https://ria.ru/20230413/kirkorov-1864986832.html
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник - РИА Новости, 13.04.2023
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник
Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:24
2023-04-13T11:24
2023-04-13T11:24
шоубиз
филипп киркоров
государственный кремлевский дворец
музыка
знаменитости
пластическая хирургия
звезды
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист. Король отечественной эстрады также отреагировал на сравнения себя с мультипликационными персонажами. Артист отметил, что может примерить разные образы. Ранее поклонники Киркорова заметили, что их кумир слишком сильно изменился после ряда пластических операций и смены имиджа. Некоторые предположили, что вместо артиста на красные дорожки и сцены выходит его двойникВ январе исполнитель впервые воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова – он сделал подтяжку и липосакцию. В марте певец перенес операцию на торс, чтобы приобрести спортивные формы. Затем он резко сменил имидж, перекрасив волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист пристрастился к использованию цветных линз, изменивших цвет его карих глаз на голубой. Филипп Киркоров признавался СМИ, что решился на операции ради своих московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.
https://ria.ru/20230329/operatsiya-1861421791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, государственный кремлевский дворец, музыка, знаменитости, пластическая хирургия, звезды
Шоубиз, Филипп Киркоров, Государственный Кремлевский дворец, Музыка, Знаменитости, пластическая хирургия, звезды
Филипп Киркоров рассказал, есть ли у него двойник
Певец Филипп Киркоров ответил на слухи о своей замене двойником на последних мероприятиях
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал в своей соцсети слухи о том, что его якобы заменили двойником на последних мероприятиях, в которых участвовал артист.
«
"Выдаете желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников!" – возмутился Киркоров.
Король отечественной эстрады также отреагировал на сравнения себя с мультипликационными персонажами. Артист отметил, что может примерить разные образы.
«
"И птичкой, и феей – кем угодно могу быть. Главное, что я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый", – заключил исполнитель.
Ранее поклонники Киркорова заметили
, что их кумир слишком сильно изменился после ряда пластических операций и смены имиджа. Некоторые предположили, что вместо артиста на красные дорожки и сцены выходит его двойник
В январе исполнитель впервые воспользовался
услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова – он сделал подтяжку и липосакцию. В марте певец перенес
операцию на торс, чтобы приобрести спортивные формы.
Затем он резко сменил имидж, перекрасив волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист пристрастился к использованию цветных линз, изменивших цвет его карих глаз на голубой.
Филипп Киркоров признавался СМИ, что решился на операции ради своих московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.
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