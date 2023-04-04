После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились 42 человека, 24 остаются в больницах
Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.
Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.
По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.
По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.
Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.
Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.
Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.
Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.
Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.
Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.
Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.
Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.
По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.
Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.
Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.
Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.