https://ria.ru/20230412/vulkan-1864662944.html

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла - РИА Новости, 12.04.2023

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:37

2023-04-12T08:37

2023-04-12T09:25

происшествия

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале."Двенадцатое апреля 2023 года, 12:54 (по местному времени). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По видеоданным высота пеплового выброса составила около восьми тысяч метров над уровнем моря", — говорится в публикации.Ранее ученые фиксировали выброс пепла на высоту десять тысяч метров.Шлейф от вулкана протянулся на 350 километров. Извержение Шивелуча началось накануне ранним утром — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров. Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров. Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/peplopad-1864507510.html

https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук