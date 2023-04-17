https://ria.ru/20230417/galkin-1865811840.html

Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес

Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес - РИА Новости, 17.04.2023

Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес

Певец Филипп Киркоров в интервью "Ты не поверишь!" ответил на шутки сбежавшего из России шоумена Максима Галкина* в своей адрес. Некоторое время назад юморист... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:59

2023-04-17T14:59

2023-04-17T14:59

шоубиз

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в интервью "Ты не поверишь!" ответил на шутки сбежавшего из России шоумена Максима Галкина* в своей адрес. Некоторое время назад юморист пошутил над тем, что Народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон. По словам музыканта, он не обиделся на юмориста.Ранее Максим Галкин* позволил себе резкие высказывания не только в адрес экс-супруга своей жены Аллы Пугачевой. Он оскорбил на своих заграничных концертах телеведущую Ольгу Скабееву, а также музыкантов SHAMAN (Ярослав Дронов), Григория Лепса, Ларису Долину и многих других. Бывшие коллеги Галкина* по-разному отреагировали на его шутки. Лариса Долина заявила, что не хочет комментировать негатив со стороны юмориста. Эстрадный певец Олег Газманов назвал Галкина* предателем. При этом сам Максим Галкин* болезненно реагирует на критику. Ранее он разразился угрозами в адрес хейтеров и назвал критику своих концертов "небылицами". В прошлом году юморист публично осудил спецоперацию и сбежал за границу вместе с женой Аллой Пугачевой. Позже его признали иноагентом, из-за чего Галкину* пришлось планировать свои концерты исключительно за границей. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, максим галкин, алла пугачева, россия, шоу-бизнес, звезды, знаменитости