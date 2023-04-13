https://ria.ru/20230413/kirkorov-1864986832.html

Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник

Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник - РИА Новости, 13.04.2023

Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник

Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:24

2023-04-13T11:24

2023-04-13T11:24

шоубиз

филипп киркоров

государственный кремлевский дворец

музыка

знаменитости

пластическая хирургия

звезды

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист. Король отечественной эстрады также отреагировал на сравнения себя с мультипликационными персонажами. Артист отметил, что может примерить разные образы. Ранее поклонники Киркорова заметили, что их кумир слишком сильно изменился после ряда пластических операций и смены имиджа. Некоторые предположили, что вместо артиста на красные дорожки и сцены выходит его двойникВ январе исполнитель впервые воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова – он сделал подтяжку и липосакцию. В марте певец перенес операцию на торс, чтобы приобрести спортивные формы. Затем он резко сменил имидж, перекрасив волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист пристрастился к использованию цветных линз, изменивших цвет его карих глаз на голубой. Филипп Киркоров признавался СМИ, что решился на операции ради своих московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.

https://ria.ru/20230329/operatsiya-1861421791.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, государственный кремлевский дворец, музыка, знаменитости, пластическая хирургия, звезды