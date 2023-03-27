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В Воронеже перенесли концерт Ани Лорак - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
15:50 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/pevitsa-1860971067.html
В Воронеже перенесли концерт Ани Лорак
В Воронеже перенесли концерт Ани Лорак - РИА Новости, 27.03.2023
В Воронеже перенесли концерт Ани Лорак
Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, перенесен, сообщается на сайте площадки Event Hall, где было запланировано выступление. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:50
2023-03-27T15:50
шоубиз
украина
россия
краснодар
татьяна навка
владимир путин
ани лорак
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, перенесен, сообщается на сайте площадки Event Hall, где было запланировано выступление. Концерт должен был пройти в Воронеже 24 апреля, билеты на него продавались по цене от 2 до 10 тысяч рублей. На данный момент, согласно схеме концертного зала, на мероприятие продано менее половины билетов. "Концерт Ани Лорак переносится. Уважаемые зрители, по всем вопросам, касающимся концерта Ани Лорак, обращайтесь к организаторам данного мероприятия", - говорится в сообщении воронежского концертного зала. На какой срок переносится концерт певицы и как зрителям вернуть билеты, не сообщается. Представители концертной площадки на данный момент недоступны для общения. Как ранее рассказала РИА Новости представитель Event Hall, выступление "должно было быть проведено сначала 10 марта 2021 года, а затем 14 октября 2021 года, но концерт переносился из-за пандемии". Организаторы мероприятия заявили РИА Новости, что пока не дают никаких комментариев. Ранее концерт певицы отменили в Краснодаре. Там выступление должно было состояться 27 апреля. Мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем телеграм-канале, что горожане против того, чтобы у них "устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас". По словам мэра, нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят". В сообщении на официальном телеграм-канале краснодарской городской администрации также цитировалось высказывание Лорак о том, что никто не вправе ей "диктовать, каким образом... любить и поддерживать свою страну", и что, по словам певицы, она вносит "свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан" так, как считает "нужным и достойным". В воскресенье певица сообщила в своем телеграм-канале, что не оказывает поддержку украинским войскам и что может помогать "только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь". "В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение", - написала она. Артистка подчеркнула, что не позиционирует себя как политика и не хочет делать политических заявлений. Певица Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины. В 2008 году она стала народной артисткой Украины. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html
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украина, россия, краснодар, татьяна навка, владимир путин, ани лорак
Шоубиз, Украина, Россия, Краснодар, Татьяна Навка, Владимир Путин, Ани Лорак
В Воронеже перенесли концерт Ани Лорак

В Воронеже перенесли выступление певицы Ани Лорак

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Воронеже, перенесен, сообщается на сайте площадки Event Hall, где было запланировано выступление.
Концерт должен был пройти в Воронеже 24 апреля, билеты на него продавались по цене от 2 до 10 тысяч рублей. На данный момент, согласно схеме концертного зала, на мероприятие продано менее половины билетов.
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"Концерт Ани Лорак переносится. Уважаемые зрители, по всем вопросам, касающимся концерта Ани Лорак, обращайтесь к организаторам данного мероприятия", - говорится в сообщении воронежского концертного зала. На какой срок переносится концерт певицы и как зрителям вернуть билеты, не сообщается. Представители концертной площадки на данный момент недоступны для общения.
Как ранее рассказала РИА Новости представитель Event Hall, выступление "должно было быть проведено сначала 10 марта 2021 года, а затем 14 октября 2021 года, но концерт переносился из-за пандемии". Организаторы мероприятия заявили РИА Новости, что пока не дают никаких комментариев.
Ранее концерт певицы отменили в Краснодаре. Там выступление должно было состояться 27 апреля. Мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем телеграм-канале, что горожане против того, чтобы у них "устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас". По словам мэра, нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят". В сообщении на официальном телеграм-канале краснодарской городской администрации также цитировалось высказывание Лорак о том, что никто не вправе ей "диктовать, каким образом... любить и поддерживать свою страну", и что, по словам певицы, она вносит "свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан" так, как считает "нужным и достойным".
В воскресенье певица сообщила в своем телеграм-канале, что не оказывает поддержку украинским войскам и что может помогать "только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь". "В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение", - написала она. Артистка подчеркнула, что не позиционирует себя как политика и не хочет делать политических заявлений.
Певица Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины. В 2008 году она стала народной артисткой Украины. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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