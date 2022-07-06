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Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену - РИА Новости, 06.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220706/lorak-1800625452.html
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену - РИА Новости, 06.07.2022
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:58
2022-07-06T11:58
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ани лорак
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых СМИ, певица выступила на свадебном торжестве в Ереване.Лорак предстала в ярко-красном образе на высоких каблуках, оголив ноги. Поклонники отметили, что певица заметно поправилась. Некоторые предположили, что артистка просто выбрала неудачный наряд.Пользователи также пожелали скорого возвращения Лорак в медийное пространство.Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о возможном возвращении к Максиму Фадееву.
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знаменитости, шоу-бизнес, ани лорак
11:58 06.07.2022
 
Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену

Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену в Ереване

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ани Лорак после долгого перерыва вышла на сцену – видео с артисткой появилось на странице одного из фанклубов в социальных сетях. Судя по информации некоторых СМИ, певица выступила на свадебном торжестве в Ереване.
© @anilorak._fanpageКадр видео с Ани Лорак
Кадр видео с Ани Лорак
© @anilorak._fanpage
Кадр видео с Ани Лорак
Лорак предстала в ярко-красном образе на высоких каблуках, оголив ноги. Поклонники отметили, что певица заметно поправилась. Некоторые предположили, что артистка просто выбрала неудачный наряд.
Пользователи также пожелали скорого возвращения Лорак в медийное пространство.

"Буду верить, что Каролина вернется в социальные сети", – отметила поклонница.

Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о возможном возвращении к Максиму Фадееву.
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