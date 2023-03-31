Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции
Минюст: Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий экстрадицию преступников
Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия и Индонезия подписали договор, регулирующий вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
В эти дни с визитом в Индонезии находится министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Сегодня в рамках нашего ответного визита мы подписали второй договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией – договор о выдаче, который регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора. Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности", – приводятся в сообщении слова Чуйченко.
Кроме того, уточняется в релизе, в ходе визита состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции и по правам человека Индонезии Ясонной Лаоли. Министры обсудили наиболее актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в правовой области. В частности, были намечены дальнейшие перспективы взаимодействия в сфере международной правовой помощи по гражданским и торговым делам, по вопросам передачи осужденных и усовершенствования нормативной базы в сфере некоммерческого сектора.
Чуйченко также пригласил индонезийских коллег принять участие в XI Петербургском международном юридическом форуме, который состоится в период с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге.