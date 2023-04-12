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Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч - РИА Новости, 12.04.2023
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18:05 12.04.2023 (обновлено: 18:28 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864813604.html
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч - РИА Новости, 12.04.2023
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч, несколько поселков накрыло пепловой тучей. Последствия извержения — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2023
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шивелуч
камчатка
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вулкан
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На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч, несколько поселков накрыло пепловой тучей. Последствия извержения — в фотоленте Ria.ru.
шивелуч
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фото, фото, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, вулкан
Фото, Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Вулкан

Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч

Читать ria.ru в
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч, несколько поселков накрыло пепловой тучей. Последствия извержения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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1 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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3 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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4 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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7 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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8 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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10 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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11 из 11
 
ФотоШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районВулкан
 
 
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