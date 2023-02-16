Великий пост: даты начала и окончания в 2023 году, календарь питания

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Великий пост перед Пасхой длится у православных семь недель, он посвящен духовному очищению и единению с Богом. С какого числа начинается пост в 2023 году, на какую дату приходится его конец, когда можно употреблять в пищу растительное масло, а в какое время — только овощи и фрукты, календарь питания по дням — в материале РИА Новости.

Великий пост

Для православных христиан — соблюдение Великого поста имеет очень большое значение. Это время самоотречения, очищения и стремления к Богу. В 2023-м этот период продлится 27 февраля до 15 апреля.

История

Великий пост появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях — в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.

В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней в качестве подражания посту Иисуса в пустыне. Как правило, 40-дневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.

Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.

Суть поста

У многих пост ассоциируется в первую очередь с ограничениями в пище, но это не так. Неслучайно в первую неделю поста в храмах каждый день читают покаянную молитву Ефрема Сирина ("Господи, Владыко живота моего…", которая заканчивается словами: "…даруй мне видеть прегрешения мои и не осуждать брата моего вовек"). Христианское вероучение говорит о том, что видеть свои грехи — это не обыкновенная способность человека, а дар Божий, пост предназначен для того, чтобы стать способным к восприятию этого дара. То есть пост для верующего — инструмент, с помощью которого можно ослабить тело воздержанием от пищи и сделать душу более восприимчивой к общению с Богом.

Начало и конец Великого поста

Каждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам, его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля, а закончится 15 апреля. Этот период делится на:

— Святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней);

Святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней); — Лазареву субботу;

Лазареву субботу; — вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); — Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).

Сколько дней длится

На самом деле Великий пост длится не 40, как привыкли считать многие, а 48 дней, так как к Святой Четыредесятнице присоединяется еще и Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой).

Подготовка к посту

Так как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, этот период может стать большой нагрузкой для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:

— минимум за две недели до поста необходимо постепенно сокращать количество продуктов животного происхождения в рационе, в том числе мяса;

минимум за две недели до поста необходимо постепенно сокращать количество продуктов животного происхождения в рационе, в том числе мяса; — ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения;

ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения; — примерно за неделю до поста прекращать употреблять кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.

Как проходит пост

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Священнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Священнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске

Великий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых особенная.

Первая седмица — Торжество православия

В эту неделю чтят победу над ересью иконоборчества. Особенное почитание высказывается императрице Феодоре Константинопольской, благодаря которой было восстановлено почитание икон в Церкви после запрета в VIII веке.

Вторая седмица — Святителя Григория Паламы

Именно он объяснил связь между миром и Богом, Церковь почитает этого святого за учение и победу в богословских спорах.

Третья седмица — Крестопоклонная

В субботу вечером на всенощном бдении в центр храма выносится крест — напоминание о приближающейся Пасхе. Священники и прихожане совершают перед ним три поклона. Крест напоминает о страданиях и смерти Христа , его цель — укрепить и воодушевить постящихся к продолжению воздержания от скоромной пищи.

Четвертая седмица — Святого Иоанна Лествичника

Этот святой служит для христиан примером постнической и духовной жизни. Он еще в юности предпочел светским радостям суровую и аскетичную жизнь, постригся в монахи. Через 19 лет по принятии пострига Иоанн стал отшельником и прожил в безмолвии и непрестанных молитвах 40 лет.

Пятая седмица — Преподобной Марии Египетской

Святую почитают за то, что она усердным постом смогла вырваться из развратной жизни. Семнадцать лет Мария была блудницей — не ради денежного вознаграждения, а для удовлетворения похоти. Потом 17 лет прожила в пустыне, борясь со своими желаниями, предаваясь посту, молитвам и отшельничеству.

Шестая седмица — Цветоносная

Это неделя ваий — листьев пальмы, которыми, согласно Евангелию, устилали путь Христа на подходе к Иерусалиму, встречая его как царя. В северных странах альтернативой служат ветки вербы.

Седьмая седмица — Страстная

Это период воспоминаний последних дней земной жизни Иисуса Христа, его страданий, смерти и погребения. В православном мире Страстная неделя — самая важная во всем церковном году, к Великому посту она уже не относится, хотя пост в это время особенно строгий.

Правила Великого поста

Верующие считают, что во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь очиститься не только физически, но и духовно.

— Много молиться. В период поста необходимо уделять больше внимания этой практике, чем в другое время. Нужно быть внимательнее на службах, читать Библию и Псалтырь, не пропускать утренних и вечерних молитв.

Много молиться. В период поста необходимо уделять больше внимания этой практике, чем в другое время. Нужно быть внимательнее на службах, читать Библию и Псалтырь, не пропускать утренних и вечерних молитв. — Посещать храм. В церкви легче абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой, сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. Многие службы во время Великого поста проводятся по вечерам, что позволяет приходить на них даже после работы.

Посещать храм. В церкви легче абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой, сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. Многие службы во время Великого поста проводятся по вечерам, что позволяет приходить на них даже после работы. — Помнить о покаянии. Великий пост делится на время покаяния — Четыредесятницу — и очищения, Страстную неделю. Первые 40 дней главная задача для верующих — признать, осмыслить свои грехи.

Помнить о покаянии. Великий пост делится на время покаяния — Четыредесятницу — и очищения, Страстную неделю. Первые 40 дней главная задача для верующих — признать, осмыслить свои грехи. — Следить за собой, а не за другими. Не сравнивать себя с другими, не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и не осуждать. Понимать, что каждый делает свой выбор.

Следить за собой, а не за другими. Не сравнивать себя с другими, не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и не осуждать. Понимать, что каждый делает свой выбор. — Совершать как можно больше добрых дел. Уделить время близким, искренне помочь малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше приятных слов — не из нужды, а от чистого сердца.

"Ограничение в еде — это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино — полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", — советует иерей Владимир Панарин.

Питание в Великий пост

В Великий пост церковный устав призывает отказаться от пищи животного происхождения (мяса, яиц, молочных продуктов), в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение (фрукты, овощи, хлеб, компоты и вода), во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье — горячую пищу с растительным маслом. Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников. Но это правила для монахов, обычные люди постятся мягче, исходя из здоровья и жизненной ситуации. Им разрешено принимать пищу с растительным маслом в будние дни поста, есть рыбу и морепродукты.

Что можно есть

В Великий пост можно употреблять:

— овощи;

овощи; — фрукты и ягоды;

фрукты и ягоды; — бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.);

бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.); — все виды злаков;

все виды злаков; — орехи и сухофрукты;

орехи и сухофрукты; — грибы;

грибы; — черный хлеб и хлебцы;

черный хлеб и хлебцы; — все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;

все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу; — мед;

мед; — хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;

хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла; — растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Рецепты

Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. Постные щи с кислой капустой и грибами понравятся всем, кто любит насыщенный вкус. Для того чтобы блюдо было сытнее, его можно подать на стол с чесночными булочками или пирожками с рисом.

Постные щи с кислой капустой и грибами Категория Суп Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 2 ч. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 200 г грибы сушеные 1 шт. морковь 1 шт. лук репчатый 1 кг капуста квашеная 4 шт. картофель 80 мл масло растительное 1 шт. петрушка корень 20 г мука по вкусу соль, перец, приправы Приготовление 1 Грибы залить водой и оставить на два часа, откинуть на дуршлаг и тщательно промыть. Грибной настой процедить через марлю. 2 Морковь нарезать соломкой, лук репчатый — полукольцами, квашеную капусту отжать, картофель нарезать брусочками. 3 В сковороду добавить растительного масла, положить лук и морковь, слегка обжарить, потом добавить немного воды и тушить на среднем огне десять минут. 4 В кастрюлю залить грибной настой, добавить тушеные овощи, поставить на сильный огонь. 5 Корень петрушки натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю с овощами, довести до кипения, снять пену, убавить огонь до минимума, прикрыть крышкой и оставить на десять минут. 6 Грибы нарезать соломкой, обжарить до золотистого оттенка, добавить в кастрюлю с овощами. 7 Картофель отдельно отварить до полной готовности, ложку муки подрумянить на сковороде, аккуратно развести в воде, чтобы не было комочков, добавить в кастрюлю вместе с готовым картофелем, довести до кипения, посолить и поперчить. Оставить готовые щи под крышкой на 15 минут, потом разлить по тарелкам.

