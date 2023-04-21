https://ria.ru/20230421/lorak-1866919648.html
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку - РИА Новости, 21.04.2023
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку
В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:07
2023-04-21T19:07
2023-04-21T19:07
шоубиз
ани лорак
знаменитости
музыка
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/93/1561749377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f86b78cadc0be6457fa24d9cfb2a5d8.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей странице в соцсети. Однако не все пользователи прониклись романтическим вайбом, которым попыталась зарядить слушателей певица. Большинство не поняло выбор образа, в котором Лорак позирует на видео. Среди пользователей нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, а заодно поздравил с выходом нового альбома. Ани Лорак ситуацию с курткой не комментировала. После начала СВО артистка перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В конце прошлого месяца отменились ее концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Певица отреагировала на произошедшее и назвала ложью слухи о своей поддержке украинской армии. Она подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.
https://ria.ru/20230403/lorak-1862754703.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/93/1561749377_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ea40e48a96c6dbccd66d1b8b18e4adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, знаменитости, музыка, россия, украина
Шоубиз, Ани Лорак, Знаменитости, Музыка, Россия, Украина
"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку
Ани Лорак осудили за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в новом видеоролике
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей странице в соцсети.
«
"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций. Этот альбом был соткан из переживаний моей души. Я дарю его вам", – подписала публикацию Лорак.
Однако не все пользователи прониклись романтическим вайбом, которым попыталась зарядить слушателей певица. Большинство не поняло выбор образа, в котором Лорак позирует на видео.
«
"К чему эта куртка?", "Зачем? В камуфляже бойцы защищают свою страну", "Надела куртку, чтобы показать, что поддерживает российских солдат", "Она сказала, что певица, а не политик. А тут вырядилась", – возмутились комментаторы.
Среди пользователей нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, а заодно поздравил с выходом нового альбома.
«
"Поздравляю с выходом долгожданного альбома!", "Песни попали в самое сердце", "Спасибо за альбом!", "Я видела эту куртку на ней раньше. Она не подумала, что сейчас куртка не актуальна. Прокол получился", – написали поклонники.
Ани Лорак ситуацию с курткой не комментировала.
После начала СВО артистка перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В конце прошлого месяца отменились
ее концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ.
Певица отреагировала
на произошедшее и назвала ложью слухи о своей поддержке украинской армии. Она подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.
В Воронеже отменили концерт Ани Лорак