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При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023
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19:03 02.04.2023 (обновлено: 19:53 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862500678.html
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник
Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:03
2023-04-02T19:53
происшествия
санкт-петербург
россия
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
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С,_ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Позже число пострадавших выросло до 16.
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник

При взрыве в кафе в Петербурге погиб известный блогер Владлен Татарский

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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С,_ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости.
«

"(Владлен Татарский) погиб при взрыве", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Позже число пострадавших выросло до 16.
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВзрыв в кафе в ПетербургеВладлен Татарский
 
 
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