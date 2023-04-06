https://ria.ru/20230406/ukraina-1863412478.html

МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину

МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину - РИА Новости, 06.04.2023

МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину

США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:28

2023-04-06T11:28

2023-04-06T16:31

в мире

китай

сша

нато

украина

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, сторонником продвижения примирения и проведения переговоров и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе", — заявила Мао Нин. Она отметила, что документ с изложением позиции Китая по политическому решению украинского кризиса всесторонне отражает соответствующую позицию и история в конечном итоге покажет, кто на самом деле стоит на стороне справедливости. "Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление", — указала дипломат. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, на этом фоне намерен наращивать взаимодействие с партнерами Индо-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что "Китай отказался осудить российскую агрессию, поддерживает российскую экономику и пропаганду". Вместе с тем Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, утверждая, что это стало бы "исторической ошибкой" и "имело бы существенные последствия". МИД КНР в конце февраля опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.

https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html

китай

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, нато, украина, мид кнр