18:33 19.09.2022 (обновлено: 19:12 19.09.2022)
Ани Лорак прервала полугодовое молчание
Ани Лорак впервые после начала СВО прервала молчание в Сети
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певица Ани Лорак впервые с начала СВО на Украине прервала молчание и написала многозначный пост в соцсети, при этом отключила возможность комментировать его.
"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", – написала певица.
Скриншот публикации Ани Лорак в социальной сети
Скриншот публикации Ани Лорак в социальной сети
Певица прекратила публичную деятельность после начала СВО, давала лишь небольшие частные концерты на корпоративах.
В августе она анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось.
Лорак родилась и начинала творческую карьеру на Украине. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В 2008 году она стала народной артисткой Украины.