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"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова - РИА Новости, 12.04.2023
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Шоубиз
 
17:01 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kirkorov-1864725111.html
"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова
"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова - РИА Новости, 12.04.2023
"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова
Поклонники певца Филиппа Киркорова перестали узнавать его после резкой смены имиджа и ряда пластических операций. Некоторые слушатели предположили под одной из... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:01
2023-04-12T17:01
шоубиз
филипп киркоров
знаменитости
пластическая хирургия
красота
стиль
мода
молодость
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поклонники певца Филиппа Киркорова перестали узнавать его после резкой смены имиджа и ряда пластических операций. Некоторые слушатели предположили под одной из публикаций в соцсети артиста, что его заменили двойником. Сам Народный артист России на эти комментарии не отреагировал. В начале года Филипп Киркоров признался, что воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова. Он сделал подтяжку лица и липосакцию.В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы. Позже он кардинально сменил имидж – покрасил волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист стал чаще появляться на публике в голубых линзах. Как признался Киркоров, он преобразился ради московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.
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филипп киркоров, знаменитости, пластическая хирургия, красота, стиль, мода, молодость
Шоубиз, Филипп Киркоров, Знаменитости, пластическая хирургия, Красота, стиль, мода, молодость
"Заменили двойником": поклонники перестали узнавать Киркорова

Поклонники перестали узнавать певца Филиппа Киркорова после резкой смены имиджа и пластики

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевцы Филипп Киркоров и Люся Чеботина после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
Певцы Филипп Киркоров и Люся Чеботина после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поклонники певца Филиппа Киркорова перестали узнавать его после резкой смены имиджа и ряда пластических операций. Некоторые слушатели предположили под одной из публикаций в соцсети артиста, что его заменили двойником.
«

"Не узнала. Что это за дед?", "Я думала, это двойник", "Двойник Киркорова?", "Даже походка другая!" – отметили пользователи.

Сам Народный артист России на эти комментарии не отреагировал.
В начале года Филипп Киркоров признался, что воспользовался услугами пластического хирурга Тимура Хайдарова. Он сделал подтяжку лица и липосакцию.
В марте музыкант перенес операцию на грудь и торс, чтобы приобрести атлетические формы. Позже он кардинально сменил имидж – покрасил волосы и бороду в пепельный блонд. Также артист стал чаще появляться на публике в голубых линзах.
Как признался Киркоров, он преобразился ради московских концертов в Государственном Кремлевском Дворце, запланированных на апрель.
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ШоубизФилипп КиркоровЗнаменитостипластическая хирургияКрасотастильмодамолодость
 
 
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