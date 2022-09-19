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Ани Лорак прервала полугодовое молчание - РИА Новости, 19.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220919/lorak-1817941267.html
Ани Лорак прервала полугодовое молчание
Ани Лорак прервала полугодовое молчание - РИА Новости, 19.09.2022
Ани Лорак прервала полугодовое молчание
Певица Ани Лорак впервые с начала СВО на Украине прервала молчание и написала многозначный пост в соцсети, при этом отключила возможность комментировать его. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:33
2022-09-19T19:12
шоубиз
ани лорак
украина
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певица Ани Лорак впервые с начала СВО на Украине прервала молчание и написала многозначный пост в соцсети, при этом отключила возможность комментировать его. Певица прекратила публичную деятельность после начала СВО, давала лишь небольшие частные концерты на корпоративах. В августе она анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. Лорак родилась и начинала творческую карьеру на Украине. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В 2008 году она стала народной артисткой Украины.
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ани лорак, украина, россия
Шоубиз, Ани Лорак, Украина, Россия
18:33 19.09.2022 (обновлено: 19:12 19.09.2022)
 
Ани Лорак прервала полугодовое молчание

Ани Лорак впервые после начала СВО прервала молчание в Сети

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певица Ани Лорак впервые с начала СВО на Украине прервала молчание и написала многозначный пост в соцсети, при этом отключила возможность комментировать его.
"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", – написала певица.
Скриншот публикации Ани Лорак в социальной сети
Скриншот публикации Ани Лорак в социальной сети
Скриншот публикации Ани Лорак в социальной сети
Певица прекратила публичную деятельность после начала СВО, давала лишь небольшие частные концерты на корпоративах.
В августе она анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось.
Лорак родилась и начинала творческую карьеру на Украине. Однако после 2014 года не выступала на родине и постоянно проживала в России. В 2008 году она стала народной артисткой Украины.
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