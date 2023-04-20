https://ria.ru/20230420/fomino_voskresene-1866594514.html

Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2023 году, традиции праздника

Антипасха (Фомино воскресенье): что это за праздник в православии и почему так называется

Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2023 году, традиции праздника

Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:20

2023-04-20T13:20

2023-04-20T13:20

религия

россия

религиозные праздники

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866580463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d48d1c533d0101f316ae9c1e8083518c.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что значит этот день в церковном календаре и почему он так называется, - в материале РИА Новости.Антипасха (Фомино воскресенье)Первое воскресенье после Пасхи по церковному календарю называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем, а по народной традиции - Красной горкой. Название “Антипасха” вовсе не означает противопоставление главному христианскому празднику, наоборот - смысл его заключается в том, что верующие снова обращаются к прошедшему торжеству, вспоминают его, "вместо Пасхи". Название "Антипасха" появилось еще в VI веке и означало отдание Пасхи, в это воскресенье в церкви совершалось богослужение во многом похожее на пасхальное (по чину двунадесятых господских праздников, хотя сам день к таким не относится), то есть условно его можно назвать "тринадцатым двунадесятым праздником".Фоминой эту неделю стали называть после IX века, это связано с тем, что акценты несколько сместились и теперь в первую очередь вспоминалось второе пришествие Христа апостолам, среди которых был Фома, который не поверил в воскрешение Спасителя, пока не увидел его своими глазами.Какого числа в РоссииАнтипасха празднуется ровно через неделю после Пасхи, в 2023 году - это 23 апреля. Именно с этого дня у православных начинается Радоницкая неделя, во время которой поминаются усопшие родственники, устраиваются свадьбы, сватовства и народные гуляния.Суть и история православного праздникаС древних времен окончание Светлой седмицы, а именно - восьмой день по Пасхе, всегда праздновалось особо.Фомина неделяФома - один из апостолов, который, по преданию, имел очень непростой характер. Когда Иисус шел с намерением воскресить Лазаря, именно Фома был уверен, что ничего из этого хорошего не получится. Смерть Христа произвела на апостола удручающее впечатление, он уверился в том, что утрата Мессии безвозвратна и настолько упал духом, что решил вести теперь свою отдельную жизнь вне остальных апостолов, поэтому не присутствовал при воскрешении и не поверил в благую весть: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".В результате Христос сам явился к Фоме и показал ему свои раны. С этого момента апостол не только искренне поверил в воскрешение Иисуса, но и в его божественную сущность. Однако смысл Фомина воскресенья в том, чтобы прийти к вере не через чудо, а через слово, как написано в Библии: "Блаженны невидевшие и уверовавшие".Церковные предания говорят о том, что Фома, получивший прозвище "неверующий", основал христианские общины в Месопотамии, Эфиопии, Палестине и некоторых других странах, а мученическую смерть принял в Индии из-за того, что обратил в свою веру супругу и сына индийского правителя.Почему называют Красной горкойКрасная горка (по одной из версий) уходит корнями в языческий праздник, который возник в дохристианской Руси. Изначально его отмечали в середине апреля, когда начинал активно таять снег, и посвящали нескольким богам, в первую очередь - Яриле, богу солнца. В этот день народ встречал рассвет на горе, которая первой избавилась от снега, ее называли "красной" - "красивой" или "нагретой солнцем".С приходом христианства появилась традиция дарить родным и друзьям пасхальные яйца, потом подниматься на горку и скатывать их с нее. Тот, чье яйцо благополучно достигало подножия и не разбивалось, мог надеяться на долгую счастливую жизнь. Крашенки в те времена всегда красили в красный цвет, отсюда могло появиться название "Красная горка".Традиции и обрядыЭтот день всегда праздновали с размахом: его связывали с приходом весны, ожиданием пробуждения природы. Молодежь устраивала широкие гуляния с плясками и хороводами до самого утра, повсюду звучали песни, женщины снова красили яйца. Девочки-подростки рано утром собирались в саду и делали на костре из принесенных из дома яиц яичницу, потом все вместе ели ее ложками, а девушки, недавно вышедшие замуж, во время хоровода символически переходили из разряда невест в замужние женщины (из одного ряда хоровода в другой). Не участвовать в гуляниях считалось плохой приметой, молодые люди верили, что если в этот день сидеть дома, то так и останешься без пары или создашь семью, но с некрасивым, нелюбимым человеком.Именно в этот день после строгого поста в церкви наконец разрешалось венчание, поэтому в народе считалось, что все, кто женится на Красную горку, будут счастливы в семейной жизни.В каждой губернии существовали свои традиции и обряды на Фомино воскресенье. Например, в Пензенской было принято женскому населению деревни в полночь выходить за околицу, где их уже поджидали три старых женщины с иконой Казанской божьей матери и три молодых - с сохой. Девушки распускали косы, женщины снимали платки и тащили соху вокруг деревни, а на перекрестках чертили кресты, впереди них шли старушки с иконой и читали молитву. Очертив круг, процессия возвращалась на исходное место, и начиналось пиршество, которое заканчивалось до третьих петухов (3 часа ночи), так как гулять дольше считалось плохой приметой. Смысл обряда состоял в том, что все несчастья должны остаться за бороздой от сохи и не смогут ее переступить.Что нельзя делать на праздникСчиталось, что плохой приметой будет:По церковным канонам запрещались ссоры и сквернословие, так как в этот день Фома уверовал в воскресение Иисуса, а значит, нужно радоваться. Церковь советует провести этот день с семьей и друзьями, часто в Фомино воскресенье посещают кладбища, хоть этот день и не относится к Родительским, Антипасху часто называют Пасхой для умерших, считалось, что именно в этот день усопшие родственники могут разделить трапезу с потомками, для них оставлялось место за столом и еда на окне и у двери, а утро начиналось с поминовения. Нельзя в этот день отказывать в помощи страждущим и обязательно нужно подавать милостыню.

https://ria.ru/20230419/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20200426/1570540227.html

https://ria.ru/20230417/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20230416/post-1865676360.html

https://ria.ru/20230414/krashenki-1865349610.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, православие