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"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом - РИА Новости, 06.04.2023
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22:02 06.04.2023 (обновлено: 22:03 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/terrorizm-1863615931.html
"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом
"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом - РИА Новости, 06.04.2023
"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом
Движение "Кибер Фронт Z" обратилось к МИД РФ с предложением добиться через СБ ООН признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия"... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:02
2023-04-06T22:03
россия
санкт-петербург
украина
владлен татарский
илья пономарев
алексей навальный
оон
госдума рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение "Кибер Фронт Z" обратилось к МИД РФ с предложением добиться через СБ ООН признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия" (НРА) террористами для объявления в международный розыск. "Уважаемый Сергей Викторович! 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге во время мероприятия, организованного патриотическим движением "Кибер Фронт Z", был совершен террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадало 42 человека", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале "Кибер Фронт Z". По их данным, ответственность за теракт взяла на себя так называемая организация "Национальная республиканская армия". Также в обращении уточняется, что, по информации СМИ, НРА связана с беглым экс-депутатом Госдумы РФ, ныне украинским политиком Пономаревым*, который с начала спецоперации ВС РФ на Украине на различных интернет-площадках открыто призывает к протестам, поджогам и совершению терактов в России. Сообщается, что он также финансирует проукраинских диверсантов и является куратором не только НРА, но и еще двух незаконных вооружённых батальонов: "Легион "Свобода России"** и "Русский добровольческий корпус" (взял на себя ответственность за теракт в Брянской области, совершенный 2 марта). "Движение "Кибер Фронт Z" призывает МИД РФ обратиться через российское представительство при Организации Объединенных Наций в Совбез ООН с целью признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия" террористами, а также объявления Пономарева* и членов НРА в международной розыск для взятия их под стражу и последующего суда", - добавляется в обращении. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*** Алексея Навального. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Террористическая организация, запрещенная в России.*** Организация, выполняющая функции иностранного агента.
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россия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, илья пономарев, алексей навальный, оон, госдума рф, национальный антитеррористический комитет рф, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Илья Пономарев, Алексей Навальный, ООН, Госдума РФ, Национальный антитеррористический комитет РФ, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
"Кибер Фронт Z" попросил МИД добиться признания Пономарева террористом

"Кибер Фронт Z" попросил МИД через СБ ООН добиться признания Пономарева и НРА террористами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение "Кибер Фронт Z" обратилось к МИД РФ с предложением добиться через СБ ООН признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия" (НРА) террористами для объявления в международный розыск.
"Уважаемый Сергей Викторович! 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге во время мероприятия, организованного патриотическим движением "Кибер Фронт Z", был совершен террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадало 42 человека", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале "Кибер Фронт Z".
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
По их данным, ответственность за теракт взяла на себя так называемая организация "Национальная республиканская армия".
Также в обращении уточняется, что, по информации СМИ, НРА связана с беглым экс-депутатом Госдумы РФ, ныне украинским политиком Пономаревым*, который с начала спецоперации ВС РФ на Украине на различных интернет-площадках открыто призывает к протестам, поджогам и совершению терактов в России. Сообщается, что он также финансирует проукраинских диверсантов и является куратором не только НРА, но и еще двух незаконных вооружённых батальонов: "Легион "Свобода России"** и "Русский добровольческий корпус" (взял на себя ответственность за теракт в Брянской области, совершенный 2 марта).
"Движение "Кибер Фронт Z" призывает МИД РФ обратиться через российское представительство при Организации Объединенных Наций в Совбез ООН с целью признания Ильи Пономарева* и организации "Национальная республиканская армия" террористами, а также объявления Пономарева* и членов НРА в международной розыск для взятия их под стражу и последующего суда", - добавляется в обращении.
Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*** Алексея Навального.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
*** Организация, выполняющая функции иностранного агента.
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
4 апреля, 18:02
 
РоссияСанкт-ПетербургУкраинаВладлен ТатарскийИлья ПономаревАлексей НавальныйООНГосдума РФНациональный антитеррористический комитет РФВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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