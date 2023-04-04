Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии предложили ввести налог для туристов - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:20 04.04.2023 (обновлено: 16:25 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/indoneziya-1862934095.html
В Индонезии предложили ввести налог для туристов
В Индонезии предложили ввести налог для туристов - РИА Новости, 04.04.2023
В Индонезии предложили ввести налог для туристов
Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:20
2023-04-04T16:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
бали
индонезия
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/26/1530262623_4:0:2000:1123_1920x0_80_0_0_f6f49b41692c667b78fc4de2007df9cf.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных туристов, в том числе введение особого налога, передает индонезийское агентство ANTARA. По словам министра, "теперь правительство Индонезии станет жестче по отношению к иностранцам" и может принять три новые "твердые меры пресечения". "Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев, въезжающих в Индонезию", — приводит слова Панджайтана издание. Министр пояснил, что этот шаг необходимо сделать, чтобы "в будущем приезжающие на Бали гости были более качественными". Согласно данным правительства Индонезии, Бали — одно из самых дешевых туристических направлений в мире. По оценке министра, этот фактор "побудил иностранных путешественников с низким доходом приехать на Бали и нарушать там законы". Он также предложил "ввести ограничения для иностранных туристов из нескольких государств, которые часто вызывают проблемы на Бали". Панджайтан не уточнил, о гражданах каких именно стран идет речь. В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины. Причиной стали многочисленные нарушения индонезийского законодательства гостями страны.В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
https://ria.ru/20230403/bali-1862597778.html
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/26/1530262623_503:0:2000:1123_1920x0_80_0_0_a98705d6a1f1b66fff53a660bef2dd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, куда можно лететь, Отдых на море
В Индонезии предложили ввести налог для туристов

ANTARA: индонезийский министр Панджайтан предложил ввести особый налог для туристов

© Depositphotos.com / horon77Пляж на острове Бали
Пляж на острове Бали - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Depositphotos.com / horon77
Пляж на острове Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил несколько мер для контроля за правонарушениями со стороны иностранных туристов, в том числе введение особого налога, передает индонезийское агентство ANTARA.
«
"Мы не должны молчать о противоправных действиях со стороны иностранцев, не говоря уже об оскорблении государственных учреждений", — заявил Панджайтан.
По словам министра, "теперь правительство Индонезии станет жестче по отношению к иностранцам" и может принять три новые "твердые меры пресечения".
"Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев, въезжающих в Индонезию", — приводит слова Панджайтана издание.
Министр пояснил, что этот шаг необходимо сделать, чтобы "в будущем приезжающие на Бали гости были более качественными".
Согласно данным правительства Индонезии, Бали — одно из самых дешевых туристических направлений в мире. По оценке министра, этот фактор "побудил иностранных путешественников с низким доходом приехать на Бали и нарушать там законы".
«
"Новые меры будут также очень полезны для финансирования развития туристических направлений, как это было реализовано в нескольких других странах, — пояснил Панджайтан.
Он также предложил "ввести ограничения для иностранных туристов из нескольких государств, которые часто вызывают проблемы на Бали". Панджайтан не уточнил, о гражданах каких именно стран идет речь.
В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове.
Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины. Причиной стали многочисленные нарушения индонезийского законодательства гостями страны.
В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году
3 апреля, 12:18
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБалиИндонезиякуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала