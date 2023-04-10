https://ria.ru/20230410/indoneziya-1864225530.html
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали - РИА Новости, 10.04.2023
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали
Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:37
2023-04-10T13:37
2023-04-10T14:41
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел республики Пурномо Чандра, сообщает Tempo. "Переговоры о сотрудничестве в области экстрадиции были завершены еще в 2019 году", — сказал глава департамента МИД по правовым вопросам, международным соглашениям и безопасности. Неделю назад глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14. Индонезия и Россия 31 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент республики. В марте губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений гостями законодательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индонезия, бали, россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Россия, туристы
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали
МИД Индонезии: договор с Россией об экстрадиции не связан с проблемами туристов на Бали