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Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной - РИА Новости, 07.04.2023
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Шоубиз
 
18:27 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/arbenina-1863834179.html
Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной
Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной - РИА Новости, 07.04.2023
Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил в интервью "Царьграду" причину отмены концертов Дианы Арбениной. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:27
2023-04-07T18:27
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил в интервью "Царьграду" причину отмены концертов Дианы Арбениной.Он также отметил, что сам народ может возмутиться появлением группы "Ночные снайперы" в российских городах. В этом месяце отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что выступление группы, запланированное на 14 апреля, не состоится. Затем в Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт коллектива. Следом появились сообщения об отмене мероприятий в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года. При этом она не назвала причину, по которой ее выступления не состоятся. По данным СМИ, концерты "Ночных снайперов" отменились из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.
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диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка
Глава ФПБК объяснил отмену концертов Дианы Арбениной

Глава ФПБК Виталий Бородин объяснил отмену концертов рок-группы Дианы Арбениной

© Фото : Виталий Бородин, РИА Новости/Владимир ПесняВиталий Бородин и Диана Арбенина
Виталий Бородин и Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Виталий Бородин, РИА Новости/Владимир Песня
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил в интервью "Царьграду" причину отмены концертов Дианы Арбениной.
«

"Диана Арбенина в 2014 и в 2020 году поддерживала украинцев и выступала против нашей власти. Соответственно, наверное, главы регионов понимают, с чем они могут столкнуться", – пояснил Бородин.

Он также отметил, что сам народ может возмутиться появлением группы "Ночные снайперы" в российских городах.
«

"В связи с тем, что у нас обстановка в стране сейчас не очень простая, идет СВО, думаю, Арбенину не хотят видеть именно сами граждане", – добавил собеседник "Царьграда".

В этом месяце отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что выступление группы, запланированное на 14 апреля, не состоится. Затем в Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт коллектива.
Следом появились сообщения об отмене мероприятий в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года. При этом она не назвала причину, по которой ее выступления не состоятся.
По данным СМИ, концерты "Ночных снайперов" отменились из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыЗнаменитостиМузыка
 
 
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