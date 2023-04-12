https://ria.ru/20230412/indoneziya-1864764893.html

В Индонезии рассказали, сколько туристов ждут в этом году

В Индонезии рассказали, сколько туристов ждут в этом году - РИА Новости, 12.04.2023

В Индонезии рассказали, сколько туристов ждут в этом году

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что целевой показатель числа международных туристов на 2023 год увеличен до 8,5 миллиона... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:35

2023-04-12T13:35

2023-04-12T13:35

туризм

новости - туризм

индонезия

бали (остров)

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туризм

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что целевой показатель числа международных туристов на 2023 год увеличен до 8,5 миллиона посетителей с предыдущих 7,4 миллиона, о которых было объявлено в январе. По данным индонезийского журнала Tempo, министр объяснил, что прогноз был скорректирован из-за наблюдаемого "сильного туристического импульса". "Кажется, внезапно появился сильный импульс, так что первоначальная цель была увеличена на 1,1 миллиона, и теперь цифра составляет 8,5 миллиона", – сообщил Уно, открывая 12-ю годовщину Индонезийской ассоциации индустрии туризма (GIPI). Министр добавил, что "существуют последние данные о восстановлении туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые показывают многообещающую кривую (роста - ред.)". По его словам, в основном это связано с ростом числа туристов из Китая, Австралии и Индии. "Цель состоит в том, чтобы в ближайшие 5-10 лет, согласно указанию президента, Индонезия привлекла до 10 миллионов туристов из Китая", – отметил Уно.При этом условия отдыха ужесточаются. В марте губернатор курортного острова Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений гостями законодательства. Глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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новости - туризм, индонезия, бали (остров), куда можно лететь, туризм