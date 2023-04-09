https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html

Киев ступил на путь террора. Москва больше не может ждать

Киев ступил на путь террора. Москва больше не может ждать - РИА Новости, 09.04.2023

Киев ступил на путь террора. Москва больше не может ждать

Многие не сомневаются, что убийство Владлена Татарского заказано — но следствию нужно выявить как организаторов, так и сообщников Дарьи Треповой, которая... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:00

2023-04-09T08:00

2023-04-09T08:14

россия

владлен татарский

киев

москва

взрыв в кафе в петербурге

терроризм

украина

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Многие не сомневаются, что убийство Владлена Татарского заказано — но следствию нужно выявить как организаторов, так и сообщников Дарьи Треповой, которая вручила военкору начиненный взрывчаткой бюст. При этом более чем похоже на то, что сама Трепова была использована вслепую — то есть действительно не понимала, что участвует в теракте. Это не снимает с нее вину, но добавляет дополнительных красок в важнейшую тему, о которой нужно говорить параллельно с борьбой с террором, исходящим из Киева. Насколько велика угроза радикального молодежного террора в России?Фамилия питерской "бомбистки" как будто специально подчеркнула актуальность вопроса: почти полтора века назад в Санкт-Петербурге пытались убить губернатора — генерала Трепова. Стрелявшая в него Вера Засулич была оправдана судом присяжных — и в России начался век индивидуального террора. С выстрела Засулич в 1878-м и до революции 1917-го он проходил несколькими волнами, в итоге были убиты царь Александр Второй, премьер Столыпин, несколько министров и губернаторов, множество чиновников и полицейских.Понятно, что террор был частью "революционной борьбы". Хотя публично на него сделали ставку в основном эсеры, а большая часть радикальных оппозиционеров (практически все они были марксистами разных толков) его формально осуждали, террористические методы постепенно получили неофициальную поддержку у немалой части либеральной оппозиции, включая и думскую.В университетах, редакциях и салонах радовались убийству очередного "сатрапа" и "держиморды". Более того, сам выбор целей для покушений во многом определялся отношением к ним "прогрессивного общества", то есть людей с "хорошими лицами". Последняя массовая волна убийств государевых людей закончилась в 1907-м, когда Столыпин навел порядок в стране и подавил то, что потом назвали "первой русской революцией", — хотя спустя четыре года в Киеве его самого догнала пуля убийцы. Но после 1917-го террор стал нормой жизни — и индивидуальный был скоро вытеснен государственным, а страна погрузилась в хаос и кровь Гражданской войны.С тех пор у нас не было индивидуального политического террора — ни в советские годы (убийство Кирова было искусственно выдано за заговор), ни в постсоветские. Был террор, связанный с чеченскими войнами, но там другие причины, цели и методы. А вот так, чтобы одна часть общества хотела убить представителей власти или поддерживающих ее людей, такого еще не было.И то, что Трепова не понимала, что делает (думая, что в бюсте подслушивающее устройство), ничего не меняет — судя по ее усилиям по внедрению в патриотическую среду, она все равно сознательно играла в "революционерку", в "борца за правое дело". Трепова, несмотря на ее участие в антивоенных митингах и общение с радикальной оппозицией, конечно, не Засулич — которая к моменту покушения прошла уже и через нечаевщину, и через Петропавловку и ссылку.Но Дарью сейчас точно так же оправдывают многие из эмигрантов и радикальных оппозиционеров в России: она же "разжигателя войны" убила! То, что происходит легализация террора — как минимум в глазах общественного мнения, сознательно не принимается во внимание. "С волками жить — по волчьи выть" — вот что проповедуют поклонники Засулич и Треповой.Пока что мы видим лишь самые первые попытки этой легализации — но уже есть и поджоги военкоматов, и убийства Дугиной и Татарского. Немалая часть активных потенциальных "бомбистов" уехали за границу — однако доверчивую и ищущую справедливость русскую молодежь опять пытаются увлечь на путь "борьбы со злом всеми возможными методами". Если бы это делали только украинские спецслужбы, это было бы еще полбеды, гораздо хуже, что этим занимаются те, кто выдает себя за своих, за наших сограждан, якобы "желающих свободы своей Родине".Парадокс в том, что те, кто годами пугают всех "новым 37-м годом" и государственным террором, сами фактически уже перешли к террору — как минимум к его моральной поддержке. Не дай бог, если мы стоим на пороге новой волны русского террора, потому что одними спецслужбами дело не исправишь (хотя их работа и очень важна).Ключевым антидотом против террора является атмосфера в обществе. Но если абсолютное большинство нашего народа однозначно против террора и осуждает террористов, то в некоторых стратах общества (например, среди части молодежи и студенчества обеих столиц) все не так однозначно. Именно там будут искать и уже ищут благодарных слушателей и последователей наследники "революционной террористической традиции". Им нужны новые Засулич, Перовские, Каляевы и Богровы — а нам нужна великая, единая и справедливая Россия.

https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html

https://ria.ru/20230403/peterburg-1862753477.html

https://ria.ru/20230405/svo-1863305996.html

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россия, владлен татарский, киев, москва, взрыв в кафе в петербурге, терроризм, украина