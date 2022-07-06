https://ria.ru/20220706/lorak-1800625452.html
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену - РИА Новости, 06.07.2022
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:58
2022-07-06T11:58
2022-07-06T11:58
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ани лорак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733940682_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_78424c03efef881371e3445d38f0ecd9.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых СМИ, певица выступила на свадебном торжестве в Ереване.Лорак предстала в ярко-красном образе на высоких каблуках, оголив ноги. Поклонники отметили, что певица заметно поправилась. Некоторые предположили, что артистка просто выбрала неудачный наряд.Пользователи также пожелали скорого возвращения Лорак в медийное пространство.Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о возможном возвращении к Максиму Фадееву.
https://ria.ru/20220704/koka-1800153835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733940682_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c0ac1056153998c8c45e419356d6dcbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, ани лорак
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену в Ереване
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых СМИ, певица выступила на свадебном торжестве в Ереване.
Лорак предстала в ярко-красном образе на высоких каблуках, оголив ноги. Поклонники отметили, что певица заметно поправилась. Некоторые предположили, что артистка просто выбрала неудачный наряд.
Пользователи также пожелали скорого возвращения Лорак в медийное пространство.
"Буду верить, что Каролина вернется в социальные сети", – отметила поклонница.
Ранее певица Ольга Серябкина рассказала
о возможном возвращении к Максиму Фадееву.