https://ria.ru/20220706/lorak-1800625452.html

Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену

Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену - РИА Новости, 06.07.2022

Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену

Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:58

2022-07-06T11:58

2022-07-06T11:58

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ани лорак

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых СМИ, певица выступила на свадебном торжестве в Ереване.Лорак предстала в ярко-красном образе на высоких каблуках, оголив ноги. Поклонники отметили, что певица заметно поправилась. Некоторые предположили, что артистка просто выбрала неудачный наряд.Пользователи также пожелали скорого возвращения Лорак в медийное пространство.Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о возможном возвращении к Максиму Фадееву.

https://ria.ru/20220704/koka-1800153835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ани лорак