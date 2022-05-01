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"Толкуют неверно". Почему Красная горка — самый необычный русский праздник - РИА Новости, 01.05.2022
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Религия
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"Толкуют неверно". Почему Красная горка — самый необычный русский праздник
"Толкуют неверно". Почему Красная горка — самый необычный русский праздник - РИА Новости, 01.05.2022
"Толкуют неверно". Почему Красная горка — самый необычный русский праздник
Православные христиане отмечают Фомину неделю, или Антипасху. На Руси говорили: Красная горка. Почему в этом празднике причудливее всего переплелись церковные... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:00
2022-05-01T08:10
религия
рим
пасха
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане отмечают Фомину неделю, или Антипасху. На Руси говорили: Красная горка. Почему в этом празднике причудливее всего переплелись церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.В паре с ПасхойСпустя неделю после Воскресения Христова крестьяне выходили в поля: делать первую борозду. "Спаситель воскрес, — рассуждали они, — значит, жизнь обновилась". Поскольку от урожая зависело буквально все, посевную начинали с особых ритуалов.Например, кидали в землю скорлупу освященных на Пасху яиц. Или устраивали крестный ход с иконами и сельскохозяйственными орудиями. На первый взгляд, общего с христианством тут мало. Да и в церковном календаре этот день называется странно — Антипасха. Отсюда, кстати, встречающееся у невоцерковленных мнение, будто бы это отрицание воскресения Христа.Согласно Священному Писанию, в первый день воскресения Спаситель явился ученикам в Сионскую горницу. Те, опечаленные Его казнью, подумали, что это призрак. Но Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".Правда, среди апостолов по каким-то причинам не было Фомы. Когда ему рассказали, что Иисус восстал из мертвых, тот объявил это выдумкой. И выдвинул условие: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"."После восьми дней, — свидетельствует евангелист Иоанн, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"На самом деле Антипасха, как и вспоминаемое в этот день евангельское событие, не противопоставляется Пасхе."Греческая приставка "анти" совсем не обязательно означает нечто противоположное. В данном случае название говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой — то есть соположный ей", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Христианский или языческийФомина неделя — это в честь главного героя, апостола Фомы. "Неделя" по-старославянски — "воскресенье". А вот почему Красная горка, сказать сложнее.По одной из версий, из-за народной традиции: ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, которое скатывалось вниз. Это символизировало камень, отваленный ангелом от гроба Спасителя.Яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Связано это с древним преданием.Святая Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к императору Тиберию. Она протянула ему белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Христа. Тот воскликнул: воскресения не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным! И оно тотчас покраснело.По другой гипотезе, название происходит не из христианства, а из язычества. Дело в том, что примерно в середине апреля, когда окончательно сходил последний снег, древние славяне отмечали Ярилу Вешнего.Люди собирались на холмах, вершины которых оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки называли красными. Означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".Время молодоженовКак бы то ни было, праздник испокон веков был на Руси одним из самых радостных. Помимо катания яиц, с ним связано множество забав и обрядов. Например, "вешние смотрины".Девушки выбирали приглянувшегося парня, а потом "выкликивали" для себя семейное счастье с ним. Произносимые слова причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами: "Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!"Те, кто уже обрел вторую половину, на Красную горку венчались. В наши дни эта традиция сугубо народная, но возникла она из-за особенностей церковного устава."Таинство венчания не совершается в сплошные (непостные) недели и в дни поста. В храмах перестают венчать с Мясопустной седмицы. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется", — говорит отец Макарий.Народная инициативаСейчас Красную горку отмечают не так широко, как раньше. К тому же со временем возникли новые обычаи.В последние годы все больше россиян идут в этот день на кладбище. А ведь по церковным канонам поминать усопших в Фомину неделю нельзя. Для этого есть Радоница."Только она выпадает на рабочий день. А у нас в стране к умершим особое отношение. Люди соблюдают поминальные традиции несмотря ни на что. Поэтому и переносят обряды на Красную горку", — отмечает фольклорист Екатерина Дорохова.Не исключено, что через несколько десятилетий люди и вовсе забудут, что Красная горка была связана со свадьбами и встречей весны.Обычаи постепенно меняются. Например, о популярных ныне "золовкиных посиделках" на Масленицу до революции вообще не знали.Церковь далеко не всегда поддерживает новые веяния. Вот и на Красную горку духовенство рекомендует воздержаться от посещения кладбища. Церковный устав запрещает поминать усопших как на Пасху, так и в течение восьми дней после нее.
https://ria.ru/20220416/verba-1783762451.html
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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рим, пасха, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 01.05.2022 (обновлено: 08:10 01.05.2022)
 

"Толкуют неверно". Почему Красная горка — самый необычный русский праздник

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники празднования "Красной горки" во Владивостоке
Участники празднования Красной горки во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане отмечают Фомину неделю, или Антипасху. На Руси говорили: Красная горка. Почему в этом празднике причудливее всего переплелись церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.

