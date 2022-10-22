https://ria.ru/20221022/pominovenie-1825906150.html

Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

Дмитриевская родительская суббота 2022: какого числа праздник и кого поминают

Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:02

2022-10-22T15:02

2022-10-22T15:02

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции этого поминального дня, на какое число выпадает Димитриевская суббота в 2022 году — в материале РИА Новости.Димитриевская родительская суббота в 2022 годуДимитриевская (по церковному Димитриевская) родительская суббота – это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан – родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.Какого числа поминальный день и почему так называетсяЕжегодно дата Димитриевской субботы меняется. Традиционно ей становится последняя суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября) и в 2022 году она выпадает на 5 ноября.Свое название этот день получил тоже благодаря великомученику Димитрию. В православной вере он олицетворяет верность христианству, а после своей смерти считается покровителем военнослужащих. Он был тайно крещен родителями и воспитывался в христианской вере, а когда во взрослом возрасте занял должность проконсула при императоре Максимиане, вместо истребления христиан начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнен 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года.ИсторияСогласно преданию, история Димитриевской субботы начинается во времена Куликовской битвы. Великий князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву обитель, где получил благословение на сражение от ее игумена Сергия Радонежского. 8 сентября 1380 года русские воины одержали победу над войсками темника Золотой Орды Мамая и после этого князь вновь вернулся к преподобному Сергию и в Троице-Сергиевом монастыре прошли поминовения павших в Куликовской битве заупокойным богослужением и общей трапезой. Постепенно поминовения стали проводить каждый год, и не только воинов, погибших в том сражении, но и всех усопших православных христиан.А в 1903 году был даже издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество, на поле брани живот свой положившим".ТрадицииТрадиции Димитриевской субботы зарождались много веков назад. Помимо дня поминовения она ассоциировалась с переходом осени к зиме и называлась Дедовой субботой. После Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) все старались завершить подготовку к холодам: женщины занимались генеральной уборкой в доме и во дворе, вымывали лавки, окна, столы, все сломанные вещи чинили и т.д. Также вся семья перед Дедовой субботой обязательно мылась и после этого оставляли воду и банный веник для усопших.Вспоминать усопших начинали еще за день до события – в пятницу утром. На поминальный стол выстилали новую белую скатерть и выставляли традиционные славянские блюда – блины, кутью, узвар, пироги, а также любимую еду усопших. Пироги в этот день занимали особое место. Их было много, они имели продолговатую форму и все были с разными начинками, как сладкими, так и нет. Также старались приготовить как можно больше мясных блюд, например жаркое и студень, но самым основным являлась фаршированная свиная голова.Также на стол ставили зажженные свечи, таким образом подавая знак усопшим родственникам, что про них помнят и "приглашают" их в родной дом: считалось, что в этот день души спускаются на землю. Во время трапезы было принято вспоминать, какими они были при жизни, а старшее поколение рассказывало младшим историю семьи и родословную. После ужина со стола все убирали, застилали его новой скатертью, расставляли новые приборы и приглашали к столу усопших.На следующий день, в саму Димитриевскую субботу, также проводилась трапеза со свечами. Но после ужина каждый член семьи должен был положить по одной ложке каждого блюда в отдельную тарелку. Также дополнительно ставили миску с водой и оставляли полотенце. Считалось, что умершие родственники после трапезы захотят омыться.Помимо прочего в этот день было принято помогать нищим и голодающим – люди давали щедрую милостыню и угощали пирогами, а взамен просили молиться за души усопших. Эта традиция сохранилась и сегодня. Помимо нее в наше время принято ходить на кладбище и убираться на могилах родственников, подготавливая их к зиме. Обязательно все сопровождается молитвами за упокой и воспоминаниями о том, какими покойные были при жизни.Кого поминаютКак и в другие родительские дни, в Димитриевскую субботу поминают почивших христиан, как правило, родителей и других родственников. Но именно этот день отличается тем, что напоминает о погибших за православную веру, за упокой которых также молятся.Как помянуть усопших в этот деньЧтобы помянуть усопших в церкви, нужно прийти в храм накануне родительской субботы – вечером в пятницу. В это время проводится Великая панихида – парастас. Утром в сам день поминовения в храме совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.Предварительно необходимо подготовить записки для поминовения усопших. В них крупными разборчивыми буквами пишутся имена покойных в родительном падеже, то есть отвечающие на вопрос "кого?". Первыми должны вписываться священнослужители и монашествующие – сан/степень монашества и имя, например протоиерея Иоанна, монахини Нины, митрополита Андрея и т.д. Все имена должны быть церковными и полными, то есть не Ваня и Таня, а Иоанн и Татиана. Записки приносят и оставляют в церкви накануне дня поминовения, но вписывать в них имена некрещеных людей и самоубийц запрещено.Также в церковь можно принести пожертвования. Это могут быть фрукты, овощи и хлеб, также можно принести муку для просфор, кагор для литургии, свечи и масло для лампад. Строго запрещено приносить мясо и крепкий алкоголь.Молиться можно и на кладбище. Но если нет возможности прийти туда или в церковь, поминание происходит дома. Для этого зачитывают общую молитву и/или об умерших родителях:Чтобы было проще произносить имена в молитве, их можно зачитывать по помяннику – это небольшая книжечка, где указываются имена как живых, так и усопших родственников. Ведение семейных помянников считается благочестивым обычаем, так можно поминать поименно многие поколения своей родословной.Что нельзя делать

https://ria.ru/20220606/pominanie-1793563662.html

https://ria.ru/20221018/prazdniki-1824905701.html

https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html

https://ria.ru/20220828/uspenie-1812321235.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, общество, православие