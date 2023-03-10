https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html

Россия нашла новое мощное оружие в земле

Россия нашла новое мощное оружие в земле - РИА Новости, 10.03.2023

Россия нашла новое мощное оружие в земле

На днях Минсельхоз США сквозь зубы признал, что его прогноз по экспорту пшеницы из России остается высоким — на уровне 43,5 миллиона тонн. На самом деле, по... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

2023-03-10T12:03

аналитика

экономика

цены на нефть

россия

сша

австралия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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На днях Минсельхоз США сквозь зубы признал, что его прогноз по экспорту пшеницы из России остается высоким — на уровне 43,5 миллиона тонн. На самом деле, по данным Минсельхоза России, экспорт пшеницы в сезоне 2022-2023 годов ожидается значительно больше — на уровне 55-60 миллионов тонн (против 32,6 миллиона тонн в 2021-2022 годах), что является самым высоким показателем за последние пять лет. Но даже если поверить на слово нашим непартнерам (которые стыдливо не включили в расчет возможности Крыма), очевидно, что Россия прочно овладела мощным рычагом влияния на мировую политику и экономику, значение которого год от года будет только нарастать.Как уже отмечал в своем недавнем послании Владимир Путин, санкционный 2022 год стал для России исторически рекордным: в стране было собрано минимум 150 миллионов тонн зерна и зернобобовых (почти на треть больше, чем годом ранее), а экспорт зерновых в стоимостном выражении вырос на 15 процентов. Только за январь и февраль 2023-го объем поставок пшеницы из России по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличился почти вдвое. При этом за счет относительно небольшого населения по сравнению с самыми большими посевными площадями в мире внутренние потребности России по потреблению зерна находятся на уровне всего около 75-80 миллионов тонн в год. С учетом цифр по экспорту мы гарантированно остаемся с грандиозными запасами — более 17 миллионов тонн пшеницы и более 25 миллионов тонн по всему зерну. Такого еще не было, а это значит, что хлебные карточки, которыми нам грозят авторы санкций, скорее всего, в ближайшее время пригодятся им самим.На пшеницу, кукурузу и ячмень приходится 94 процента урожая всех зерновых в мире, и для населения многих стран хлеб является основой питания, что с учетом негативных мировых тенденций укрепляет позиции России как мирового продовольственного банка, который не печатает бумажные кредиты, а обеспечивает мировую продовольственную безопасность более чем в 130 государствах.На данный момент Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы и занимает порядка 19 процентов от мирового рынка. Нашего зерна нет только на двух континентах — в Антарктиде и Австралии, и каждый пятый кусок хлеба в мире имеет российское происхождение. Любые попытки сократить влияние России по обеспечению планеты продовольствием мгновенно вызовут в мире катаклизмы гигантского масштаба, захватив и США, и ЕС, — и коллективный Запад об этом прекрасно знает. Именно поэтому российский экспорт зерновых и удобрений был выведен из санкционных списков, а прямо сейчас западные страны лихорадочно пытаются продлить действие зерновой сделки, сам же генсек ООН лично бегает по миру, чтобы российскому экспорту удобрений не чинили препятствий.Объяснение такой щедрости, мягкости и пушистости лежит на поверхности: над миром нависла угроза масштабного продовольственного кризиса, конец которого не видят даже самые дальнозоркие и ангажированные эксперты. Мировые запасы пшеницы и ячменя находятся на минимальных за последние пять лет уровнях, а потребление зерновых достигло многолетнего максимума. Эксперты ожидают в мире очередной дефицитный сезон по пшенице и ячменю, который неминуемо приведет к снижению запасов зерна. Чиновники Всемирного банка и Всемирного экономического форума признаются, что 349 миллионов человек в 79 странах находятся на грани голода и ситуация будет только ухудшаться из-за прогнозируемого в 2023-м мирового спада в производстве продовольствия до самого низкого уровня за последние три года. К примеру, в 170-миллионной Бангладеш в прошлом году цены на пшеницу выросли в два раза, из-за чего там срочно переходят на более дешевый рис. "Мировой сад" в лице государств еврозоны не остался в стороне и тоже прочувствовал приближение зубов к полке: продовольственная инфляция в январе 2023 года там составила 14,1 процента — и это только начало. Наступление кризиса приближают неуклонный рост населения, животноводства, неблагоприятные климатические изменения, а также снижение производства продовольствия в странах, которые ранее входили в число лидеров: например, урожай пшеницы на Украине, которая занимала по производству пшеницы и ячменя второе место после России с долями в 28 и 29 процентов соответственно, по некоторым расчетам уменьшится на треть, а ее экспорт — в несколько раз. Из-за засух резко упадет экспорт пшеницы из Аргентины, потоком идут плохие новости из Австралии, Индии и ЕС.Консолидированная позиция экспертов из дружественных, недружественных и нейтральных стран проста: условия для существенного снижения мировых цен на зерно относительно июля-августа 2022-го в настоящее время не прослеживаются; из-за снижения рентабельности в отдельных странах падение урожая в 2023 году может быть чуть ли не в полтора раза; общая ситуация на мировом рынке располагает к дальнейшему повышению цен.Еще в 2018-м Владимир Путин сказал, что Россия уже зарабатывает на продовольствии не меньше, чем на экспорте вооружений. Подобное состояние дел мы видим и сейчас: по открытым данным, портфель экспортных оборонных заказов России составляет не менее 50 миллиардов долларов, а минимально прогнозируемая в 2023 году выручка от продажи продовольствия оценивается в 40 миллиардов долларов.В отличие от оружия, которое делают станки, на рынке продовольствия, которое рождает земля, Россию заменить нечем и некем, а это значит, что влияние нашей страны на глобальный рынок и глобальную политику будет только возрастать.Наши недрузья могут из подлости и зависти отменить "Лебединое озеро" или русский язык, но русский хлеб они отменить не смогут.Русофобия — отличный товар, но масло на него не намажешь, а кушать хочется всегда.

https://ria.ru/20221214/zerno-1838585973.html

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20230123/zerno-1846765935.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230227/zerno-1854612461.html

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аналитика, экономика, цены на нефть, россия, сша, австралия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, оон