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Украина убивает - РИА Новости, 02.04.2023
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22:17 02.04.2023 (обновлено: 22:28 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
Украина убивает
Украина убивает - РИА Новости, 02.04.2023
Украина убивает
В Санкт-Петербурге убили военкора Максима Фомина — его знали как блогера Владлена Татарского. Почерк и авторство несомненно — это сделали те же, кто в августе... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:17
2023-04-02T22:28
украина
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
дарья дугина
владлен татарский
владимир соловьев (телеведущий)
вооруженные силы украины
аналитика
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В Санкт-Петербурге убили военкора Максима Фомина — его знали как блогера Владлена Татарского. Почерк и авторство несомненно — это сделали те же, кто в августе прошлого года убил в Подмосковье Дарью Дугину. Как и ее, Фомина взорвали — только заминирована была не машина, а статуэтка, бюст, который подарили ему на встрече с читателями в питерском кафе. При теракте ранения получили два десятка человек, четверо в тяжелом состоянии, но погиб только сорокалетний Фомин.Украинские власти, естественно, отрицают свою причастность, но нет никаких сомнений, что, как и в случае с Дарьей Дугиной, это дело рук украинских террористов, напрямую или косвенно работающих на киевские власти. Точно так же как и убийства Захарченко, Моторолы, Гиви и других командиров донбасского сопротивления — в Киеве давно натренировались на "ликвидации" противников. И если в Донецке после 2015-го убивали в первую очередь военных, тех, кого не смогли достать на поле боя, то после начала спецоперации перешли к террору против тех, кто говорит и пишет. "В начале было слово" — не имея шансов дотянутся до политического и военного руководства страны, они отыгрываются на людях, воюющих за Россию в Telegram и на телеэкране, в прессе и соцсетях. Понятно, что на Дугиной и Фомине они не остановятся — к тому же еще в прошлом году была информация о задержании групп, готовивших покушение на телеведущего Владимира Соловьева, а недавно был предотвращен взрыв машины создателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.Смысл терактов в запугивании — как других военкоров, так и общества в целом. "Видите, что происходит с теми, кто поддерживает войну с Украиной? Их убивают даже в столицах". Точечные теракты дополняются абстрактными ударами по гражданским объектам в соседних с Украиной областях — последний был сегодня в одном из райнов Курской области. Но эти расчеты не срабатывают — наоборот, теракты лишь ужесточают настроения в нашем обществе, увеличивая количество сторонников радикальных мер против ВСУ и киевской власти. Точно так же действуют и кадры с происходящим вокруг Киево-Печерской лавры, откуда пытаются изгнать монахов Украинской православной церкви, тех, кого киевские власти называют "московскими попами". Кадры с насилием и надругательством над одной из главных святынь русского мира мобилизуют наш народ на вооруженную борьбу за свержение "коллективного Зеленского" лучше любой антикиевской пропаганды насчет важности денацификации и демилитаризации.Борьба украинских властей с церковью означает не только их ненависть к единству нашего народа — а церковь символизирует его на всех уровнях, и мирском, и небесном, но и подтверждает их страх перед словом. Как и в случае с блогерами, журналистами и публицистами — ведь ненависть к Дугиной и ее отцу-философу оказалась сильнее всего, стремление убить их овладело киевскими правителями. Точно так же как стремление стереть, запретить, выгнать православную церковь ослепляет тех, кто отдает приказы о выселении монахов из лавры. Они думают, что если убить философа, публициста, военкора, то сказанное им будет опровергнуто, а предсказанное не сбудется? Если подменить церковь раскольнической самоделкой, то единство русского народа исчезнет?Все будет ровно наоборот, но выруси плохо знают историю своего собственного народа (от которого они, впрочем, отреклись). Выбрав своим орудием террор, они не просто ставят себя вне закона — террором они, по сути, признают себя обреченными на неминуемое поражение и неотвратимое возмездие.
https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html
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санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
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украина, санкт-петербург, московская область (подмосковье), дарья дугина, владлен татарский, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, аналитика
Украина, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Владлен Татарский, Владимир Соловьев (телеведущий), Вооруженные силы Украины, Аналитика

