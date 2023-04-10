Алиев пригласил Токаева посетить Карабах
Президент Азербайджана Алиев пригласил Токаева посетить город Физули в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 10 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить город Физули в Карабахе, сообщает азербайджанский государственный телеканал АзТВ.
Ранее президент Казахстан во время своего официального визита в Азербайджан 24 августа 2022 года объявил о строительстве Центра Детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить город Физули. После завершения встречи Алиева с Токаевым в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджанско-казахстанских документов", - говорится в сообщении.
В понедельник Алиев совершил визит в Астану по приглашению Токаева.
Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе прошли боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. В октябре 2021 года в окрестностях Физули был построен аэропорт, один из семи международных аэропортов в стране. На его открытии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.