https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html

СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery

СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery

Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:25

2023-04-06T09:25

2023-04-06T09:25

авто

россия

казахстан

volkswagen group

хендэ мотор мануфактуринг рус

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151237/80/1512378048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c824ffa93a5401359c53883016283c0.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям. На активы Hyundai, полагают собеседники "Коммерсанта", претендует казахстанская компания. Уточняется, что в Казахстане есть два автозавода, зависящих от поставок комплектующих от "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР), - Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, принадлежащий "Астане Моторс", и "Сарыаркаавтопром", который выпускает автомобили Kia и принадлежит Allur. Часть источников газеты считают, что структура, близкая к "Астане Моторс", может организовать в Петербурге выпуск комплектующих для завода в Казахстане, однако в самой компании газете заявили, что не планируют входить в завод в РФ. Компания Allur, напоминает "Коммерсант", в 2021 году договорилась с ХММР о поставке машинокомплектов для SKD-сборки модели Kia Rio в Казахстане. Источники газеты допускают, что в итоге завод может напрямую купить глава Allur Андрей Лаврентьев.

https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html

https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

россия

казахстан

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, казахстан, volkswagen group, хендэ мотор мануфактуринг рус, санкт-петербург