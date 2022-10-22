Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать
Димитриевская родительская суббота. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции этого поминального дня, на какое число выпадает Димитриевская суббота в 2022 году — в материале РИА Новости.
Димитриевская родительская суббота в 2022 году
Димитриевская (по церковному Димитриевская) родительская суббота – это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан – родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.
Какого числа поминальный день и почему так называется
Ежегодно дата Димитриевской субботы меняется. Традиционно ей становится последняя суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября) и в 2022 году она выпадает на 5 ноября.
Священнослужитель в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Свое название этот день получил тоже благодаря великомученику Димитрию. В православной вере он олицетворяет верность христианству, а после своей смерти считается покровителем военнослужащих. Он был тайно крещен родителями и воспитывался в христианской вере, а когда во взрослом возрасте занял должность проконсула при императоре Максимиане, вместо истребления христиан начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнен 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года.
История
Согласно преданию, история Димитриевской субботы начинается во времена Куликовской битвы. Великий князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву обитель, где получил благословение на сражение от ее игумена Сергия Радонежского. 8 сентября 1380 года русские воины одержали победу над войсками темника Золотой Орды Мамая и после этого князь вновь вернулся к преподобному Сергию и в Троице-Сергиевом монастыре прошли поминовения павших в Куликовской битве заупокойным богослужением и общей трапезой. Постепенно поминовения стали проводить каждый год, и не только воинов, погибших в том сражении, но и всех усопших православных христиан.
А в 1903 году был даже издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество, на поле брани живот свой положившим".
Традиции
Традиции Димитриевской субботы зарождались много веков назад. Помимо дня поминовения она ассоциировалась с переходом осени к зиме и называлась Дедовой субботой. После Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) все старались завершить подготовку к холодам: женщины занимались генеральной уборкой в доме и во дворе, вымывали лавки, окна, столы, все сломанные вещи чинили и т.д. Также вся семья перед Дедовой субботой обязательно мылась и после этого оставляли воду и банный веник для усопших.
© Depositphotos.com / photographee.euЖенщины на кладбище
© Depositphotos.com / photographee.eu
Женщины на кладбище
Вспоминать усопших начинали еще за день до события – в пятницу утром. На поминальный стол выстилали новую белую скатерть и выставляли традиционные славянские блюда – блины, кутью, узвар, пироги, а также любимую еду усопших. Пироги в этот день занимали особое место. Их было много, они имели продолговатую форму и все были с разными начинками, как сладкими, так и нет. Также старались приготовить как можно больше мясных блюд, например жаркое и студень, но самым основным являлась фаршированная свиная голова.
Также на стол ставили зажженные свечи, таким образом подавая знак усопшим родственникам, что про них помнят и "приглашают" их в родной дом: считалось, что в этот день души спускаются на землю. Во время трапезы было принято вспоминать, какими они были при жизни, а старшее поколение рассказывало младшим историю семьи и родословную. После ужина со стола все убирали, застилали его новой скатертью, расставляли новые приборы и приглашали к столу усопших.
18 октября, 16:15РелигияЦерковные праздники в ноябре 2022 года: подробный календарь
На следующий день, в саму Димитриевскую субботу, также проводилась трапеза со свечами. Но после ужина каждый член семьи должен был положить по одной ложке каждого блюда в отдельную тарелку. Также дополнительно ставили миску с водой и оставляли полотенце. Считалось, что умершие родственники после трапезы захотят омыться.
Помимо прочего в этот день было принято помогать нищим и голодающим – люди давали щедрую милостыню и угощали пирогами, а взамен просили молиться за души усопших. Эта традиция сохранилась и сегодня. Помимо нее в наше время принято ходить на кладбище и убираться на могилах родственников, подготавливая их к зиме. Обязательно все сопровождается молитвами за упокой и воспоминаниями о том, какими покойные были при жизни.
Кого поминают
Как и в другие родительские дни, в Димитриевскую субботу поминают почивших христиан, как правило, родителей и других родственников. Но именно этот день отличается тем, что напоминает о погибших за православную веру, за упокой которых также молятся.
14 октября, 08:00Религия"Взяли у соседей". Кто первым стал отмечать праздник Покрова
Как помянуть усопших в этот день
Чтобы помянуть усопших в церкви, нужно прийти в храм накануне родительской субботы – вечером в пятницу. В это время проводится Великая панихида – парастас. Утром в сам день поминовения в храме совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.
Предварительно необходимо подготовить записки для поминовения усопших. В них крупными разборчивыми буквами пишутся имена покойных в родительном падеже, то есть отвечающие на вопрос "кого?". Первыми должны вписываться священнослужители и монашествующие – сан/степень монашества и имя, например протоиерея Иоанна, монахини Нины, митрополита Андрея и т.д. Все имена должны быть церковными и полными, то есть не Ваня и Таня, а Иоанн и Татиана. Записки приносят и оставляют в церкви накануне дня поминовения, но вписывать в них имена некрещеных людей и самоубийц запрещено.
Также в церковь можно принести пожертвования. Это могут быть фрукты, овощи и хлеб, также можно принести муку для просфор, кагор для литургии, свечи и масло для лампад. Строго запрещено приносить мясо и крепкий алкоголь.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Молиться можно и на кладбище. Но если нет возможности прийти туда или в церковь, поминание происходит дома. Для этого зачитывают общую молитву и/или об умерших родителях:
- —Общая молитва. "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".
- —Об умерших родителях. "Господи, услышь наши мольбы о родителях, что покинули эту землю и отправились в Царствие Твое, где жизнь вечная. Лишь Ты способен утешить души наши скорбящие. Прошу, отпусти все грехи ушедшего и подари ему жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь за душу раба Божьего (имя) с верою и надеждою на утешение. Не оставь меня одного в печали скорбящей, помоги пережить утрату. Отпусти ему все грехи, позволь душе упокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него и восславлю имя Твое, Господь наш! Ибо ты Отец наш, и лишь ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы забрать после души наши в Царствие Небесное. Да обретем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь".
Чтобы было проще произносить имена в молитве, их можно зачитывать по помяннику – это небольшая книжечка, где указываются имена как живых, так и усопших родственников. Ведение семейных помянников считается благочестивым обычаем, так можно поминать поименно многие поколения своей родословной.
Что нельзя делать
- —В Димитриевскую родительскую субботу нельзя:
- —убираться. Особенно это касается генеральных уборок дома, а вот сделать мелкие дела по хозяйству не запрещается;
- —плохо говорить об умерших. Лучше вспоминать хорошие моменты, рассказывать о положительных качествах человека при жизни;
- —поминать крепкими спиртными напитками, приносить еду и алкоголь на кладбище (продукты лучше отдать нуждающимся);
- —участвовать в развлекательных мероприятиях;
- —гадать, "вызывать духов" и проводить другие языческие и колдовские обряды.
Прихожане в Благовещенском соборе в Казанском кремле