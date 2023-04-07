https://ria.ru/20230407/arbenina-1863834179.html

Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной

Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной - РИА Новости, 07.04.2023

Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил в интервью "Царьграду" причину отмены концертов Дианы Арбениной. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:27

2023-04-07T18:27

2023-04-07T18:27

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил в интервью "Царьграду" причину отмены концертов Дианы Арбениной.Он также отметил, что сам народ может возмутиться появлением группы "Ночные снайперы" в российских городах. В этом месяце отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что выступление группы, запланированное на 14 апреля, не состоится. Затем в Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт коллектива. Следом появились сообщения об отмене мероприятий в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года. При этом она не назвала причину, по которой ее выступления не состоятся. По данным СМИ, концерты "Ночных снайперов" отменились из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230407/naiv-1863779109.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка