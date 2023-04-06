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Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ - РИА Новости, 06.04.2023
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Шоубиз
 
17:24 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/lorak-1863530396.html
Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ
Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ - РИА Новости, 06.04.2023
Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ
Певица Ани Лорак заявила в передаче "Алена, блин!", что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:24
2023-04-06T17:24
шоубиз
ани лорак
вооруженные силы украины
знаменитости
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певица Ани Лорак заявила в передаче "Алена, блин!", что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин. Она также объяснила, почему после начала спецоперации долгое время не выходила на связь с поклонниками. После начала СВО Ани Лорак перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Она не раскрывала свое местонахождение и только публиковала кадры из отпуска в соцсети. В октябре исполнительница выпустила песню на русском языке. Тем не менее она не высказала свое отношение к спецоперации. В конце прошлого месяца отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Однако она никак не отреагировала на произошедшее.
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ани лорак, вооруженные силы украины, знаменитости
Шоубиз, Ани Лорак, Вооруженные силы Украины, Знаменитости
Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ

Певица Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ

© PR Ани ЛоракАни Лорак
Ани Лорак
© PR Ани Лорак
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певица Ани Лорак заявила в передаче "Алена, блин!", что не оказывала финансовую поддержку украинской армии.
«

"Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь", – рассказала исполнительница.

По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин.
«
"Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", – добавила Лорак.
Она также объяснила, почему после начала спецоперации долгое время не выходила на связь с поклонниками.
«
"Я была в шоке. Я испытывала страх. Все было на моих плечах, я единственный кормилец в семье. Потом поняла, что надо как-то себя собирать", – заключила исполнительница.
После начала СВО Ани Лорак перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Она не раскрывала свое местонахождение и только публиковала кадры из отпуска в соцсети.
В октябре исполнительница выпустила песню на русском языке. Тем не менее она не высказала свое отношение к спецоперации.
В конце прошлого месяца отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Однако она никак не отреагировала на произошедшее.
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ШоубизАни ЛоракВооруженные силы УкраиныЗнаменитости
 
 
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