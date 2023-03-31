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Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции - РИА Новости, 31.03.2023
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11:26 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/ekstraditsiya-1862067519.html
Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции
Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции - РИА Новости, 31.03.2023
Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции
Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:26
2023-03-31T11:26
россия
индонезия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ. В эти дни с визитом в Индонезии находится министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Сегодня в рамках нашего ответного визита мы подписали второй договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией – договор о выдаче, который регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора. Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности", – приводятся в сообщении слова Чуйченко. Кроме того, уточняется в релизе, в ходе визита состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции и по правам человека Индонезии Ясонной Лаоли. Министры обсудили наиболее актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в правовой области. В частности, были намечены дальнейшие перспективы взаимодействия в сфере международной правовой помощи по гражданским и торговым делам, по вопросам передачи осужденных и усовершенствования нормативной базы в сфере некоммерческого сектора. Чуйченко также пригласил индонезийских коллег принять участие в XI Петербургском международном юридическом форуме, который состоится в период с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге.
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россия, индонезия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Индонезия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции

Минюст: Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий экстрадицию преступников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
В эти дни с визитом в Индонезии находится министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Сегодня в рамках нашего ответного визита мы подписали второй договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией – договор о выдаче, который регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора. Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности", – приводятся в сообщении слова Чуйченко.
Кроме того, уточняется в релизе, в ходе визита состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции и по правам человека Индонезии Ясонной Лаоли. Министры обсудили наиболее актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в правовой области. В частности, были намечены дальнейшие перспективы взаимодействия в сфере международной правовой помощи по гражданским и торговым делам, по вопросам передачи осужденных и усовершенствования нормативной базы в сфере некоммерческого сектора.
Чуйченко также пригласил индонезийских коллег принять участие в XI Петербургском международном юридическом форуме, который состоится в период с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге.
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РоссияИндонезияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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