Гречневая каша на растительном молоке подойдет тем, кто вне поста любит есть это блюдо с коровьим молоком.

Гречневая каша на растительном молоке Категория Гарнир Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 400 г гречневая крупа 800 мл растительное молоко 2 шт. палочки корицы 30 г мед Приготовление 1 Залить гречневую крупу кипящей водой, посолить, прикрыть крышкой, варить до готовности. 2 В отдельную кастрюлю налить растительного молока, положить расколотые палочки корицы, довести до кипения, добавить мед, закрыть крышкой и выключить огонь. 3 Готовую гречневую крупу разложить по тарелкам, добавить растительное молоко с медом и корицей.

Календарь питания по дням

© iStock.com / Nastasic Девушка ест овощной салат © iStock.com / Nastasic Девушка ест овощной салат

Ограничения в рационе различаются по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.

День недели/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Понедельник Вода Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Вторник Хлеб и вода Вареная пища без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Среда Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Четверг Сырые продукты и блюда из них, без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Пятница Вареная пища без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Суббота Вареная пища с растительным маслом, вино Вареная пища с растительным маслом, вино Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Воскресенье Вареная пища с растительным маслом, вино Вареная пища с растительным маслом, вино Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

День недели/неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя Понедельник Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Вторник Вареная пища без масла Вареная пища без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Среда Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Четверг Вареные продукты и блюда с маслом Вареная пища без масла Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Пятница Сырые продукты и блюда из них, без масла Сырые продукты и блюда из них, без масла Вода Суббота Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино, красная икра Сырые продукты и блюда из них, без масла Воскресенье Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино, рыба Без ограничений

Что нельзя есть

Во время Великого поста из рациона исключаются:

— мясо и птица;

мясо и птица; — мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия; — молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;

молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр; — яйца и все продукты с их содержанием;

яйца и все продукты с их содержанием; — сливочные соусы;

сливочные соусы; — алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);

алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни); — сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

Питание после окончания поста

Во время поста человек не получает животный белок, поэтому выработка ферментов, расщепляющих его, снижается, пища также ограничена по калорийности. Для того чтобы завершить пост без вреда для здоровья, необходимо правильно из него выходить. Резкое введение жирных, жареных, мясных блюд может вызвать проблемы с пищеварением вплоть до образования панкреатита. В идеале возврат к привычному меню должен состояться через семь дней после окончания поста. Сначала нужно вводить в пищу кисломолочные продукты и яйца (не более двух в день), потом нежирное мясо (запеченное в духовке, тушеное или вареное). За один прием пищи лучше всего употреблять только один белковый продукт, например, рыбу или мясо, а в качестве гарнира к ним подавать крупы.

Обязательно ли соблюдать

Соблюдение Великого поста — дело добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:

— беременным и кормящим;

беременным и кормящим; — детям и пожилым;

детям и пожилым; — при болезнях ЖКТ;

при болезнях ЖКТ; — при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.

Что делать, если нарушил Великий пост

Если верующий вольно или невольно нарушил ограничения в пище, священники советуют покаяться на исповеди, указав, что он четко осознает, что поступок неправильный и делать этого в будущем не будет. После этого пост можно продолжать.

Богослужения Великого поста

Великопостные службы в церкви призваны помочь верующим сосредоточиться на покаянии и напомнить о событиях в жизни Христа, предшествующих воскрешению.

— Вечером Прощеного воскресенья в храме служится Вечерня с чином прощения.

