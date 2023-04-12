https://ria.ru/20230412/kirkorov-1864725111.html

"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова

"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова - РИА Новости, 12.04.2023

"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова

Поклонники певца Филиппа Киркорова перестали узнавать его после резкой смены имиджа и ряда пластических операций. Некоторые слушатели предположили под одной из... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:01

2023-04-12T17:01

2023-04-12T17:01

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филипп киркоров

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поклонники певца Филиппа Киркорова перестали узнавать его после резкой смены имиджа и ряда пластических операций. Некоторые слушатели предположили под одной из публикаций в соцсети артиста, что его заменили двойником. Сам Народный артист России на эти комментарии не отреагировал. В начале года Филипп Киркоров признался, что воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова. Он сделал подтяжку лица и липосакцию.В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы. Позже он кардинально сменил имидж – покрасил волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист стал чаще появляться на публике в голубых линзах. Как признался Киркоров, он преобразился ради московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.

https://ria.ru/20230411/kirkorov-1864464759.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, знаменитости, пластическая хирургия, красота, стиль, мода, молодость