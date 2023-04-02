https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862500678.html

При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник

При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023

При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник

Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:03

2023-04-02T19:03

2023-04-02T19:53

происшествия

санкт-петербург

россия

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

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С,_ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Позже число пострадавших выросло до 16.

санкт-петербург

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский