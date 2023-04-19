https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html

Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте

Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте - РИА Новости, 19.04.2023

Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте

Президент РФ Владимир Путин включил врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника в состав Совета при президенте РФ по развитию местного... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:15

2023-04-19T14:15

2023-04-19T14:47

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

дмитрий григоренко

московская городская дума

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, они вошли в его региональную часть. Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.Также в состав Совета вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, полпред президента в УФО Владимир Якушев, директор АНО "Россия-страна возможностей" Алексей Комиссаров и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (по согласованию) Ирина Гусева.В региональную часть совета, согласно новому указу президента, также вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Омской области Владимир Мазур, губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Амурской области Василий Орлов. Также к совету присоединились председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова, председатель Мосгордумы Шапошников. председатель заксобрания Санкт-Петербурга Алекандр Бельский, председатель думы Астраханской области Мартынов (по согласованию).Совет покинули председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Бурятии Алексей Цыденов.Обновилась и муниципальная часть совета. Изменения и коснулись состава президиума Совета - туда, в частности, вошел вице-премьер Дмитрий Григоренко, а глава Минстроя Ирек Файзуллин из президиума вышел.

https://ria.ru/20230419/putin-1866248152.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, дмитрий григоренко, московская городская дума, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)