https://ria.ru/20230331/ekstraditsiya-1862067519.html

Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции

Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции - РИА Новости, 31.03.2023

Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции

Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:26

2023-03-31T11:26

2023-03-31T11:26

россия

индонезия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ. В эти дни с визитом в Индонезии находится министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Сегодня в рамках нашего ответного визита мы подписали второй договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией – договор о выдаче, который регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора. Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности", – приводятся в сообщении слова Чуйченко. Кроме того, уточняется в релизе, в ходе визита состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции и по правам человека Индонезии Ясонной Лаоли. Министры обсудили наиболее актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в правовой области. В частности, были намечены дальнейшие перспективы взаимодействия в сфере международной правовой помощи по гражданским и торговым делам, по вопросам передачи осужденных и усовершенствования нормативной базы в сфере некоммерческого сектора. Чуйченко также пригласил индонезийских коллег принять участие в XI Петербургском международном юридическом форуме, который состоится в период с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230324/uss-1860514645.html

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, индонезия, министерство юстиции рф (минюст россии)