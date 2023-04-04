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После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились 42 человека

После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились 42 человека - РИА Новости, 04.04.2023

После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились 42 человека

За медицинской помощью после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге обратились 42 человека, 24 остаются в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:24

2023-04-04T20:24

2023-04-04T20:35

санкт-петербург

здоровье - общество

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

россия

украина

владлен татарский

алексей навальный

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За медицинской помощью после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге обратились 42 человека, 24 остаются в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России."По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 24 человека, в том числе, один несовершеннолетний, уточнили в пресс-службе. Состояние 3 пациентов оценивается как тяжелое, добавили в министерстве.Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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санкт-петербург, здоровье - общество, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, россия, украина, владлен татарский, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф)