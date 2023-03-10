https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html
Россия нашла новое мощное оружие в земле
Россия нашла новое мощное оружие в земле - РИА Новости, 10.03.2023
Россия нашла новое мощное оружие в земле
На днях Минсельхоз США сквозь зубы признал, что его прогноз по экспорту пшеницы из России остается высоким — на уровне 43,5 миллиона тонн. На самом деле, по... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:00
2023-03-10T08:00
2023-03-10T12:03
аналитика
экономика
цены на нефть
россия
сша
австралия
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789210732_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_664cf61737c7da7a44ea67295965a1b0.jpg
На днях Минсельхоз США сквозь зубы признал, что его прогноз по экспорту пшеницы из России остается высоким — на уровне 43,5 миллиона тонн. На самом деле, по данным Минсельхоза России, экспорт пшеницы в сезоне 2022-2023 годов ожидается значительно больше — на уровне 55-60 миллионов тонн (против 32,6 миллиона тонн в 2021-2022 годах), что является самым высоким показателем за последние пять лет. Но даже если поверить на слово нашим непартнерам (которые стыдливо не включили в расчет возможности Крыма), очевидно, что Россия прочно овладела мощным рычагом влияния на мировую политику и экономику, значение которого год от года будет только нарастать.Как уже отмечал в своем недавнем послании Владимир Путин, санкционный 2022 год стал для России исторически рекордным: в стране было собрано минимум 150 миллионов тонн зерна и зернобобовых (почти на треть больше, чем годом ранее), а экспорт зерновых в стоимостном выражении вырос на 15 процентов. Только за январь и февраль 2023-го объем поставок пшеницы из России по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличился почти вдвое. При этом за счет относительно небольшого населения по сравнению с самыми большими посевными площадями в мире внутренние потребности России по потреблению зерна находятся на уровне всего около 75-80 миллионов тонн в год. С учетом цифр по экспорту мы гарантированно остаемся с грандиозными запасами — более 17 миллионов тонн пшеницы и более 25 миллионов тонн по всему зерну. Такого еще не было, а это значит, что хлебные карточки, которыми нам грозят авторы санкций, скорее всего, в ближайшее время пригодятся им самим.На пшеницу, кукурузу и ячмень приходится 94 процента урожая всех зерновых в мире, и для населения многих стран хлеб является основой питания, что с учетом негативных мировых тенденций укрепляет позиции России как мирового продовольственного банка, который не печатает бумажные кредиты, а обеспечивает мировую продовольственную безопасность более чем в 130 государствах.На данный момент Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы и занимает порядка 19 процентов от мирового рынка. Нашего зерна нет только на двух континентах — в Антарктиде и Австралии, и каждый пятый кусок хлеба в мире имеет российское происхождение. Любые попытки сократить влияние России по обеспечению планеты продовольствием мгновенно вызовут в мире катаклизмы гигантского масштаба, захватив и США, и ЕС, — и коллективный Запад об этом прекрасно знает. Именно поэтому российский экспорт зерновых и удобрений был выведен из санкционных списков, а прямо сейчас западные страны лихорадочно пытаются продлить действие зерновой сделки, сам же генсек ООН лично бегает по миру, чтобы российскому экспорту удобрений не чинили препятствий.Объяснение такой щедрости, мягкости и пушистости лежит на поверхности: над миром нависла угроза масштабного продовольственного кризиса, конец которого не видят даже самые дальнозоркие и ангажированные эксперты. Мировые запасы пшеницы и ячменя находятся на минимальных за последние пять лет уровнях, а потребление зерновых достигло многолетнего максимума. Эксперты ожидают в мире очередной дефицитный сезон по пшенице и ячменю, который неминуемо приведет к снижению запасов зерна. Чиновники Всемирного банка и Всемирного экономического форума признаются, что 349 миллионов человек в 79 странах находятся на грани голода и ситуация будет только ухудшаться из-за прогнозируемого в 2023-м мирового спада в производстве продовольствия до самого низкого уровня за последние три