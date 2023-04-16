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Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 16.04.2023

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T01:28

2023-04-16T01:28

2023-04-16T01:28

религия

иерусалим

москва

архангельск

владимир якунин

иисус христос

фонд андрея первозванного

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости. В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково-3". "Миссия по принесению Благодатного огня Фондом Андрея Первозванного близится к завершению. Завершение будет в храме Христа Спасителя. Несмотря на сложную обстановку, несмотря на перипетии, мы рады принести пасхальную весть. Мы признательны вам всем за то, что вы нас всегда встречаете и воодушевляете своим отношением", - сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. По данным пресс-службы, в аэропорт пригласили представителей епархий РПЦ, которые доставят Благодатный огонь в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск и Якутск. Далее огонь повезут на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте фонда. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые могли присутствовать на церемонии схождения огня (с 10 тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек). С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230416/paskha-1865599166.html

https://ria.ru/20230416/putin-1865601322.html

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иерусалим, москва, архангельск, владимир якунин, иисус христос, фонд андрея первозванного, русская православная церковь, пасха