https://ria.ru/20230404/indoneziya-1862934095.html

В Индонезии предложили ввести налог для туристов

В Индонезии предложили ввести налог для туристов - РИА Новости, 04.04.2023

В Индонезии предложили ввести налог для туристов

Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:20

2023-04-04T16:20

2023-04-04T16:25

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных туристов, в том числе введение особого налога, передает индонезийское агентство ANTARA. По словам министра, "теперь правительство Индонезии станет жестче по отношению к иностранцам" и может принять три новые "твердые меры пресечения". "Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев, въезжающих в Индонезию", — приводит слова Панджайтана издание. Министр пояснил, что этот шаг необходимо сделать, чтобы "в будущем приезжающие на Бали гости были более качественными". Согласно данным правительства Индонезии, Бали — одно из самых дешевых туристических направлений в мире. По оценке министра, этот фактор "побудил иностранных путешественников с низким доходом приехать на Бали и нарушать там законы". Он также предложил "ввести ограничения для иностранных туристов из нескольких государств, которые часто вызывают проблемы на Бали". Панджайтан не уточнил, о гражданах каких именно стран идет речь. В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины. Причиной стали многочисленные нарушения индонезийского законодательства гостями страны.В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.

https://ria.ru/20230403/bali-1862597778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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