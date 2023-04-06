https://ria.ru/20230406/lorak-1863530396.html

Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ

Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ - РИА Новости, 06.04.2023

Ани Лорак опровергла слухи о финансовой поддержке ВСУ

Певица Ани Лорак заявила в передаче "Алена, блин!", что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:24

2023-04-06T17:24

2023-04-06T17:24

шоубиз

ани лорак

вооруженные силы украины

знаменитости

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певица Ани Лорак заявила в передаче "Алена, блин!", что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин. Она также объяснила, почему после начала спецоперации долгое время не выходила на связь с поклонниками. После начала СВО Ани Лорак перестала давать концерты и выходить на связь с поклонниками. Она не раскрывала свое местонахождение и только публиковала кадры из отпуска в соцсети. В октябре исполнительница выпустила песню на русском языке. Тем не менее она не высказала свое отношение к спецоперации. В конце прошлого месяца отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Однако она никак не отреагировала на произошедшее.

https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, вооруженные силы украины, знаменитости