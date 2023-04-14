https://ria.ru/20230414/indoneziya-1865250724.html

В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов

В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов - РИА Новости, 14.04.2023

В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов

В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:25

2023-04-14T11:25

2023-04-14T11:25

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туризм

индонезия

налоги

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post. Дополнительный платеж может негативно повлиять на туризм и смежные отрасли, включая сектор микро-, малых и средних предприятий (ММСП), опасаются бизнесмены."Эту политику необходимо тщательно обдумать. Нельзя допустить того, чтобы иностранные туристы пересмотрели свои планы посетить Индонезию. Мы решительно возражаем против предлагаемого налога", — сказал Эди Мизеро, генеральный секретарь индонезийской ассоциации ММСП.Мизеро отметил, что некоторые страны являются "обязательными для посещения", и поэтому их власти могут позволить себе облагать гостей дополнительным сбором. "Но в случае с Индонезией, нужны ли мы туристам, или скорее это мы приглашаем их?", —добавил он.Маулана Юсран, генеральный секретарь индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI), согласился с Мизеро, заявив, что сейчас "не подходящее время для введения налога, учитывая, что туриндустрия все еще восстанавливается после пандемии COVID-19". Он пояснил, что каждый иностранец косвенно вносит вклад в налоговые поступления, поскольку тратит деньги в отелях и ресторанах.Ранее координирующий министр морских дел и инвестиций Индонезии Лухут Панджайтан призвал к скорейшему введению нового туристического сбора. В свою очередь, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно заявил журналистам, что новый налог в настоящее время изучается и решение будет принято в ближайшие недели.

https://ria.ru/20230404/indoneziya-1862934095.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, индонезия, налоги, туристы