https://ria.ru/20221021/lorak-1825757594.html

Лорак выпустила песню на русском языке после нескольких месяцев молчания

Лорак выпустила песню на русском языке после нескольких месяцев молчания - РИА Новости, 21.10.2022

Лорак выпустила песню на русском языке после нескольких месяцев молчания

Ани Лорак выпустила новую песню на русском языке впервые за несколько месяцев. Артистка поделилась материалом в своей соцсети. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:58

2022-10-21T17:58

2022-10-21T17:58

шоубиз

ани лорак

музыка

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ани Лорак выпустила новую песню на русском языке впервые за несколько месяцев. Артистка поделилась материалом в своей соцсети. Подписчики неоднозначно отреагировали на трек. Одни были разочарованы в исполнении на русском языке.Другие с восторгом восприняли песню и поддержали любимую певицу. Ранее исполнительница впервые прервала полугодовое молчание после начала СВО. Она выложила многозначный пост в Сети, но отключила возможность его комментировать.

https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, музыка