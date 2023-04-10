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VR-проекты РИА Новости покажут на Дне космонавтики-2023 на ВДНХ - РИА Новости, 10.04.2023
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11:00 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vr-proekty-1863707115.html
VR-проекты РИА Новости покажут на Дне космонавтики-2023 на ВДНХ
VR-проекты РИА Новости покажут на Дне космонавтики-2023 на ВДНХ - РИА Новости, 10.04.2023
VR-проекты РИА Новости покажут на Дне космонавтики-2023 на ВДНХ
РИА Новости презентует тематические проекты в форматах виртуальной и дополненной реальности в рамках праздничных мероприятий на ВДНХ, приуроченных ко Дню... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. РИА Новости презентует тематические проекты в форматах виртуальной и дополненной реальности в рамках праздничных мероприятий на ВДНХ, приуроченных ко Дню космонавтики. Проекты можно будет увидеть в зоне РИА Новости на площадке павильона "Космонавтика и авиация" с 11 по 16 апреля по входному билету в павильон.Серия проектов РИА Новости на ВДНХ включит в первую очередь космические интерактивные истории.С помощью VR-проект "Лунная станция" пользователи смогут прогуляться по поверхность естественного спутника Земли в скафандре лунавта и увидеть, как выглядит первая международная лунная база образца 2038 года.AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" даст ответы на вопросы, как и почему происходят солнечные и лунные затмения, и что случится с Землей, если исчезнет ее естественный спутник.AR-история "Путешествие к центру черной дыры" раскроет основные гипотезы о рождении этих загадочных пространственно-временных областей и подарит возможность стать участником путешествия по "кротовой норе".Пройдя AR-квест "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту", посетители зоны РИА Новости, узнают, что такое космический мусор и какие опасности и серьезные последствия может вызвать увеличения его объема на околоземной орбите.Презентуемые в павильоне "Космонавтика и авиация" проекты РИА Новости включат и виртуальную ретроспекцию - VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка надежды". В VR-пространстве квеста пользователи смогут опробовать настоящий секстант и проложить для команды Ивана Крузенштерна путь домой, в Кронштадт; взглянуть на звезды под иным углом и убедиться, как важно было знать основы морской навигации во времена великих морских экспедиций и как это важно сегодня.
https://ria.ru/20230316/vr-proekty-1858004659.html
https://ria.ru/20230301/laureat-1855100700.html
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новости агентства, риа новости, компьютерные технологии, россия
Новости агентства, РИА Новости, компьютерные технологии, Россия

VR-проекты РИА Новости покажут на Дне космонавтики-2023 на ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде РИА Новости
Посетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Посетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. РИА Новости презентует тематические проекты в форматах виртуальной и дополненной реальности в рамках праздничных мероприятий на ВДНХ, приуроченных ко Дню космонавтики. Проекты можно будет увидеть в зоне РИА Новости на площадке павильона "Космонавтика и авиация" с 11 по 16 апреля по входному билету в павильон.
Серия проектов РИА Новости на ВДНХ включит в первую очередь космические интерактивные истории.
Участнице надевают очки виртуальной реальности на выставке Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
VR-проекты РИА Новости представили на инклюзивном спортивном турнире
16 марта, 12:00
С помощью VR-проект "Лунная станция" пользователи смогут прогуляться по поверхность естественного спутника Земли в скафандре лунавта и увидеть, как выглядит первая международная лунная база образца 2038 года.
AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны"
даст ответы на вопросы, как и почему происходят солнечные и лунные затмения, и что случится с Землей, если исчезнет ее естественный спутник.
AR-история "Путешествие к центру черной дыры"
раскроет основные гипотезы о рождении этих загадочных пространственно-временных областей и подарит возможность стать участником путешествия по "кротовой норе".
Пройдя AR-квест "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту", посетители зоны РИА Новости, узнают, что такое космический мусор и какие опасности и серьезные последствия может вызвать увеличения его объема на околоземной орбите.
Фотография Райдер спецфотокора РИА Новости Алексея Филиппова, победившая в номинации Силуэты международной премии MPA - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Фотожурналист РИА Новости стал лауреатом премии Mobile Photo Awards
1 марта, 13:37
Презентуемые в павильоне "Космонавтика и авиация" проекты РИА Новости включат и виртуальную ретроспекцию - VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка надежды". В VR-пространстве квеста пользователи смогут опробовать настоящий секстант и проложить для команды Ивана Крузенштерна путь домой, в Кронштадт; взглянуть на звезды под иным углом и убедиться, как важно было знать основы морской навигации во времена великих морских экспедиций и как это важно сегодня.
 
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