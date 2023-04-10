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Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали - РИА Новости, 10.04.2023
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Туризм
 
13:37 10.04.2023 (обновлено: 14:41 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/indoneziya-1864225530.html
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали - РИА Новости, 10.04.2023
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали
Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:37
2023-04-10T14:41
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел республики Пурномо Чандра, сообщает Tempo. "Переговоры о сотрудничестве в области экстрадиции были завершены еще в 2019 году", — сказал глава департамента МИД по правовым вопросам, международным соглашениям и безопасности. Неделю назад глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14. Индонезия и Россия 31 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент республики. В марте губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений гостями законодательства.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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туризм, новости - туризм, индонезия, бали, россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Россия, туристы
Власти Индонезии прокомментировали депортацию россиян с Бали

МИД Индонезии: договор с Россией об экстрадиции не связан с проблемами туристов на Бали

© РИА Новости / Мария СеливановаСтупа на озере Бератан рядом с храмом Улун Дану, Бали
Ступа на озере Бератан рядом с храмом Улун Дану, Бали - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соглашение об экстрадиции Индонезии и России не связано с проблемами с русскими туристами на острове Бали, заявил представитель Министерства иностранных дел республики Пурномо Чандра, сообщает Tempo.
"Переговоры о сотрудничестве в области экстрадиции были завершены еще в 2019 году", — сказал глава департамента МИД по правовым вопросам, международным соглашениям и безопасности.
Неделю назад глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно. Их число достигло 14.
Индонезия и Россия 31 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент республики.
В марте губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины из-за многочисленных нарушений гостями законодательства.
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