https://ria.ru/20230406/terrorizm-1863615931.html

"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом

"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом - РИА Новости, 06.04.2023

"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом

Движение "Кибер Фронт Z" обратилось к МИД РФ с предложением добиться через СБ ООН признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия"... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:02

2023-04-06T22:02

2023-04-06T22:03

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение "Кибер Фронт Z" обратилось к МИД РФ с предложением добиться через СБ ООН признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия" (НРА) террористами для объявления в международный розыск. "Уважаемый Сергей Викторович! 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге во время мероприятия, организованного патриотическим движением "Кибер Фронт Z", был совершен террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадало 42 человека", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале "Кибер Фронт Z". По их данным, ответственность за теракт взяла на себя так называемая организация "Национальная республиканская армия". Также в обращении уточняется, что, по информации СМИ, НРА связана с беглым экс-депутатом Госдумы РФ, ныне украинским политиком Пономаревым*, который с начала спецоперации ВС РФ на Украине на различных интернет-площадках открыто призывает к протестам, поджогам и совершению терактов в России. Сообщается, что он также финансирует проукраинских диверсантов и является куратором не только НРА, но и еще двух незаконных вооружённых батальонов: "Легион "Свобода России"** и "Русский добровольческий корпус" (взял на себя ответственность за теракт в Брянской области, совершенный 2 марта). "Движение "Кибер Фронт Z" призывает МИД РФ обратиться через российское представительство при Организации Объединенных Наций в Совбез ООН с целью признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия" террористами, а также объявления Пономарева* и членов НРА в международной розыск для взятия их под стражу и последующего суда", - добавляется в обращении. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*** Алексея Навального. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Террористическая организация, запрещенная в России.*** Организация, выполняющая функции иностранного агента.

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