В паре с Пасхой

Спустя неделю после Воскресения Христова крестьяне выходили в поля: делать первую борозду. "Спаситель воскрес, — рассуждали они, — значит, жизнь обновилась". Поскольку от урожая зависело буквально все, посевную начинали с особых ритуалов.
Например, кидали в землю скорлупу освященных на Пасху яиц. Или устраивали крестный ход с иконами и сельскохозяйственными орудиями. На первый взгляд, общего с христианством тут мало. Да и в церковном календаре этот день называется странно — Антипасха. Отсюда, кстати, встречающееся у невоцерковленных мнение, будто бы это отрицание воскресения Христа.
Согласно Священному Писанию, в первый день воскресения Спаситель явился ученикам в Сионскую горницу. Те, опечаленные Его казнью, подумали, что это призрак. Но Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".
Правда, среди апостолов по каким-то причинам не было Фомы. Когда ему рассказали, что Иисус восстал из мертвых, тот объявил это выдумкой. И выдвинул условие: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".
© Public domain"Уверение Фомы". Караваджо, XVII век.
Уверение Фомы. Караваджо, XVII век.
© Public domain
"Уверение Фомы". Караваджо, XVII век.
"После восьми дней, — свидетельствует евангелист Иоанн, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"
На самом деле Антипасха, как и вспоминаемое в этот день евангельское событие, не противопоставляется Пасхе.
"Греческая приставка "анти" совсем не обязательно означает нечто противоположное. В данном случае название говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой — то есть соположный ей", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Христианский или языческий

Фомина неделя — это в честь главного героя, апостола Фомы. "Неделя" по-старославянски — "воскресенье". А вот почему Красная горка, сказать сложнее.
По одной из версий, из-за народной традиции: ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, которое скатывалось вниз. Это символизировало камень, отваленный ангелом от гроба Спасителя.
© Public domain Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
© Public domain
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Связано это с древним преданием.
Святая Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к императору Тиберию. Она протянула ему белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Христа. Тот воскликнул: воскресения не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным! И оно тотчас покраснело.
По другой гипотезе, название происходит не из христианства, а из язычества. Дело в том, что примерно в середине апреля, когда окончательно сходил последний снег, древние славяне отмечали Ярилу Вешнего.
Люди собирались на холмах, вершины которых оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки называли красными. Означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".

Время молодоженов

Как бы то ни было, праздник испокон веков был на Руси одним из самых радостных. Помимо катания яиц, с ним связано множество забав и обрядов. Например, "вешние смотрины".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе. - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
Девушки выбирали приглянувшегося парня, а потом "выкликивали" для себя семейное счастье с ним. Произносимые слова причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами: "Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!"
Те, кто уже обрел вторую половину, на Красную горку венчались. В наши дни эта традиция сугубо народная, но возникла она из-за особенностей церковного устава.
"Таинство венчания не совершается в сплошные (непостные) недели и в дни поста. В храмах перестают венчать с Мясопустной седмицы. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется", — говорит отец Макарий.

Народная инициатива

Сейчас Красную горку отмечают не так широко, как раньше. К тому же со временем возникли новые обычаи.
В последние годы все больше россиян идут в этот день на кладбище. А ведь по церковным канонам поминать усопших в Фомину неделю нельзя. Для этого есть Радоница.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница) - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
"Только она выпадает на рабочий день. А у нас в стране к умершим особое отношение. Люди соблюдают поминальные традиции несмотря ни на что. Поэтому и переносят обряды на Красную горку", — отмечает фольклорист Екатерина Дорохова.
Не исключено, что через несколько десятилетий люди и вовсе забудут, что Красная горка была связана со свадьбами и встречей весны.
Обычаи постепенно меняются. Например, о популярных ныне "золовкиных посиделках" на Масленицу до революции вообще не знали.
Церковь далеко не всегда поддерживает новые веяния. Вот и на Красную горку духовенство рекомендует воздержаться от посещения кладбища. Церковный устав запрещает поминать усопших как на Пасху, так и в течение восьми дней после нее.
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