https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ" - РИА Новости, 14.04.2023
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"
Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:09
2023-04-14T18:09
2023-04-14T18:09
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен получил встречный негатив от подписчиков и пользователей. В комментариях пользователи направили в адрес юмориста множество негативных сообщений, а также намекнули на то, что он давно уже никому не интересен. Ранее в СМИ появилась информация о якобы неудачном концерте артиста за границей, после которого зрители потребовали вернуть билеты. В прошлом году Максим Галкин* публично осудил спецоперацию. Затем он улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину.После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты исключительно за границей. В марте в Сеть попал видеоролик с выступления шоумена, на котором он оскорбляет своих коллег из России. Галкин* позволил себе неприятные высказывания в адрес певцов Филиппа Киркорова и SHAMAN, а также телеведущей Ольги Скабеевой. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230325/galkin-1860482094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, знаменитости, израиль, шоу-бизнес, иноагенты
Шоубиз, Максим Галкин, Знаменитости, Израиль, Шоу-бизнес, иноагенты
Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"
Шоумен Максим Галкин* разразился угрозами в адрес недоброжелателей, чем разозлил Сеть
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен получил встречный негатив от подписчиков и пользователей.
«
"Я занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным, и делюсь с вами. А те, кто пишут небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается", – возмутился артист.
В комментариях пользователи направили в адрес юмориста множество негативных сообщений, а также намекнули на то, что он давно уже никому не интересен.
«
"Про вас уже давно никто не говорит", "Вам тоже все возвратится за вашу ложь", "Живи, где считаешь нужным. Уже все забыли, что был такой", "Задело! Иначе не писали бы", – отреагировали комментаторы.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы неудачном концерте артиста за границей, после которого зрители потребовали вернуть билеты.
В прошлом году Максим Галкин* публично осудил спецоперацию. Затем он улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Осенью шоумена включили
в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину.
После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты исключительно за границей. В марте в Сеть попал
видеоролик с выступления шоумена, на котором он оскорбляет своих коллег из России. Галкин* позволил себе неприятные высказывания в адрес певцов Филиппа Киркорова и SHAMAN, а также телеведущей Ольги Скабеевой.
*Признан Минюстом иноагентом
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом