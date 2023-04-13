Рейтинг@Mail.ru
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:24 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kirkorov-1864986832.html
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник - РИА Новости, 13.04.2023
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник
Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:24
2023-04-13T11:24
шоубиз
филипп киркоров
государственный кремлевский дворец
музыка
знаменитости
пластическая хирургия
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd1e8fd4b51af3d23b764ebfe201ef83.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист. Король отечественной эстрады также отреагировал на сравнения себя с мультипликационными персонажами. Артист отметил, что может примерить разные образы. Ранее поклонники Киркорова заметили, что их кумир слишком сильно изменился после ряда пластических операций и смены имиджа. Некоторые предположили, что вместо артиста на красные дорожки и сцены выходит его двойникВ январе исполнитель впервые воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова – он сделал подтяжку и липосакцию. В марте певец перенес операцию на торс, чтобы приобрести спортивные формы. Затем он резко сменил имидж, перекрасив волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист пристрастился к использованию цветных линз, изменивших цвет его карих глаз на голубой. Филипп Киркоров признавался СМИ, что решился на операции ради своих московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.
https://ria.ru/20230329/operatsiya-1861421791.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207769_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_6c27293ed8a20bcab39b8240c0b5fe20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, государственный кремлевский дворец, музыка, знаменитости, пластическая хирургия, звезды
Шоубиз, Филипп Киркоров, Государственный Кремлевский дворец, Музыка, Знаменитости, пластическая хирургия, звезды
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник

Певец Филипп Киркоров ответил на слухи о своей замене двойником на последних мероприятиях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист.
Сриншот, размещенный в аккаунте Филиппа Киркорова в социальной сети
Сриншот, размещенный в аккаунте Филиппа Киркорова в социальной сети
Сриншот, размещенный в аккаунте Филиппа Киркорова в социальной сети
«
"Выдаете желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников!" – возмутился Киркоров.
Король отечественной эстрады также отреагировал на сравнения себя с мультипликационными персонажами. Артист отметил, что может примерить разные образы.
«
"И птичкой, и феей – кем угодно могу быть. Главное, что я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый", – заключил исполнитель.
Ранее поклонники Киркорова заметили, что их кумир слишком сильно изменился после ряда пластических операций и смены имиджа. Некоторые предположили, что вместо артиста на красные дорожки и сцены выходит его двойник
В январе исполнитель впервые воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова – он сделал подтяжку и липосакцию. В марте певец перенес операцию на торс, чтобы приобрести спортивные формы.
Затем он резко сменил имидж, перекрасив волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист пристрастился к использованию цветных линз, изменивших цвет его карих глаз на голубой.
Филипп Киркоров признавался СМИ, что решился на операции ради своих московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
"Жуть и маразм": в Сети оценили внешность Киркорова после операции
29 марта, 06:16
 
ШоубизФилипп КиркоровГосударственный Кремлевский дворецМузыкаЗнаменитостипластическая хирургиязвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала