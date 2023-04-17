Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес
Певец Филипп Киркоров отреагировал на шутки юмориста Максима Галкина* в свой адрес
© Екатерина Чеснокова / Виталий БелоусовФилипп Киркоров и Максим Галкин
© Екатерина Чеснокова / Виталий Белоусов
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в интервью "Ты не поверишь!" ответил на шутки сбежавшего из России шоумена Максима Галкина* в своей адрес. Некоторое время назад юморист пошутил над тем, что Народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон.
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"Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду", – заявил Филипп Киркоров.
По словам музыканта, он не обиделся на юмориста.
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"Я расстраиваюсь, но не из-за такой ерунды", – заключил артист.
Ранее Максим Галкин* позволил себе резкие высказывания не только в адрес экс-супруга своей жены Аллы Пугачевой.
Он оскорбил на своих заграничных концертах телеведущую Ольгу Скабееву, а также музыкантов SHAMAN (Ярослав Дронов), Григория Лепса, Ларису Долину и многих других.
Бывшие коллеги Галкина* по-разному отреагировали на его шутки. Лариса Долина заявила, что не хочет комментировать негатив со стороны юмориста.
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"Пусть несет, что хочет. Даже комментировать это не хочу. Я занимаюсь любимым делом и живу в стране, которую люблю", – высказалась исполнительница.
Эстрадный певец Олег Газманов назвал Галкина* предателем.
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"Уехавший – это одно, а предавший – другое. Если льет грязь на страну, значит работает на моих врагов", – уверен музыкант.
При этом сам Максим Галкин* болезненно реагирует на критику. Ранее он разразился угрозами в адрес хейтеров и назвал критику своих концертов "небылицами".
В прошлом году юморист публично осудил спецоперацию и сбежал за границу вместе с женой Аллой Пугачевой. Позже его признали иноагентом, из-за чего Галкину* пришлось планировать свои концерты исключительно за границей.
*Признан Минюстом иноагентом