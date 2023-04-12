https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864710989.html

Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч

Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч - РИА Новости, 12.04.2023

Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч

Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:25

2023-04-12T11:25

2023-04-12T18:30

туризм

новости - туризм

шивелуч

камчатский край

камчатка

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщили в пресс-службе министерства."Минэкономразвития информирует туристов о ситуации в зоне извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае. Туристам рекомендуется воздержаться от поездок в зону извержения вулкана и обращаться только к официальным туркомпаниям для приобретения путевок в регион", – говорится в сообщении.Нельзя соглашаться на любые предложения посмотреть на извержение вулкана. Это может быть опасно для здоровья, отмечают эксперты.По данным Минтуризма Камчатского края, зарегистрированных путешественников в опасной зоне нет.Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовано не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230330/vulkany-1861684540.html

шивелуч

камчатский край

камчатка

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, шивелуч, камчатский край, камчатка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)