https://ria.ru/20220919/lorak-1817941267.html

Ани Лорак прервала полугодовое молчание

Ани Лорак прервала полугодовое молчание - РИА Новости, 19.09.2022

Ани Лорак прервала полугодовое молчание

Певица Ани Лорак впервые с начала СВО на Украине прервала молчание и написала многозначный пост в соцсети, при этом отключила возможность комментировать его. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:33

2022-09-19T18:33

2022-09-19T19:12

шоубиз

ани лорак

украина

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певица Ани Лорак впервые с начала СВО на Украине прервала молчание и написала многозначный пост в соцсети, при этом отключила возможность комментировать его. Певица прекратила публичную деятельность после начала СВО, давала лишь небольшие частные концерты на корпоративах. В августе она анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. Лорак родилась и начинала творческую карьеру на Украине. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В 2008 году она стала народной артисткой Украины.

https://ria.ru/20220919/baranovskaya-1812887188.html

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Роман Харрасов

ани лорак, украина, россия