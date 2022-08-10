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Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов - РИА Новости, 10.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов - РИА Новости, 10.08.2022
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов
Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:10
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шоубиз
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шоу-бизнес
ани лорак
новости культуры
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в частности в Гамбурге, Оффенбахе, Праге, Альтэттинге.Ближайший концерт, судя по афише на сайте, состоится 21 октября, а завершающий – 3 ноября. Стоимость билетов варьируется от 35 до 149 евро.Певица долгое время хранила молчание в социальных сетях и поставила на паузу свои выступления. Однако, ради некоторых мероприятий она делала исключения, например, ради свадебного торжества в Ереване.
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знаменитости, шоу-бизнес, ани лорак, новости культуры
17:10 10.08.2022 (обновлено: 17:11 10.08.2022)
 
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов

Певица Ани Лорак анонсировала гастрольный тур на осень без российских городов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Ани Лорак анонсировала на своем сайте гастрольный тур The Best по Европе. Артистка не будет выступать в России, но покажет свои шоу в Германии и Чехии, в частности в Гамбурге, Оффенбахе, Праге, Альтэттинге.

"Название программы The Best говорит само за себя: зрителей ждут как давно любимые, так и совершенно новые песни. Обожаемые миллионами хиты предстанут в обновленном звучании: "Зеркала", "Сопрано", "Удержи мое сердце", "Забирай рай", "Медленно", "Зажигай сердце", "Новый бывший" и другие", – говорится в сообщении.

Ближайший концерт, судя по афише на сайте, состоится 21 октября, а завершающий – 3 ноября. Стоимость билетов варьируется от 35 до 149 евро.
Певица долгое время хранила молчание в социальных сетях и поставила на паузу свои выступления. Однако, ради некоторых мероприятий она делала исключения, например, ради свадебного торжества в Ереване.
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