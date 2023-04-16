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Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
01:28 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/ogon-1865602480.html
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 16.04.2023
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ
Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:28
2023-04-16T01:28
религия
иерусалим
москва
архангельск
владимир якунин
иисус христос
фонд андрея первозванного
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости. В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково-3". "Миссия по принесению Благодатного огня Фондом Андрея Первозванного близится к завершению. Завершение будет в храме Христа Спасителя. Несмотря на сложную обстановку, несмотря на перипетии, мы рады принести пасхальную весть. Мы признательны вам всем за то, что вы нас всегда встречаете и воодушевляете своим отношением", - сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. По данным пресс-службы, в аэропорт пригласили представителей епархий РПЦ, которые доставят Благодатный огонь в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск и Якутск. Далее огонь повезут на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте фонда. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые могли присутствовать на церемонии схождения огня (с 10 тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек). С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865599166.html
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иерусалим, москва, архангельск, владимир якунин, иисус христос, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, пасха
Религия, Иерусалим, Москва, Архангельск, Владимир Якунин, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Русская православная церковь, Пасха
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ

© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады, в которых Благодатный огонь доставили в Россию
Лампады, в которых Благодатный огонь доставили в Россию - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Артём Будённый
Лампады, в которых Благодатный огонь доставили в Россию. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково-3".
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"Миссия по принесению Благодатного огня Фондом Андрея Первозванного близится к завершению. Завершение будет в храме Христа Спасителя. Несмотря на сложную обстановку, несмотря на перипетии, мы рады принести пасхальную весть. Мы признательны вам всем за то, что вы нас всегда встречаете и воодушевляете своим отношением", - сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
По данным пресс-службы, в аэропорт пригласили представителей епархий РПЦ, которые доставят Благодатный огонь в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск и Якутск.
Далее огонь повезут на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте фонда.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые могли присутствовать на церемонии схождения огня (с 10 тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек).
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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РелигияИерусалимМоскваАрхангельскВладимир ЯкунинИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоРусская православная церковьПасха
 
 
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