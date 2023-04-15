https://ria.ru/20230415/sng-1865595319.html

Косачев напомнил, что Украина официально не выходила из СНГ

Косачев напомнил, что Украина официально не выходила из СНГ - РИА Новости, 15.04.2023

Косачев напомнил, что Украина официально не выходила из СНГ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что Украина официально не прерывала отношения с СНГ и его структурами. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:37

2023-04-15T23:37

2023-04-15T23:37

украина

константин косачев

снг

в мире

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что Украина официально не прерывала отношения с СНГ и его структурами. "На определенных ресурсах в сети разгоняется шум по поводу украинского флага на сессии МПА СНГ, состоявшейся на днях в Санкт-Петербурге. Разгоняльщики намеренно путают красное, кислое и круглое просто по принципу начальной буквы", - написал политик в своем телеграм-канале. Он отметил, что и СНГ как межгосударственная организация, и Межпарламентская ассамблея СНГ - это многосторонние международные структуры с большим числом участников, со своими уставами и регламентами, и со своими процедурами. По его словам, ему "не нравится, причем решительно, флаг Украины на мероприятиях СНГ и МПА СНГ". Но как "международник по образованию и по призванию" сенатор понимает, что и отношение к странам-членам многосторонних организаций, и даже использование либо не использование их символики - это не прерогатива государства, где находится соответствующая штаб-квартира. "Иначе придется столкнуться с тем, что кому-то захочется спустить флаг нашей (и не только нашей) страны в Нью-Йорке в случае с ООН, в Вене в случае с ОБСЕ, в Париже в случае с ЮНЕСКО или в Женеве в случае с Межпарламентским союзом", - подчеркнул он. "Мне не нравится, тем более в нынешних условиях, государственная символика Украины, государства неправового, недемократичного и ультранационалистического", - написал Косачев. Но если Россия является местом размещения у себя штаб-квартир международных многосторонних организаций, любые решения и тем более действия на этот счет не могут быть односторонними, ибо Россия - государство правовое, демократическое и интернациональное, отметил законодатель. "Такие решения могут быть только коллективными. Так предписывает международное право. А все остальное - из разряда "порядка, основанного на правилах". То есть по понятиям", - добавил он. И это не соответствует статусу России как ответственной и цивилизованной державы мирового уровня, заключил он.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825302913.html

https://ria.ru/20230131/sng-1848601049.html

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украина, константин косачев, снг, в мире, совет федерации рф