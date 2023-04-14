https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html

Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"

Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ" - РИА Новости, 14.04.2023

Иноагент Галкин* разразился угрозами в адрес хейтеров и получил "ответ"

Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:09

2023-04-14T18:09

2023-04-14T18:09

шоубиз

максим галкин

знаменитости

израиль

шоу-бизнес

иноагенты

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* разместил в своей соцсети пост с угрозами в адрес недоброжелателей, напомнив критикам "о законе бумеранга". В ответ шоумен получил встречный негатив от подписчиков и пользователей. В комментариях пользователи направили в адрес юмориста множество негативных сообщений, а также намекнули на то, что он давно уже никому не интересен. Ранее в СМИ появилась информация о якобы неудачном концерте артиста за границей, после которого зрители потребовали вернуть билеты. В прошлом году Максим Галкин* публично осудил спецоперацию. Затем он улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину.После этого юмористу пришлось организовывать свои концерты исключительно за границей. В марте в Сеть попал видеоролик с выступления шоумена, на котором он оскорбляет своих коллег из России. Галкин* позволил себе неприятные высказывания в адрес певцов Филиппа Киркорова и SHAMAN, а также телеведущей Ольги Скабеевой. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230325/galkin-1860482094.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, знаменитости, израиль, шоу-бизнес, иноагенты