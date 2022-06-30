https://ria.ru/20220630/seryabkina-1799372887.html

Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву

Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву - РИА Новости, 30.06.2022

Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву

Ольга Серябкина заявила, что не исключает возможность возобновления сотрудничества с Максимом Фадеевым. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:05

2022-06-30T19:05

2022-06-30T19:14

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ольга серябкина

максим фадеев

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ольга Серябкина заявила, что не исключает возможность возобновления сотрудничества с Максимом Фадеевым.Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками."Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих", – сказал тогда продюсер, назвав "чушью" слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками.На "Новом радио" Серябкина заявила, что решение о сотрудничестве будет зависеть от конкретных предложений.В прошлом году Серябкина родила первенца. Мальчика назвали Лукой.

https://ria.ru/20200316/1568645443.html

https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга серябкина, максим фадеев, шоу-бизнес