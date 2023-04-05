https://ria.ru/20230405/rossiya-1863002304.html

Весь мир встанет в очередь за российской едой

Весь мир встанет в очередь за российской едой - РИА Новости, 05.04.2023

Весь мир встанет в очередь за российской едой

На встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт без особых фанфар сообщил о рекордном росте экспорта РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:01

россия

в мире

европа

сша

владимир путин

михаил мишустин

сергей данкверт

евросоюз

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На встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт без особых фанфар сообщил о рекордном росте экспорта мяса из России. На фоне бессмертных мифов о том, что "застрявшая в 1913 году" Россия мясо в основном импортирует, наш мясной экспорт по итогам прошлого года превысил импорт на 100 тысяч тонн, что стало рекордным показателем за последние пять лет. Эти цифры окончательно фиксируют перелом на мировом рынке продовольствия в пользу России, который обозначился по результатам рекордных урожаев и экспорта зерна из страны по результатам 2022-го, о чем мы недавно писали в своем обзоре. По данным Минсельхоза, за прошлый год Россия увеличила экспорт говядины на десять процентов, а мяса птицы — в полтора раза. С 2017 года натуральный объем продаж мяса птицы за рубеж вырос более чем вдвое, а выручка — в 4,7 раза. Специалисты отмечают, что импорт мяса в Россию неуклонно снижается и уже практически не оказывает никакого влияния на внутренний рынок.Одновременно ключевые игроки на рынке продовольствия заявляют, что данные показатели — далеко не предел и Россия имеет все возможности производить и экспортировать значительно больше. При этом США и страны ЕС, которые на бумаге героически порвали экономику России в клочья и чьи антироссийские санкции прекрасно работают, демонстрируют совершенно другую картину.Например, по свежим данным Минсельхоза США, поголовье крупного рогатого скота в Штатах только за прошлый год сократилось на три процента, что является самым низким показателем за последние восемь лет. В ЕС в прошлом году производство говядины упало на 2,4 процента, а свинины — на 5,6, в связи с чем ожидается резкий скачок объемов импорта мяса с целью замещения провала на внутреннем рынке.На фоне галопирующих в Европе цен на электроэнергию и удобрения (которые большей частью поставлялись из России) ситуация будет неизбежно ухудшаться — по самым осторожным прогнозам, производство той же говядины в ЕС к концу года может сократиться еще минимум на два процента.Это происходит параллельно со все более ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в сельском хозяйстве США и ЕС. Прямо сейчас в Штатах бушует эпидемия неизвестного вируса скота, который чрезвычайно заразен и для людей. По некоторым данным, носителем этого вируса является половина всего поголовья крупного рогатого скота в Америке. В Европе и США свирепствует африканская чума свиней и птичий грипп, из-за которого пришлось уничтожить более 100 миллионов голов птицы.В отличие от западных стран, в последние годы в России была проведена большая работа по профилактике и предотвращению распространения опасных болезней животных, включающая интенсивную цифровизацию производства и повышение уровня безопасности на сельхозпредприятиях, благодаря чему потери от заболеваний стабильно остаются на уровне статистической погрешности и не влияют на объемы производства.На вчерашней встрече с рабочими тульского завода "Тулажелдормаш" Владимир Путин заявил, что звучавшие после 2014 года опасения остаться без нужной номенклатуры продовольствия не оправдались и что "наше сельское хозяйство вышло со своей продукцией на освободившийся рынок и по качеству оказалось выше". Впрочем, западные страны не сидят на месте и активно ищут способы победить Россию на продовольственном фронте.В частности, на Западе полным ходом идет информационная кампания, рекламирующая "альтернативный протеин". За этим кокетливым названием скрываются различные черви и насекомые, которые в мечтах теряющих свои позиции западных сельхозпроизводителей смогут заменить на столе людей нормальное мясо. В США и ЕС всеми силами накачивается рынок стартапов, обещающих накормить червями весь мир, а регулирующие органы срочно меняют законодательную базу.Например, в начале этого года ЕС одобрил свободную продажу в рознице двух видов "пищевых" насекомых — личинок мучных хрущаков и домашних сверчков, которые предлагаются в виде порошка, пасты, а также в замороженном и сушеном виде. По уверениям производителей, черви и насекомые ничем не хуже обычного мяса, а главное — они спасают планету от парниковых газов. В ближайшем будущем в ЕС планируют одобрить для человеческого потребления еще восемь видов насекомых.Однако ажиотажа по поводу "альтернативного" мяса со стороны потенциальных покупателей на мировом рынке почему-то не наблюдается, наоборот, все больше стран наращивают импорт настоящего мяса именно из России: например, за прошлый год Китай увеличил экспорт российского мяса птицы на 11 процентов, Саудовская Аравия — на 59, Казахстан — на 42. Более чем втрое увеличился экспорт в ОАЭ, более чем вдвое — в Беларусь, Азербайджан, Бахрейн, Гану и Анголу.На фоне прогнозов о росте населения планеты к 2030 году до девяти миллиардов человек, которым требуется доступная, качественная и нормальная еда, можно предположить, к кому в итоге выстроится длинная очередь: к США и ЕС — за червями или к России — за экологически чистым мясом, молоком и зерном.

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https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

https://ria.ru/20220922/produkty-1818670711.html

https://ria.ru/20220817/evrokomissiya-1810162804.html

https://ria.ru/20230202/prodovolstvie-1849203202.html

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россия, в мире, европа, сша, владимир путин, михаил мишустин, сергей данкверт, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), еда, продукты