года. К примеру, в 170-миллионной Бангладеш в прошлом году цены на пшеницу выросли в два раза, из-за чего там срочно переходят на более дешевый рис. "Мировой сад" в лице государств еврозоны не остался в стороне и тоже прочувствовал приближение зубов к полке: продовольственная инфляция в январе 2023 года там составила 14,1 процента — и это только начало. Наступление кризиса приближают неуклонный рост населения, животноводства, неблагоприятные климатические изменения, а также снижение производства продовольствия в странах, которые ранее входили в число лидеров: например, урожай пшеницы на Украине, которая занимала по производству пшеницы и ячменя второе место после России с долями в 28 и 29 процентов соответственно, по некоторым расчетам уменьшится на треть, а ее экспорт — в несколько раз. Из-за засух резко упадет экспорт пшеницы из Аргентины, потоком идут плохие новости из Австралии, Индии и ЕС.Консолидированная позиция экспертов из дружественных, недружественных и нейтральных стран проста: условия для существенного снижения мировых цен на зерно относительно июля-августа 2022-го в настоящее время не прослеживаются; из-за снижения рентабельности в отдельных странах падение урожая в 2023 году может быть чуть ли не в полтора раза; общая ситуация на мировом рынке располагает к дальнейшему повышению цен.Еще в 2018-м Владимир Путин сказал, что Россия уже зарабатывает на продовольствии не меньше, чем на экспорте вооружений. Подобное состояние дел мы видим и сейчас: по открытым данным, портфель экспортных оборонных заказов России составляет не менее 50 миллиардов долларов, а минимально прогнозируемая в 2023 году выручка от продажи продовольствия оценивается в 40 миллиардов долларов.В отличие от оружия, которое делают станки, на рынке продовольствия, которое рождает земля, Россию заменить нечем и некем, а это значит, что влияние нашей страны на глобальный рынок и глобальную политику будет только возрастать.Наши недрузья могут из подлости и зависти отменить "Лебединое озеро" или русский язык, но русский хлеб они отменить не смогут.Русофобия — отличный товар, но масло на него не намажешь, а кушать хочется всегда.
https://ria.ru/20221214/zerno-1838585973.html
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
https://ria.ru/20230123/zerno-1846765935.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230227/zerno-1854612461.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, экономика, цены на нефть, россия, сша, австралия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, оон
Аналитика, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Австралия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евросоюз, ООН
На днях Минсельхоз США сквозь зубы признал, что его прогноз по экспорту пшеницы из России остается высоким — на уровне 43,5 миллиона тонн. На самом деле, по данным Минсельхоза России, экспорт пшеницы в сезоне 2022-2023 годов ожидается значительно больше — на уровне 55-60 миллионов тонн (против 32,6 миллиона тонн в 2021-2022 годах), что является самым высоким показателем за последние пять лет. Но даже если поверить на слово нашим непартнерам (которые стыдливо не включили в расчет возможности Крыма), очевидно, что Россия прочно овладела мощным рычагом влияния на мировую политику и экономику, значение которого год от года будет только нарастать.
Как уже отмечал в своем недавнем послании Владимир Путин
, санкционный 2022 год стал для России исторически рекордным: в стране было собрано минимум 150 миллионов тонн зерна и зернобобовых (почти на треть больше, чем годом ранее), а экспорт зерновых в стоимостном выражении вырос на 15 процентов. Только за январь и февраль 2023-го объем поставок пшеницы из России по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличился почти вдвое
. При этом за счет относительно небольшого населения по сравнению с самыми большими посевными площадями в мире внутренние потребности России по потреблению зерна находятся на уровне всего около 75-80 миллионов тонн в год. С учетом цифр по экспорту мы гарантированно остаемся с грандиозными запасами — более 17 миллионов тонн пшеницы и более 25 миллионов тонн по всему зерну. Такого еще не было, а это значит, что хлебные карточки, которыми нам грозят авторы санкций, скорее всего, в ближайшее время пригодятся им самим.
Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году
На пшеницу, кукурузу и ячмень приходится 94 процента урожая всех зерновых в мире, и для населения многих стран хлеб является основой питания, что с учетом негативных мировых тенденций укрепляет позиции России как мирового продовольственного банка, который не печатает бумажные кредиты, а обеспечивает мировую продовольственную безопасность более чем в 130 государствах.
На данный момент Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы и занимает порядка 19 процентов от мирового рынка. Нашего зерна нет только на двух континентах — в Антарктиде
и Австралии
, и каждый пятый кусок хлеба в мире имеет российское происхождение. Любые попытки сократить влияние России по обеспечению планеты продовольствием мгновенно вызовут в мире катаклизмы гигантского масштаба, захватив и США, и ЕС
, — и коллективный Запад об этом прекрасно знает. Именно поэтому российский экспорт зерновых и удобрений был выведен из санкционных списков, а прямо сейчас западные страны лихорадочно пытаются продлить действие зерновой сделки, сам же генсек ООН
лично бегает по миру, чтобы российскому экспорту удобрений не чинили препятствий.
Итоги года в российской экономике: апокалипсис не сегодня
Объяснение такой щедрости, мягкости и пушистости лежит на поверхности: над миром нависла угроза масштабного продовольственного кризиса, конец которого не видят даже самые дальнозоркие и ангажированные эксперты. Мировые запасы пшеницы и ячменя находятся на минимальных за последние пять лет уровнях, а потребление зерновых достигло многолетнего максимума. Эксперты ожидают в мире очередной дефицитный сезон по пшенице и ячменю, который неминуемо приведет к снижению запасов зерна. Чиновники Всемирного банка
и Всемирного экономического форума признаются
, что 349 миллионов человек в 79 странах находятся на грани голода и ситуация будет только ухудшаться из-за прогнозируемого в 2023-м мирового спада в производстве продовольствия до самого низкого уровня за последние три года. К примеру, в 170-миллионной Бангладеш
в прошлом году цены на пшеницу выросли в два раза, из-за чего там срочно переходят на более дешевый рис. "Мировой сад" в лице государств еврозоны не остался в стороне и тоже прочувствовал приближение зубов к полке: продовольственная инфляция
в январе 2023 года там составила 14,1 процента — и это только начало.
Наступление кризиса приближают неуклонный рост населения, животноводства, неблагоприятные климатические изменения, а также снижение производства продовольствия в странах, которые ранее входили в число лидеров: например, урожай пшеницы на Украине
, которая занимала по производству пшеницы и ячменя второе место после России с долями в 28 и 29 процентов соответственно, по некоторым расчетам уменьшится на треть, а ее экспорт — в несколько раз. Из-за засух резко упадет экспорт пшеницы из Аргентины
, потоком идут плохие новости из Австралии, Индии
и ЕС.
Запасы зерна в России выросли за год до 35,3 миллиона тонн
Консолидированная позиция экспертов из дружественных, недружественных и нейтральных стран проста: условия для существенного снижения мировых цен на зерно относительно июля-августа 2022-го в настоящее время не прослеживаются; из-за снижения рентабельности в отдельных странах падение урожая в 2023 году может быть чуть ли не в полтора раза; общая ситуация на мировом рынке располагает к дальнейшему повышению цен.
Еще в 2018-м Владимир Путин сказал, что Россия уже зарабатывает
на продовольствии не меньше, чем на экспорте вооружений. Подобное состояние дел мы видим и сейчас: по открытым данным, портфель экспортных оборонных заказов России составляет не менее 50 миллиардов долларов, а минимально прогнозируемая в 2023 году выручка от продажи продовольствия оценивается в 40 миллиардов долларов.
В отличие от оружия, которое делают станки, на рынке продовольствия, которое рождает земля, Россию заменить нечем и некем, а это значит, что влияние нашей страны на глобальный рынок и глобальную политику будет только возрастать.
Аналитик объяснил, почему без зерна из России миру грозит катастрофа
Наши недрузья могут из подлости и зависти отменить "Лебединое озеро" или русский язык, но русский хлеб они отменить не смогут.
Русофобия — отличный товар, но масло на него не намажешь, а кушать хочется всегда.