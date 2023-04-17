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Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес - РИА Новости, 17.04.2023
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Шоубиз
 
14:59 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/galkin-1865811840.html
Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес
Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес - РИА Новости, 17.04.2023
Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес
Певец Филипп Киркоров в интервью "Ты не поверишь!" ответил на шутки сбежавшего из России шоумена Максима Галкина* в своей адрес. Некоторое время назад юморист... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:59
2023-04-17T14:59
шоубиз
филипп киркоров
максим галкин
алла пугачева
россия
шоу-бизнес
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в интервью "Ты не поверишь!" ответил на шутки сбежавшего из России шоумена Максима Галкина* в своей адрес. Некоторое время назад юморист пошутил над тем, что Народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон. По словам музыканта, он не обиделся на юмориста.Ранее Максим Галкин* позволил себе резкие высказывания не только в адрес экс-супруга своей жены Аллы Пугачевой. Он оскорбил на своих заграничных концертах телеведущую Ольгу Скабееву, а также музыкантов SHAMAN (Ярослав Дронов), Григория Лепса, Ларису Долину и многих других. Бывшие коллеги Галкина* по-разному отреагировали на его шутки. Лариса Долина заявила, что не хочет комментировать негатив со стороны юмориста. Эстрадный певец Олег Газманов назвал Галкина* предателем. При этом сам Максим Галкин* болезненно реагирует на критику. Ранее он разразился угрозами в адрес хейтеров и назвал критику своих концертов "небылицами". В прошлом году юморист публично осудил спецоперацию и сбежал за границу вместе с женой Аллой Пугачевой. Позже его признали иноагентом, из-за чего Галкину* пришлось планировать свои концерты исключительно за границей. *Признан Минюстом иноагентом
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филипп киркоров, максим галкин, алла пугачева, россия, шоу-бизнес, звезды, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Алла Пугачева, Россия, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости
Киркоров ответил на шутки иноагента Галкина* в свой адрес

Певец Филипп Киркоров отреагировал на шутки юмориста Максима Галкина* в свой адрес

© Екатерина Чеснокова / Виталий БелоусовФилипп Киркоров и Максим Галкин
Филипп Киркоров и Максим Галкин
© Екатерина Чеснокова / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в интервью "Ты не поверишь!" ответил на шутки сбежавшего из России шоумена Максима Галкина* в своей адрес. Некоторое время назад юморист пошутил над тем, что Народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон.
«

"Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду", – заявил Филипп Киркоров.

По словам музыканта, он не обиделся на юмориста.
«

"Я расстраиваюсь, но не из-за такой ерунды", – заключил артист.

Ранее Максим Галкин* позволил себе резкие высказывания не только в адрес экс-супруга своей жены Аллы Пугачевой.
Он оскорбил на своих заграничных концертах телеведущую Ольгу Скабееву, а также музыкантов SHAMAN (Ярослав Дронов), Григория Лепса, Ларису Долину и многих других.
Бывшие коллеги Галкина* по-разному отреагировали на его шутки. Лариса Долина заявила, что не хочет комментировать негатив со стороны юмориста.
«
"Пусть несет, что хочет. Даже комментировать это не хочу. Я занимаюсь любимым делом и живу в стране, которую люблю", – высказалась исполнительница.
Эстрадный певец Олег Газманов назвал Галкина* предателем.
«

"Уехавший это одно, а предавший – другое. Если льет грязь на страну, значит работает на моих врагов", – уверен музыкант.

При этом сам Максим Галкин* болезненно реагирует на критику. Ранее он разразился угрозами в адрес хейтеров и назвал критику своих концертов "небылицами".
В прошлом году юморист публично осудил спецоперацию и сбежал за границу вместе с женой Аллой Пугачевой. Позже его признали иноагентом, из-за чего Галкину* пришлось планировать свои концерты исключительно за границей.
*Признан Минюстом иноагентом
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой?
2 апреля, 09:24
 
ШоубизФилипп КиркоровМаксим ГалкинАлла ПугачеваРоссияШоу-бизнесзвездыЗнаменитости
 
 
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