https://ria.ru/20230412/vulkan-1864662944.html
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла - РИА Новости, 12.04.2023
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:37
2023-04-12T08:37
2023-04-12T09:25
происшествия
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале."Двенадцатое апреля 2023 года, 12:54 (по местному времени). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По видеоданным высота пеплового выброса составила около восьми тысяч метров над уровнем моря", — говорится в публикации.Ранее ученые фиксировали выброс пепла на высоту десять тысяч метров.Шлейф от вулкана протянулся на 350 километров. Извержение Шивелуча началось накануне ранним утром — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров. Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров. Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/peplopad-1864507510.html
https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой десять километров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости.
Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале
.
"Двенадцатое апреля 2023 года, 12:54 (по местному времени). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По видеоданным высота пеплового выброса составила около восьми тысяч метров над уровнем моря", — говорится в публикации.
Ранее ученые фиксировали выброс пепла на высоту десять тысяч метров.
Шлейф от вулкана протянулся на 350 километров.
На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада
Извержение Шивелуча началось накануне ранним утром — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров.
Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского
.
Пепел — не самое страшное. Извержение на Камчатке встревожило ученых