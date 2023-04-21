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"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
19:07 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/lorak-1866919648.html
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку - РИА Новости, 21.04.2023
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку
В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:07
2023-04-21T19:07
шоубиз
ани лорак
знаменитости
музыка
россия
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей странице в соцсети. Однако не все пользователи прониклись романтическим вайбом, которым попыталась зарядить слушателей певица. Большинство не поняло выбор образа, в котором Лорак позирует на видео. Среди пользователей нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, а заодно поздравил с выходом нового альбома. Ани Лорак ситуацию с курткой не комментировала. После начала СВО артистка перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В конце прошлого месяца отменились ее концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Певица отреагировала на произошедшее и назвала ложью слухи о своей поддержке украинской армии. Она подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.
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ани лорак, знаменитости, музыка, россия, украина
Шоубиз, Ани Лорак, Знаменитости, Музыка, Россия, Украина
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку

Ани Лорак осудили за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в новом видеоролике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей странице в соцсети.
© @anilorakКомментарий к посту, опубликованному Ани Лорак
Комментарий к посту, опубликованному Ани Лорак
© @anilorak
Комментарий к посту, опубликованному Ани Лорак
«

"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций. Этот альбом был соткан из переживаний моей души. Я дарю его вам", – подписала публикацию Лорак.

Однако не все пользователи прониклись романтическим вайбом, которым попыталась зарядить слушателей певица. Большинство не поняло выбор образа, в котором Лорак позирует на видео.
«

"К чему эта куртка?", "Зачем? В камуфляже бойцы защищают свою страну", "Надела куртку, чтобы показать, что поддерживает российских солдат", "Она сказала, что певица, а не политик. А тут вырядилась", – возмутились комментаторы.

Среди пользователей нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, а заодно поздравил с выходом нового альбома.
«

"Поздравляю с выходом долгожданного альбома!", "Песни попали в самое сердце", "Спасибо за альбом!", "Я видела эту куртку на ней раньше. Она не подумала, что сейчас куртка не актуальна. Прокол получился", – написали поклонники.

Ани Лорак ситуацию с курткой не комментировала.
После начала СВО артистка перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В конце прошлого месяца отменились ее концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ.
Певица отреагировала на произошедшее и назвала ложью слухи о своей поддержке украинской армии. Она подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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