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Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ" - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
18:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ" - РИА Новости, 14.04.2023
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"
Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:09
2023-04-14T18:09
шоубиз
максим галкин
знаменитости
израиль
шоу-бизнес
иноагенты
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен получил встречный негатив от подписчиков и пользователей. В комментариях пользователи направили в адрес юмориста множество негативных сообщений, а также намекнули на то, что он давно уже никому не интересен. Ранее в СМИ появилась информация о якобы неудачном концерте артиста за границей, после которого зрители потребовали вернуть билеты. В прошлом году Максим Галкин* публично осудил спецоперацию. Затем он улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину.После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты исключительно за границей. В марте в Сеть попал видеоролик с выступления шоумена, на котором он оскорбляет своих коллег из России. Галкин* позволил себе неприятные высказывания в адрес певцов Филиппа Киркорова и SHAMAN, а также телеведущей Ольги Скабеевой. *Признан Минюстом иноагентом
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максим галкин, знаменитости, израиль, шоу-бизнес, иноагенты
Шоубиз, Максим Галкин, Знаменитости, Израиль, Шоу-бизнес, иноагенты
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"

Шоумен Максим Галкин* разразился угрозами в адрес недоброжелателей, чем разозлил Сеть

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Церемония вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен получил встречный негатив от подписчиков и пользователей.
Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
«

"Я занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным, и делюсь с вами. А те, кто пишут небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается", – возмутился артист.

В комментариях пользователи направили в адрес юмориста множество негативных сообщений, а также намекнули на то, что он давно уже никому не интересен.
«
"Про вас уже давно никто не говорит", "Вам тоже все возвратится за вашу ложь", "Живи, где считаешь нужным. Уже все забыли, что был такой", "Задело! Иначе не писали бы", – отреагировали комментаторы.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы неудачном концерте артиста за границей, после которого зрители потребовали вернуть билеты.
В прошлом году Максим Галкин* публично осудил спецоперацию. Затем он улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину.
После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты исключительно за границей. В марте в Сеть попал видеоролик с выступления шоумена, на котором он оскорбляет своих коллег из России. Галкин* позволил себе неприятные высказывания в адрес певцов Филиппа Киркорова и SHAMAN, а также телеведущей Ольги Скабеевой.
*Признан Минюстом иноагентом
Певец SHAMAN, Максим Галкин, Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом
25 марта, 10:18
 
ШоубизМаксим ГалкинЗнаменитостиИзраильШоу-бизнесиноагенты
 
 
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