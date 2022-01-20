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Следствие попросило заочно арестовать обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Следствие попросило заочно арестовать обвиняемого в убийстве Игоря Талькова - РИА Новости, 20.01.2022

Следствие попросило заочно арестовать обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Следствие в Петербурге ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:42

2022-01-20T13:42

2022-01-20T13:45

израиль

москва

следственный комитет россии (ск рф)

игорь тальков

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следствие в Петербурге ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Следственный комитет возобновил расследование убийства в 2018 году, находящегося в международном розыске Шляфмана Израиль отказывается выдавать России."Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.Во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года проходил концерт известных отечественных исполнителей. Там возник конфликт между Игорем Малаховым, представлявшем интересы одной из исполнительниц, и певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. По версии следствия, Шляфман, вырвав у Малахова револьвер выстрелил в него, но попал в Талькова."На первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер", - добавляется в сообщении.В 1992 году Шляфман выехал на Украину, по месту своего рождения получил соответствующие документы и переехал Израиль, где проживает и сейчас.Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/talkov-1753297577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/talkov-1753016254.html

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израиль, москва, следственный комитет россии (ск рф), игорь тальков, россия