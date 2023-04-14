Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:25 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/indoneziya-1865250724.html
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов - РИА Новости, 14.04.2023
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов
В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:25
2023-04-14T11:25
туризм
новости - туризм
туризм
индонезия
налоги
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d318c6dd8187468c20b7dfe4a2115d1e.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post. Дополнительный платеж может негативно повлиять на туризм и смежные отрасли, включая сектор микро-, малых и средних предприятий (ММСП), опасаются бизнесмены."Эту политику необходимо тщательно обдумать. Нельзя допустить того, чтобы иностранные туристы пересмотрели свои планы посетить Индонезию. Мы решительно возражаем против предлагаемого налога", — сказал Эди Мизеро, генеральный секретарь индонезийской ассоциации ММСП.Мизеро отметил, что некоторые страны являются "обязательными для посещения", и поэтому их власти могут позволить себе облагать гостей дополнительным сбором. "Но в случае с Индонезией, нужны ли мы туристам, или скорее это мы приглашаем их?", —добавил он.Маулана Юсран, генеральный секретарь индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI), согласился с Мизеро, заявив, что сейчас "не подходящее время для введения налога, учитывая, что туриндустрия все еще восстанавливается после пандемии COVID-19". Он пояснил, что каждый иностранец косвенно вносит вклад в налоговые поступления, поскольку тратит деньги в отелях и ресторанах.Ранее координирующий министр морских дел и инвестиций Индонезии Лухут Панджайтан призвал к скорейшему введению нового туристического сбора. В свою очередь, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно заявил журналистам, что новый налог в настоящее время изучается и решение будет принято в ближайшие недели.
https://ria.ru/20230404/indoneziya-1862934095.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e2d533596531becb49da6cfc574a9947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, индонезия, налоги, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Индонезия, Налоги, туристы
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов

Jakarta Post: предприниматели Индонезии опасаются, что налог для туристов навредит бизнесу

© РИА Новости / Мария СеливановаБалийцы у храма Улун Дану
Балийцы у храма Улун Дану - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post.
Дополнительный платеж может негативно повлиять на туризм и смежные отрасли, включая сектор микро-, малых и средних предприятий (ММСП), опасаются бизнесмены.
"Эту политику необходимо тщательно обдумать. Нельзя допустить того, чтобы иностранные туристы пересмотрели свои планы посетить Индонезию. Мы решительно возражаем против предлагаемого налога", — сказал Эди Мизеро, генеральный секретарь индонезийской ассоциации ММСП.
Мизеро отметил, что некоторые страны являются "обязательными для посещения", и поэтому их власти могут позволить себе облагать гостей дополнительным сбором. "Но в случае с Индонезией, нужны ли мы туристам, или скорее это мы приглашаем их?", —добавил он.
Маулана Юсран, генеральный секретарь индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI), согласился с Мизеро, заявив, что сейчас "не подходящее время для введения налога, учитывая, что туриндустрия все еще восстанавливается после пандемии COVID-19".
Он пояснил, что каждый иностранец косвенно вносит вклад в налоговые поступления, поскольку тратит деньги в отелях и ресторанах.
Ранее координирующий министр морских дел и инвестиций Индонезии Лухут Панджайтан призвал к скорейшему введению нового туристического сбора. В свою очередь, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно заявил журналистам, что новый налог в настоящее время изучается и решение будет принято в ближайшие недели.
Пляж на острове Бали - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Индонезии предложили ввести налог для туристов
4 апреля, 16:20
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмИндонезияНалогитуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала