https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов - РИА Новости, 10.08.2022
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов
Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:10
2022-08-10T17:10
2022-08-10T17:11
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в частности в Гамбурге, Оффенбахе, Праге, Альтэттинге.Ближайший концерт, судя по афише на сайте, состоится 21 октября, а завершающий – 3 ноября. Стоимость билетов варьируется от 35 до 149 евро.Певица долгое время хранила молчание в социальных сетях и поставила на паузу свои выступления. Однако, ради некоторых мероприятий она делала исключения, например, ради свадебного торжества в Ереване.
https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, ани лорак, новости культуры
17:10 10.08.2022 (обновлено: 17:11 10.08.2022)
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов
Певица Ани Лорак анонсировала гастрольный тур на осень без российских городов