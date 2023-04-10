https://ria.ru/20230410/karabakh-1864278587.html

Алиев пригласил Токаева посетить Карабах

Алиев пригласил Токаева посетить Карабах - РИА Новости, 10.04.2023

Алиев пригласил Токаева посетить Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить город Физули в Карабахе, сообщает азербайджанский... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:38

2023-04-10T15:38

2023-04-10T15:38

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азербайджан

баку

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ильхам алиев

касым-жомарт токаев

нагорный карабах

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БАКУ, 10 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить город Физули в Карабахе, сообщает азербайджанский государственный телеканал АзТВ. Ранее президент Казахстан во время своего официального визита в Азербайджан 24 августа 2022 года объявил о строительстве Центра Детского творчества имени Курмангазы в городе Физули. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить город Физули. После завершения встречи Алиева с Токаевым в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджанско-казахстанских документов", - говорится в сообщении. В понедельник Алиев совершил визит в Астану по приглашению Токаева. Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе прошли боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. В октябре 2021 года в окрестностях Физули был построен аэропорт, один из семи международных аэропортов в стране. На его открытии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20230409/karabakh-1864098147.html

https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

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в мире, азербайджан, баку, казахстан, ильхам алиев, касым-жомарт токаев, нагорный карабах