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Дарье Треповой предъявили обвинение - РИА Новости, 04.04.2023
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15:01 04.04.2023 (обновлено: 15:47 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html
Дарье Треповой предъявили обвинение
Дарье Треповой предъявили обвинение - РИА Новости, 04.04.2023
Дарье Треповой предъявили обвинение
Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:01
2023-04-04T15:47
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.Задержанную доставили в столичный Басманный суд, где будет рассматриваться избрание ей меры пресечения."Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Трепова входит в здание Басманного суда
Трепову привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о ее аресте, передает корреспондент РИА Новости
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санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Дарье Треповой предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в Петербурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
«

"Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 205 Уголовного кодекса, части четвертой статьи 222.1 ("Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку"; "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой")", — сказали в ведомстве.

Задержанную доставили в столичный Басманный суд, где будет рассматриваться избрание ей меры пресечения.
"Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.
Я принесла статуэтку: задержана подозреваемая в теракте в кафе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
3 апреля, 18:30
Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.
Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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