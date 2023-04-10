https://ria.ru/20230410/indoneziya-1864225530.html

Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали

Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали - РИА Новости, 10.04.2023

Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали

Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:37

2023-04-10T13:37

2023-04-10T14:41

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел республики Пурномо Чандра, сообщает Tempo. "Переговоры о сотрудничестве в области экстрадиции были завершены еще в 2019 году", — сказал глава департамента МИД по правовым вопросам, международным соглашениям и безопасности. Неделю назад глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14. Индонезия и Россия 31 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент республики. В марте губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений гостями законодательства.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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