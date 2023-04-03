https://ria.ru/20230403/lorak-1862754703.html
В Воронеже отменили концерт Ани Лорак
В Воронеже отменили концерт Ани Лорак - РИА Новости, 03.04.2023
В Воронеже отменили концерт Ани Лорак
Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, не состоится, сообщается на сайте концертной площадки Event-Hall, где должна была выступить... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:41
2023-04-03T19:41
2023-04-03T19:41
шоубиз
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ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, не состоится, сообщается на сайте концертной площадки Event-Hall, где должна была выступить артистка.Как ранее рассказала РИА Новости представитель Event-Hall, выступление Лорак "должно было быть проведено сначала 10 марта 2021 года, а затем 14 октября 2021 года, но концерт переносился из-за пандемии". Организаторы мероприятия заявили РИА Новости, что пока не дают никаких комментариев. В конце марта этого года в Event-Hall сообщили о переносе концерта певицы, запланированного на 24 апреля, но без объявления новой даты. Ранее шоу знаменитости также отменили в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Певица Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины. В 2008 году она стала народной артисткой Украины. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
https://ria.ru/20230327/kontsert-1860940785.html
https://ria.ru/20230328/lorak-1861161097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, воронеж, украина, звезды, знаменитости
Шоубиз, Ани Лорак, Воронеж, Украина, звезды, Знаменитости
В Воронеже отменили концерт Ани Лорак
Выступление певицы Ани Лорак, запланированное на 24 апреля в Воронеже, отменили
ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости.
Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, не состоится, сообщается
на сайте концертной площадки Event-Hall, где должна была выступить артистка.
«
"Уважаемые зрители! Концерт Ани Лорак, запланированный ранее, не состоится на площадке Event-Hall. По вопросам возврата билетов необходимо обращаться к организаторам", — говорится в сообщении.
Как ранее рассказала РИА Новости представитель Event-Hall, выступление Лорак "должно было быть проведено сначала 10 марта 2021 года, а затем 14 октября 2021 года, но концерт переносился из-за пандемии". Организаторы мероприятия заявили РИА Новости, что пока не дают никаких комментариев.
В конце марта этого года в Event-Hall сообщили
о переносе концерта певицы, запланированного на 24 апреля, но без объявления новой даты.
В Краснодаре отменили апрельский концерт Ани Лорак
Ранее шоу знаменитости также отменили в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Певица Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины. В 2008 году она стала народной артисткой Украины. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России.
В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак достигла 600 тысяч рублей