https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862500678.html
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник
Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:03
2023-04-02T19:03
2023-04-02T19:53
происшествия
санкт-петербург
россия
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
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С,_ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, сообщил источник РИА Новости.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 7 человек, один из них скончался. Позже число пострадавших выросло до 16.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский
При взрыве в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский, сообщил источник
При взрыве в кафе в Петербурге погиб известный блогер Владлен Татарский