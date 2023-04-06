МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину вместо критики Пекина
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, сторонником продвижения примирения и проведения переговоров и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе", — заявила Мао Нин. Она отметила, что документ с изложением позиции Китая по политическому решению украинского кризиса всесторонне отражает соответствующую позицию и история в конечном итоге покажет, кто на самом деле стоит на стороне справедливости.
"Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление", — указала дипломат.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, на этом фоне намерен наращивать взаимодействие с партнерами Индо-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что "Китай отказался осудить российскую агрессию, поддерживает российскую экономику и пропаганду". Вместе с тем Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждая, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные последствия".
МИД КНР в конце февраля опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.