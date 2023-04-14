https://ria.ru/20230414/indoneziya-1865250724.html
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов - РИА Новости, 14.04.2023
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов
В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:25
2023-04-14T11:25
2023-04-14T11:25
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туризм
индонезия
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туристы
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести налог для иностранных туристов, сообщает Jakarta Post. Дополнительный платеж может негативно повлиять на туризм и смежные отрасли, включая сектор микро-, малых и средних предприятий (ММСП), опасаются бизнесмены."Эту политику необходимо тщательно обдумать. Нельзя допустить того, чтобы иностранные туристы пересмотрели свои планы посетить Индонезию. Мы решительно возражаем против предлагаемого налога", — сказал Эди Мизеро, генеральный секретарь индонезийской ассоциации ММСП.Мизеро отметил, что некоторые страны являются "обязательными для посещения", и поэтому их власти могут позволить себе облагать гостей дополнительным сбором. "Но в случае с Индонезией, нужны ли мы туристам, или скорее это мы приглашаем их?", —добавил он.Маулана Юсран, генеральный секретарь индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI), согласился с Мизеро, заявив, что сейчас "не подходящее время для введения налога, учитывая, что туриндустрия все еще восстанавливается после пандемии COVID-19". Он пояснил, что каждый иностранец косвенно вносит вклад в налоговые поступления, поскольку тратит деньги в отелях и ресторанах.Ранее координирующий министр морских дел и инвестиций Индонезии Лухут Панджайтан призвал к скорейшему введению нового туристического сбора. В свою очередь, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно заявил журналистам, что новый налог в настоящее время изучается и решение будет принято в ближайшие недели.
https://ria.ru/20230404/indoneziya-1862934095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, индонезия, налоги, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Индонезия, Налоги, туристы
В Индонезии предприниматели выступили против введения налога для туристов
Jakarta Post: предприниматели Индонезии опасаются, что налог для туристов навредит бизнесу
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации высказались против намерений правительства ввести
налог для иностранных туристов, сообщает
Jakarta Post.
Дополнительный платеж может негативно повлиять на туризм и смежные отрасли, включая сектор микро-, малых и средних предприятий (ММСП), опасаются бизнесмены.
"Эту политику необходимо тщательно обдумать. Нельзя допустить того, чтобы иностранные туристы пересмотрели свои планы посетить Индонезию. Мы решительно возражаем против предлагаемого налога", — сказал Эди Мизеро, генеральный секретарь индонезийской ассоциации ММСП.
Мизеро отметил, что некоторые страны являются "обязательными для посещения", и поэтому их власти могут позволить себе облагать гостей дополнительным сбором. "Но в случае с Индонезией, нужны ли мы туристам, или скорее это мы приглашаем их?", —добавил он.
Маулана Юсран, генеральный секретарь индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI), согласился с Мизеро, заявив, что сейчас "не подходящее время для введения налога, учитывая, что туриндустрия все еще восстанавливается после пандемии COVID-19".
Он пояснил, что каждый иностранец косвенно вносит вклад в налоговые поступления, поскольку тратит деньги в отелях и ресторанах.
Ранее координирующий министр морских дел и инвестиций Индонезии Лухут Панджайтан призвал
к скорейшему введению нового туристического сбора. В свою очередь, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно заявил
журналистам, что новый налог в настоящее время изучается и решение будет принято в ближайшие недели.
В Индонезии предложили ввести налог для туристов