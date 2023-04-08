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С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку - РИА Новости, 08.04.2023
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08:00 08.04.2023 (обновлено: 08:14 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html
С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку
С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку - РИА Новости, 08.04.2023
С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку
Когда-нибудь этот эпизод международной политики войдет в учебники дипломатии профильных вузов — студенты будут читать и смеяться. Речь о массовом налете... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:00
2023-04-08T08:14
аналитика
китай
франция
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
педро санчес
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Когда-нибудь этот эпизод международной политики войдет в учебники дипломатии профильных вузов — студенты будут читать и смеяться. Речь о массовом налете европейских лидеров на Китай и о том, что у них в итоге получилось. Спойлер: ничего.Итак, четыре европейских визита в Китай одновременно. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Евросоюза Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии того же ЕС Жозеп Боррель, глава правительства страны — председателя ЕС испанец Педро Санчес. Они бомбили Китай своими идеями всю неделю. В основном якобы с целью перетащить Пекин как можно дальше к Западу по украинскому сюжету. Ничего себе дипломатия…Что получили: ожидаемую китайскую стену, обитую мягким (вежливость — национальная ценность). США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И еще напомнила, что по этому вопросу Пекин пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе.Заметим: китайская дипломатия в общем действительно поставила себя в выгодное положение — целая толпа западников сейчас обращается к Пекину, чтобы хоть как-то выпутаться из начатой Западом же конфронтации с Россией, вызвавшей целый мировой кризис.Вот только обращаться к лидерам китайской державы надо уметь. И это уж точно нельзя делать так, как злобная Урсула, которая на прошлой неделе выступила с докладом о том, что европейцам нужно серьезно пересмотреть отношения с Китаем или попросту свернуть их. А на этой неделе заявилась в Пекин — вот она я — и там мешала Макрону.Когда одни европейцы подрывают усилия других, это наводит на очевидные мысли, что никакой единой Европы с ее внешней политикой больше нет. А если ее нет, зачем рассчитывать на развитие с ней каких-то связей и на серьезный диалог — надо сразу говорить с США, когда те для такого созреют.Но почему вообще в Китае кто-то думает, что имеет дело не с монолитом, который еще и умеет говорить одним грозным голосом? Здесь надо посмотреть на состав делегации Макрона в Китай: с ним приехали главы 60 крупнейших корпораций. Напомним, что не США, а восточная сверхдержава — главный торговый партнер ЕС с товарооборотом в 847,3 миллиарда долларов в прошлом году. Но не все европейцы так связаны с КНР, как Франция (более 100 миллиардов).Тут стоит отметить, что никакого экономического подъема Европе в ближайшее время никто не предсказывает, причем именно у Макрона с неутихающими демонстрациями во французских городах проблем больше других. То есть Китай Европе нужен для выживания, а вот если наоборот: какой толк Китаю от группы стран в упадке, где вдобавок ставят подножку тому, кто высовывается из строя, как это сделали Урсула с Эммануэлем?А толк бывает только в одной ситуации, объясняет аналитический материал в пекинской Global Times. Франция всегда была для других стран примером того, как иметь дело с Китаем. Макрон давно пытается сделать не только Францию, но и всю Европу третьим вариантом (третьей силой) между КНР и США.Поэтому французского президента и держала за руку бабушка Урсула и другие евросоюзовцы, не давая ему проявить никакой "стратегической автономии". Ну а раз так, то Китаю спешить некуда — пусть европейцы сначала разберутся между собой.
https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html
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Дмитрий Косырев
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аналитика, китай, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, педро санчес, пекин
Аналитика, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Педро Санчес, Пекин

С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает в Гуанчжоу, КНР
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в Гуанчжоу, КНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в Гуанчжоу, КНР
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Когда-нибудь этот эпизод международной политики войдет в учебники дипломатии профильных вузов — студенты будут читать и смеяться. Речь о массовом налете европейских лидеров на Китай и о том, что у них в итоге получилось. Спойлер: ничего.
Итак, четыре европейских визита в Китай одновременно. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Евросоюза Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии того же ЕС Жозеп Боррель, глава правительства страны — председателя ЕС испанец Педро Санчес. Они бомбили Китай своими идеями всю неделю. В основном якобы с целью перетащить Пекин как можно дальше к Западу по украинскому сюжету. Ничего себе дипломатия…
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином
Вчера, 15:33
Что получили: ожидаемую китайскую стену, обитую мягким (вежливость — национальная ценность). США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И еще напомнила, что по этому вопросу Пекин пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе.
Заметим: китайская дипломатия в общем действительно поставила себя в выгодное положение — целая толпа западников сейчас обращается к Пекину, чтобы хоть как-то выпутаться из начатой Западом же конфронтации с Россией, вызвавшей целый мировой кризис.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
"Приведите русских в чувство". Европа и Китай озвучили планы по Украине
Вчера, 13:29
Вот только обращаться к лидерам китайской державы надо уметь. И это уж точно нельзя делать так, как злобная Урсула, которая на прошлой неделе выступила с докладом о том, что европейцам нужно серьезно пересмотреть отношения с Китаем или попросту свернуть их. А на этой неделе заявилась в Пекин — вот она я — и там мешала Макрону.
Когда одни европейцы подрывают усилия других, это наводит на очевидные мысли, что никакой единой Европы с ее внешней политикой больше нет. А если ее нет, зачем рассчитывать на развитие с ней каких-то связей и на серьезный диалог — надо сразу говорить с США, когда те для такого созреют.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада
Вчера, 12:57
Но почему вообще в Китае кто-то думает, что имеет дело не с монолитом, который еще и умеет говорить одним грозным голосом? Здесь надо посмотреть на состав делегации Макрона в Китай: с ним приехали главы 60 крупнейших корпораций. Напомним, что не США, а восточная сверхдержава — главный торговый партнер ЕС с товарооборотом в 847,3 миллиарда долларов в прошлом году. Но не все европейцы так связаны с КНР, как Франция (более 100 миллиардов).
Тут стоит отметить, что никакого экономического подъема Европе в ближайшее время никто не предсказывает, причем именно у Макрона с неутихающими демонстрациями во французских городах проблем больше других. То есть Китай Европе нужен для выживания, а вот если наоборот: какой толк Китаю от группы стран в упадке, где вдобавок ставят подножку тому, кто высовывается из строя, как это сделали Урсула с Эммануэлем?
Празднование китайского Нового года в Париже - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст
5 апреля, 08:00
А толк бывает только в одной ситуации, объясняет аналитический материал в пекинской Global Times. Франция всегда была для других стран примером того, как иметь дело с Китаем. Макрон давно пытается сделать не только Францию, но и всю Европу третьим вариантом (третьей силой) между КНР и США.
Поэтому французского президента и держала за руку бабушка Урсула и другие евросоюзовцы, не давая ему проявить никакой "стратегической автономии". Ну а раз так, то Китаю спешить некуда — пусть европейцы сначала разберутся между собой.
 
АналитикаКитайФранцияЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОПедро СанчесПекин
 
 
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