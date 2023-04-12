"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова
Поклонники перестали узнавать певца Филиппа Киркорова после резкой смены имиджа и пластики
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевцы Филипп Киркоров и Люся Чеботина после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поклонники певца Филиппа Киркорова перестали узнавать его после резкой смены имиджа и ряда пластических операций. Некоторые слушатели предположили под одной из публикаций в соцсети артиста, что его заменили двойником.
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"Не узнала. Что это за дед?", "Я думала, это двойник", "Двойник Киркорова?", "Даже походка другая!" – отметили пользователи.
Сам Народный артист России на эти комментарии не отреагировал.
В начале года Филипп Киркоров признался, что воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова. Он сделал подтяжку лица и липосакцию.
В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы. Позже он кардинально сменил имидж – покрасил волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист стал чаще появляться на публике в голубых линзах.
Как признался Киркоров, он преобразился ради московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.