08:00 01.05.2022 (обновлено: 08:10 01.05.2022)
"Толкуют неверно". Почему Красная горка — самый необычный русский праздник
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники празднования "Красной горки" во Владивостоке
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане отмечают Фомину неделю, или Антипасху. На Руси говорили: Красная горка. Почему в этом празднике причудливее всего переплелись церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.
В паре с Пасхой
Спустя неделю после Воскресения Христова крестьяне выходили в поля: делать первую борозду. "Спаситель воскрес, — рассуждали они, — значит, жизнь обновилась". Поскольку от урожая зависело буквально все, посевную начинали с особых ритуалов.
Например, кидали в землю скорлупу освященных на Пасху яиц. Или устраивали крестный ход с иконами и сельскохозяйственными орудиями. На первый взгляд, общего с христианством тут мало. Да и в церковном календаре этот день называется странно — Антипасха. Отсюда, кстати, встречающееся у невоцерковленных мнение, будто бы это отрицание воскресения Христа.
Согласно Священному Писанию, в первый день воскресения Спаситель явился ученикам в Сионскую горницу. Те, опечаленные Его казнью, подумали, что это призрак. Но Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".
Правда, среди апостолов по каким-то причинам не было Фомы. Когда ему рассказали, что Иисус восстал из мертвых, тот объявил это выдумкой. И выдвинул условие: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".
© Public domain"Уверение Фомы". Караваджо, XVII век.
© Public domain
"Уверение Фомы". Караваджо, XVII век.
"После восьми дней, — свидетельствует евангелист Иоанн, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"
На самом деле Антипасха, как и вспоминаемое в этот день евангельское событие, не противопоставляется Пасхе.
"Греческая приставка "анти" совсем не обязательно означает нечто противоположное. В данном случае название говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой — то есть соположный ей", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Христианский или языческий
Фомина неделя — это в честь главного героя, апостола Фомы. "Неделя" по-старославянски — "воскресенье". А вот почему Красная горка, сказать сложнее.
По одной из версий, из-за народной традиции: ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, которое скатывалось вниз. Это символизировало камень, отваленный ангелом от гроба Спасителя.
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Связано это с древним преданием.
Святая Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к императору Тиберию. Она протянула ему белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Христа. Тот воскликнул: воскресения не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным! И оно тотчас покраснело.
По другой гипотезе, название происходит не из христианства, а из язычества. Дело в том, что примерно в середине апреля, когда окончательно сходил последний снег, древние славяне отмечали Ярилу Вешнего.
Люди собирались на холмах, вершины которых оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки называли красными. Означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".
Время молодоженов
Как бы то ни было, праздник испокон веков был на Руси одним из самых радостных. Помимо катания яиц, с ним связано множество забав и обрядов. Например, "вешние смотрины".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
Девушки выбирали приглянувшегося парня, а потом "выкликивали" для себя семейное счастье с ним. Произносимые слова причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами: "Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!"
Те, кто уже обрел вторую половину, на Красную горку венчались. В наши дни эта традиция сугубо народная, но возникла она из-за особенностей церковного устава.
"Таинство венчания не совершается в сплошные (непостные) недели и в дни поста. В храмах перестают венчать с Мясопустной седмицы. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется", — говорит отец Макарий.
Народная инициатива
Сейчас Красную горку отмечают не так широко, как раньше. К тому же со временем возникли новые обычаи.
В последние годы все больше россиян идут в этот день на кладбище. А ведь по церковным канонам поминать усопших в Фомину неделю нельзя. Для этого есть Радоница.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
"Только она выпадает на рабочий день. А у нас в стране к умершим особое отношение. Люди соблюдают поминальные традиции несмотря ни на что. Поэтому и переносят обряды на Красную горку", — отмечает фольклорист Екатерина Дорохова.
Не исключено, что через несколько десятилетий люди и вовсе забудут, что Красная горка была связана со свадьбами и встречей весны.
Обычаи постепенно меняются. Например, о популярных ныне "золовкиных посиделках" на Масленицу до революции вообще не знали.
Церковь далеко не всегда поддерживает новые веяния. Вот и на Красную горку духовенство рекомендует воздержаться от посещения кладбища. Церковный устав запрещает поминать усопших как на Пасху, так и в течение восьми дней после нее.