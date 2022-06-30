https://ria.ru/20220630/seryabkina-1799372887.html
Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву
Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву - РИА Новости, 30.06.2022
Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву
Ольга Серябкина заявила, что не исключает возможность возобновления сотрудничества с Максимом Фадеевым. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:05
2022-06-30T19:05
2022-06-30T19:14
шоубиз
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ольга серябкина
максим фадеев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ольга Серябкина заявила, что не исключает возможность возобновления сотрудничества с Максимом Фадеевым.Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками."Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих", – сказал тогда продюсер, назвав "чушью" слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками.На "Новом радио" Серябкина заявила, что решение о сотрудничестве будет зависеть от конкретных предложений.В прошлом году Серябкина родила первенца. Мальчика назвали Лукой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга серябкина, максим фадеев, шоу-бизнес
19:05 30.06.2022 (обновлено: 19:14 30.06.2022)
Серябкина не стала отрицать возможность возвращения к Фадееву
Экс-участница Serebro Серябкина допускает возможность возвращения к Фадееву
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ольга Серябкина заявила, что не исключает возможность возобновления сотрудничества с Максимом Фадеевым.
"Если бы вообще какое-то предложение поступило бы – от него или от других людей – я всегда это все оцениваю на момент времени. Все зависит. Если мне будет 80 лет – мне это будет не нужно. Сейчас я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если это будет всем в кайф…", – сказала Серябкина.
Коллектив Serebro был создан в 2006 году и стал одним из наиболее успешных на российской поп-сцене. Его состав несколько раз менялся. На фоне слухов о романтических отношениях с солистками и конфликтами в группе Фадеев расторг контракты с артистками.
"Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих", – сказал тогда продюсер, назвав "чушью" слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками.
На "Новом радио" Серябкина заявила
, что решение о сотрудничестве будет зависеть от конкретных предложений.
"Я человек конкретных вещей, конкретных ситуаций и готова оценивать, могу ли я на что-то согласиться или не могу, в момент, когда происходит то или иное действие", – заключила артистка.
В прошлом году Серябкина родила первенца. Мальчика назвали
Лукой.