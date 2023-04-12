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Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч - РИА Новости, 12.04.2023
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Туризм
 
11:25 12.04.2023 (обновлено: 18:30 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864710989.html
Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч
Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч - РИА Новости, 12.04.2023
Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч
Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:25
2023-04-12T18:30
туризм
новости - туризм
шивелуч
камчатский край
камчатка
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщили в пресс-службе министерства."Минэкономразвития информирует туристов о ситуации в зоне извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае. Туристам рекомендуется воздержаться от поездок в зону извержения вулкана и обращаться только к официальным туркомпаниям для приобретения путевок в регион", – говорится в сообщении.Нельзя соглашаться на любые предложения посмотреть на извержение вулкана. Это может быть опасно для здоровья, отмечают эксперты.По данным Минтуризма Камчатского края, зарегистрированных путешественников в опасной зоне нет.Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовано не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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новости - туризм, шивелуч, камчатский край, камчатка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Шивелуч, Камчатский край, Камчатка, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч

Минэкономразвития рекомендовало туристам отказаться от поездок в зону извержения Шивелуча

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития информирует туристов о ситуации в зоне извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае. Туристам рекомендуется воздержаться от поездок в зону извержения вулкана и обращаться только к официальным туркомпаниям для приобретения путевок в регион", – говорится в сообщении.
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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1 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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2 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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3 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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4 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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7 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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8 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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10 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
11 из 11

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
2 из 11

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
3 из 11

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
4 из 11

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
5 из 11

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
7 из 11

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
8 из 11

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
10 из 11

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
11 из 11
Нельзя соглашаться на любые предложения посмотреть на извержение вулкана. Это может быть опасно для здоровья, отмечают эксперты.
По данным Минтуризма Камчатского края, зарегистрированных путешественников в опасной зоне нет.

Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовано не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Лава вулкана Ньирагонго - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Горячие, красивые, опасные: где находятся самые интересные вулканы планеты
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ТуризмНовости - ТуризмШивелучКамчатский крайКамчаткаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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