Вечером Прощеного воскресенья в храме служится Вечерня с чином прощения. — Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (в первую неделю поста читается по частям с понедельника по четверг на великом повечерии. Полностью канон прочитывается на пятой неделе Великого поста в среду).

Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (в первую неделю поста читается по частям с понедельника по четверг на великом повечерии. Полностью канон прочитывается на пятой неделе Великого поста в среду). — Стояние Марии Египетской. В среду вечером читается житие Марии Египетской и Великий покаянный канон Андрея Критского целиком.

Стояние Марии Египетской. В среду вечером читается житие Марии Египетской и Великий покаянный канон Андрея Критского целиком. — Литургия Преждеосвященных Даров. Совершается в будние дни, верующим предлагаются Святые Дары для причащения.

Литургия Преждеосвященных Даров. Совершается в будние дни, верующим предлагаются Святые Дары для причащения. — Литургия святого Василия Великого. Служится десять раз в году, семь из которых — в Великий пост.

Литургия святого Василия Великого. Служится десять раз в году, семь из которых — в Великий пост. — Пассия. Вечерняя служба с акафистом Страстям Христовым (страданиям).

Пассия. Вечерняя служба с акафистом Страстям Христовым (страданиям). — Молебное пение святому великомученику Феодору Тирону. Совершается накануне дня памяти святого Феодора Тирона после литургии Преждеосвященных Даров.

Молебное пение святому великомученику Феодору Тирону. Совершается накануне дня памяти святого Феодора Тирона после литургии Преждеосвященных Даров. — Поминальные службы родительских суббот. Накануне служится парастас, потом заупокойная литургия и общая панихида.

Поминальные службы родительских суббот. Накануне служится парастас, потом заупокойная литургия и общая панихида. — Чин Торжества Православия. Служится в первое воскресение Великого поста.

Чин Торжества Православия. Служится в первое воскресение Великого поста. — Богослужение Крестопоклонной недели. Накануне третьего воскресенья на всенощном бдении торжественно выносится крест для поклонения.

Богослужение Крестопоклонной недели. Накануне третьего воскресенья на всенощном бдении торжественно выносится крест для поклонения. — Служба Благовещения Пресвятой Богородицы. Обычно накануне праздника служится всенощное бдение, а утром — литургия святителя Иоанна Златоуста.

Служба Благовещения Пресвятой Богородицы. Обычно накануне праздника служится всенощное бдение, а утром — литургия святителя Иоанна Златоуста. — Акафист Пресвятой Богородице. В честь праздника Похвалы Пресвятой Богородицы в пятницу вечером поется акафист.

Акафист Пресвятой Богородице. В честь праздника Похвалы Пресвятой Богородицы в пятницу вечером поется акафист. — Богослужение Вербного воскресенья. Всенощное бдение накануне вечером и литургия святителя Иоанна Златоуста.

Богослужение Вербного воскресенья. Всенощное бдение накануне вечером и литургия святителя Иоанна Златоуста. — Богослужения Великого Четверга. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и таинство евхаристии.

Богослужения Великого Четверга. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и таинство евхаристии. — Богослужения Великой Пятницы. На вечерне выносится плащаница, в конце службы поется канон "Плач Пресвятой Богородицы".

Богослужения Великой Пятницы. На вечерне выносится плащаница, в конце службы поется канон "Плач Пресвятой Богородицы". — Богослужения Великой Субботы. Служится литургия святителя Василия Великого, которая соединяется с вечерней, а вечером читаются Деяния святых апостолов.

Молитвы в Великий пост

Главная молитва Великого поста — молитва Ефрема Сирина: в ней перечисляются грехи, которые нам мешают каяться, и добродетели, которые в этом помогают.

Один из самых запоминающихся моментов литургии Преждеосвященных Даров — "Да исправится молитва моя…", которая поется священниками в три голоса. Эта молитва написана будущим царем Давидом в то время, когда ему приходилось скрываться от завистливого царя Саула.

Покаянные тропари на утрене "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…" (общее название трех тропарей). Читаются они на воскресном всенощном бдении.

Великий пост у католиков