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Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте - РИА Новости, 19.04.2023
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14:15 19.04.2023 (обновлено: 14:47 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте - РИА Новости, 19.04.2023
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте
Президент РФ Владимир Путин включил врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника в состав Совета при президенте РФ по развитию местного... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:15
2023-04-19T14:47
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
дмитрий григоренко
московская городская дума
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, они вошли в его региональную часть. Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.Также в состав Совета вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, полпред президента в УФО Владимир Якушев, директор АНО "Россия-страна возможностей" Алексей Комиссаров и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (по согласованию) Ирина Гусева.В региональную часть совета, согласно новому указу президента, также вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Омской области Владимир Мазур, губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Амурской области Василий Орлов. Также к совету присоединились председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова, председатель Мосгордумы Шапошников. председатель заксобрания Санкт-Петербурга Алекандр Бельский, председатель думы Астраханской области Мартынов (по согласованию).Совет покинули председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Бурятии Алексей Цыденов.Обновилась и муниципальная часть совета. Изменения и коснулись состава президиума Совета - туда, в частности, вошел вице-премьер Дмитрий Григоренко, а глава Минстроя Ирек Файзуллин из президиума вышел.
https://ria.ru/20230419/putin-1866248152.html
россия
донецкая народная республика
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, дмитрий григоренко, московская городская дума, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Дмитрий Григоренко, Московская городская дума, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте

Путин включил Пушилина и Пасечника в Совет по развитию местного самоуправления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, они вошли в его региональную часть. Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.
Также в состав Совета вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, полпред президента в УФО Владимир Якушев, директор АНО "Россия-страна возможностей" Алексей Комиссаров и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (по согласованию) Ирина Гусева.
В региональную часть совета, согласно новому указу президента, также вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Омской области Владимир Мазур, губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Амурской области Василий Орлов. Также к совету присоединились председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова, председатель Мосгордумы Шапошников. председатель заксобрания Санкт-Петербурга Алекандр Бельский, председатель думы Астраханской области Мартынов (по согласованию).
Совет покинули председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Обновилась и муниципальная часть совета. Изменения и коснулись состава президиума Совета - туда, в частности, вошел вице-премьер Дмитрий Григоренко, а глава Минстроя Ирек Файзуллин из президиума вышел.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Вчера, 09:53
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДмитрий ГригоренкоМосковская городская думаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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