Лорак выпустила песню на русском языке после нескольких месяцев молчания
Ани Лорак впервые за несколько месяцев выпустила песню "Лабиринт" на русском языке
© PR Ани ЛоракАни Лорак
© PR Ани Лорак
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ани Лорак выпустила новую песню на русском языке впервые за несколько месяцев. Артистка поделилась материалом в своей соцсети.
"Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню "Лабиринт". Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания" – прокомментировала пост певица.
Подписчики неоднозначно отреагировали на трек. Одни были разочарованы в исполнении на русском языке.
"Жаль, что не на украинском!", "На русском? Треш!", "Украинский автор и не на украинском языке! Позор тебе!", Хорошо, что ее лишили всех званий на Украине! – возмущались комментаторы.
Другие с восторгом восприняли песню и поддержали любимую певицу.
"Каролина, до мурашек и слез!", "Мы очень благодарны каждый раз за такие прекрасные работы, особенно в такое непростое время, как сейчас!", "Самая долгожданная и волнительная премьера! Мы скучали!" – восхитились слушатели Лорак.
Ранее исполнительница впервые прервала полугодовое молчание после начала СВО. Она выложила многозначный пост в Сети, но отключила возможность его комментировать.
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