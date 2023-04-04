https://ria.ru/20230404/trepova-1863028780.html

Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве - РИА Новости, 04.04.2023

Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

Дарью Трепову, арестованную по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, могут поместить в один из трех следственных изоляторов в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:01

2023-04-04T21:01

2023-04-04T21:14

происшествия

санкт-петербург

украина

москва

владлен татарский

алексей навальный

матросская тишина

сизо-6

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Дарью Трепову, арестованную по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, могут поместить в один из трех следственных изоляторов в Москве, сообщил РИА Новости первый зампредседателя московской ОНК Николай Зуев. Во вторник Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову. "Она может быть помещена в московское женское СИЗО-6, следственный изолятор "Матросская тишина" федерального подчинения или в СИЗО "Лефортово" тоже федерального подчинения", - сказал правозащитник. Зуев также добавил, что первые 14 дней фигурантка проведет "на карантине". Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге 2023-04-04T21:01 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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