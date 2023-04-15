Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля
Фонд Андрея Первозванного: благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь в Москву из Иерусалима 16 апреля, представители епархий Русской православной церкви привезут его в десятки городов России, сообщили журналистам в пресс-службе ФАП, который традиционно организует миссию по доставке огня в Россию.
"Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во "Внуково-3", где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. Широкой встречи Благодатного огня не планируется", - рассказали в фонде.
По данным пресс-службы, в аэропорт "Внуково-3" прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск.
В пресс-службе добавили, что телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.