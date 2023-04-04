https://ria.ru/20230404/indoneziya-1862934095.html
В Индонезии предложили ввести налог для туристов
В Индонезии предложили ввести налог для туристов - РИА Новости, 04.04.2023
В Индонезии предложили ввести налог для туристов
Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:20
2023-04-04T16:20
2023-04-04T16:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных туристов, в том числе введение особого налога, передает индонезийское агентство ANTARA. По словам министра, "теперь правительство Индонезии станет жестче по отношению к иностранцам" и может принять три новые "твердые меры пресечения". "Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев, въезжающих в Индонезию", — приводит слова Панджайтана издание. Министр пояснил, что этот шаг необходимо сделать, чтобы "в будущем приезжающие на Бали гости были более качественными". Согласно данным правительства Индонезии, Бали — одно из самых дешевых туристических направлений в мире. По оценке министра, этот фактор "побудил иностранных путешественников с низким доходом приехать на Бали и нарушать там законы". Он также предложил "ввести ограничения для иностранных туристов из нескольких государств, которые часто вызывают проблемы на Бали". Панджайтан не уточнил, о гражданах каких именно стран идет речь. В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины. Причиной стали многочисленные нарушения индонезийского законодательства гостями страны.В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, куда можно лететь, Отдых на море
В Индонезии предложили ввести налог для туристов
ANTARA: индонезийский министр Панджайтан предложил ввести особый налог для туристов
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных туристов, в том числе введение особого налога, передает
индонезийское агентство ANTARA.
«
"Мы не должны молчать о противоправных действиях со стороны иностранцев, не говоря уже об оскорблении государственных учреждений", — заявил Панджайтан.
По словам министра, "теперь правительство Индонезии станет жестче по отношению к иностранцам" и может принять три новые "твердые меры пресечения".
"Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев, въезжающих в Индонезию", — приводит слова Панджайтана издание.
Министр пояснил, что этот шаг необходимо сделать, чтобы "в будущем приезжающие на Бали гости были более качественными".
Согласно данным правительства Индонезии, Бали — одно из самых дешевых туристических направлений в мире. По оценке министра, этот фактор "побудил иностранных путешественников с низким доходом приехать на Бали и нарушать там законы".
«
"Новые меры будут также очень полезны для финансирования развития туристических направлений, как это было реализовано в нескольких других странах, — пояснил Панджайтан.
Он также предложил "ввести ограничения для иностранных туристов из нескольких государств, которые часто вызывают проблемы на Бали". Панджайтан не уточнил, о гражданах каких именно стран идет речь.
В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил
о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове.
Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил
отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины. Причиной стали многочисленные нарушения индонезийского законодательства гостями страны.
В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году