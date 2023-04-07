Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной
Глава ФПБК Виталий Бородин объяснил отмену концертов рок-группы Дианы Арбениной
© Фото : Виталий Бородин, РИА Новости/Владимир ПесняВиталий Бородин и Диана Арбенина
© Фото : Виталий Бородин, РИА Новости/Владимир Песня
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил в интервью "Царьграду" причину отмены концертов Дианы Арбениной.
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"Диана Арбенина в 2014 и в 2020 году поддерживала украинцев и выступала против нашей власти. Соответственно, наверное, главы регионов понимают, с чем они могут столкнуться", – пояснил Бородин.
Он также отметил, что сам народ может возмутиться появлением группы "Ночные снайперы" в российских городах.
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"В связи с тем, что у нас обстановка в стране сейчас не очень простая, идет СВО, думаю, Арбенину не хотят видеть именно сами граждане", – добавил собеседник "Царьграда".
В этом месяце отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что выступление группы, запланированное на 14 апреля, не состоится. Затем в Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт коллектива.
Следом появились сообщения об отмене мероприятий в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года. При этом она не назвала причину, по которой ее выступления не состоятся.
По данным СМИ, концерты "Ночных снайперов" отменились из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.