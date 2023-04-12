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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла - РИА Новости, 12.04.2023
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08:37 12.04.2023 (обновлено: 09:25 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/vulkan-1864662944.html
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла - РИА Новости, 12.04.2023
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:37
2023-04-12T09:25
происшествия
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале."Двенадцатое апреля 2023 года, 12:54 (по местному времени). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По видеоданным высота пеплового выброса составила около восьми тысяч метров над уровнем моря", — говорится в публикации.Ранее ученые фиксировали выброс пепла на высоту десять тысяч метров.Шлейф от вулкана протянулся на 350 километров. Извержение Шивелуча началось накануне ранним утром — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров. Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров. Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/peplopad-1864507510.html
https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html
камчатка
шивелуч
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происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой десять километров

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/Дмитрий Мельников Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/Дмитрий Мельников
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале.
"Двенадцатое апреля 2023 года, 12:54 (по местному времени). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По видеоданным высота пеплового выброса составила около восьми тысяч метров над уровнем моря", — говорится в публикации.
Ранее ученые фиксировали выброс пепла на высоту десять тысяч метров.
Шлейф от вулкана протянулся на 350 километров.
Дорогая, покрытая пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Извержение Шивелуча началось накануне ранним утром — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров.
Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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08:00
 
ПроисшествияКамчаткаШивелучУсть-Камчатский районРоссийская академия наук
 
 
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