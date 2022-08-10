https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html

Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов

Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов - РИА Новости, 10.08.2022

Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов

Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:10

2022-08-10T17:10

2022-08-10T17:11

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в частности в Гамбурге, Оффенбахе, Праге, Альтэттинге.Ближайший концерт, судя по афише на сайте, состоится 21 октября, а завершающий – 3 ноября. Стоимость билетов варьируется от 35 до 149 евро.Певица долгое время хранила молчание в социальных сетях и поставила на паузу свои выступления. Однако, ради некоторых мероприятий она делала исключения, например, ради свадебного торжества в Ереване.

https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ани лорак, новости культуры