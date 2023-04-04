https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html

Дарье Треповой предъявили обвинение

Дарье Треповой предъявили обвинение - РИА Новости, 04.04.2023

Дарье Треповой предъявили обвинение

Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:01

2023-04-04T15:01

2023-04-04T15:47

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.Задержанную доставили в столичный Басманный суд, где будет рассматриваться избрание ей меры пресечения."Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трепова входит в здание Басманного суда Трепову привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о ее аресте, передает корреспондент РИА Новости 2023-04-04T15:01 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, происшествия