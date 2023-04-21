https://ria.ru/20230421/lorak-1866919648.html

"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку

"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку - РИА Новости, 21.04.2023

"В этом бойцы защищают страну": в Сети осудили Лорак за камуфляжную куртку

В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:07

2023-04-21T19:07

2023-04-21T19:07

шоубиз

ани лорак

знаменитости

музыка

россия

украина

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Сети осудили певицу Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой артистка появляется в тизере ее нового альбома. Ролик исполнительница разместила на своей странице в соцсети. Однако не все пользователи прониклись романтическим вайбом, которым попыталась зарядить слушателей певица. Большинство не поняло выбор образа, в котором Лорак позирует на видео. Среди пользователей нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, а заодно поздравил с выходом нового альбома. Ани Лорак ситуацию с курткой не комментировала. После начала СВО артистка перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. В конце прошлого месяца отменились ее концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. СМИ также писали, что она якобы собирает средства для ВСУ. Певица отреагировала на произошедшее и назвала ложью слухи о своей поддержке украинской армии. Она подчеркнула, что собирала средства исключительно для пострадавших женщин. По словам исполнительницы, она далека от политики.

https://ria.ru/20230403/lorak-1862754703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, знаменитости, музыка, россия, украина