Украина убивает

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В Санкт-Петербурге убили военкора Максима Фомина — его знали как блогера Владлена Татарского. Почерк и авторство несомненно — это сделали те же, кто в августе прошлого года убил в Подмосковье Дарью Дугину. Как и ее, Фомина взорвали — только заминирована была не машина, а статуэтка, бюст, который подарили ему на встрече с читателями в питерском кафе. При теракте ранения получили два десятка человек, четверо в тяжелом состоянии, но погиб только сорокалетний Фомин.
Украинские власти, естественно, отрицают свою причастность, но нет никаких сомнений, что, как и в случае с Дарьей Дугиной, это дело рук украинских террористов, напрямую или косвенно работающих на киевские власти. Точно так же как и убийства Захарченко, Моторолы, Гиви и других командиров донбасского сопротивления — в Киеве давно натренировались на "ликвидации" противников. И если в Донецке после 2015-го убивали в первую очередь военных, тех, кого не смогли достать на поле боя, то после начала спецоперации перешли к террору против тех, кто говорит и пишет. "В начале было слово" — не имея шансов дотянутся до политического и военного руководства страны, они отыгрываются на людях, воюющих за Россию в Telegram и на телеэкране, в прессе и соцсетях. Понятно, что на Дугиной и Фомине они не остановятся — к тому же еще в прошлом году была информация о задержании групп, готовивших покушение на телеведущего Владимира Соловьева, а недавно был предотвращен взрыв машины создателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Смысл терактов в запугивании — как других военкоров, так и общества в целом. "Видите, что происходит с теми, кто поддерживает войну с Украиной? Их убивают даже в столицах". Точечные теракты дополняются абстрактными ударами по гражданским объектам в соседних с Украиной областях — последний был сегодня в одном из райнов Курской области. Но эти расчеты не срабатывают — наоборот, теракты лишь ужесточают настроения в нашем обществе, увеличивая количество сторонников радикальных мер против ВСУ и киевской власти. Точно так же действуют и кадры с происходящим вокруг Киево-Печерской лавры, откуда пытаются изгнать монахов Украинской православной церкви, тех, кого киевские власти называют "московскими попами". Кадры с насилием и надругательством над одной из главных святынь русского мира мобилизуют наш народ на вооруженную борьбу за свержение "коллективного Зеленского" лучше любой антикиевской пропаганды насчет важности денацификации и демилитаризации.
Борьба украинских властей с церковью означает не только их ненависть к единству нашего народа — а церковь символизирует его на всех уровнях, и мирском, и небесном, но и подтверждает их страх перед словом. Как и в случае с блогерами, журналистами и публицистами — ведь ненависть к Дугиной и ее отцу-философу оказалась сильнее всего, стремление убить их овладело киевскими правителями. Точно так же как стремление стереть, запретить, выгнать православную церковь ослепляет тех, кто отдает приказы о выселении монахов из лавры. Они думают, что если убить философа, публициста, военкора, то сказанное им будет опровергнуто, а предсказанное не сбудется? Если подменить церковь раскольнической самоделкой, то единство русского народа исчезнет?
Все будет ровно наоборот, но выруси плохо знают историю своего собственного народа (от которого они, впрочем, отреклись). Выбрав своим орудием террор, они не просто ставят себя вне закона — террором они, по сути, признают себя обреченными на неминуемое поражение и неотвратимое возмездие.
Они давно ими используются на Донбассе: Путин о террористических методах Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Киев использует террористические методы, заявил Путин
28 февраля, 15:38
 
УкраинаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Дарья ДугинаВладлен ТатарскийВладимир Соловьев (телеведущий)Вооруженные силы УкраиныАналитика
 
 
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