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СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery - РИА Новости, 06.04.2023
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09:25 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:25
2023-04-06T09:25
авто
россия
казахстан
volkswagen group
хендэ мотор мануфактуринг рус
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям. На активы Hyundai, полагают собеседники "Коммерсанта", претендует казахстанская компания. Уточняется, что в Казахстане есть два автозавода, зависящих от поставок комплектующих от "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР), - Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, принадлежащий "Астане Моторс", и "Сарыаркаавтопром", который выпускает автомобили Kia и принадлежит Allur. Часть источников газеты считают, что структура, близкая к "Астане Моторс", может организовать в Петербурге выпуск комплектующих для завода в Казахстане, однако в самой компании газете заявили, что не планируют входить в завод в РФ. Компания Allur, напоминает "Коммерсант", в 2021 году договорилась с ХММР о поставке машинокомплектов для SKD-сборки модели Kia Rio в Казахстане. Источники газеты допускают, что в итоге завод может напрямую купить глава Allur Андрей Лаврентьев.
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html
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авто, россия, казахстан, volkswagen group, хендэ мотор мануфактуринг рус, санкт-петербург
Авто, Россия, Казахстан, Volkswagen Group, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, Санкт-Петербург
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery

Ъ: выпуск китайских Chery могут начать на заводе Volkswagen в России после его продажи

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗавод Volkswagen в России
Завод Volkswagen в России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Завод Volkswagen в России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям.
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"В Volkswagen две недели назад сообщали о готовности завершить согласование продажи российских активов "заслуживающему доверия российскому инвестору". Собеседник "Ъ" указывает, что концерн не заинтересован продать автозавод отдельно от других активов в РФ, не связанных с производством, и хочет реализовать все одному покупателю. В дальнейшем на заводе предполагается собирать китайские автомобили - один из источников "Ъ" говорит о привлечении Chery", - говорится в сообщении.
На активы Hyundai, полагают собеседники "Коммерсанта", претендует казахстанская компания. Уточняется, что в Казахстане есть два автозавода, зависящих от поставок комплектующих от "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР), - Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, принадлежащий "Астане Моторс", и "Сарыаркаавтопром", который выпускает автомобили Kia и принадлежит Allur.
Часть источников газеты считают, что структура, близкая к "Астане Моторс", может организовать в Петербурге выпуск комплектующих для завода в Казахстане, однако в самой компании газете заявили, что не планируют входить в завод в РФ.
Компания Allur, напоминает "Коммерсант", в 2021 году договорилась с ХММР о поставке машинокомплектов для SKD-сборки модели Kia Rio в Казахстане. Источники газеты допускают, что в итоге завод может напрямую купить глава Allur Андрей Лаврентьев.
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