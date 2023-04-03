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Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33 - РИА Новости, 03.04.2023

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33, 22 остаются в больницах, 8 из них - в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:25

2023-04-03T18:25

2023-04-03T18:31

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

россия

украина

владлен татарский

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33, 22 остаются в больницах, 8 из них - в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального."По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб", - говорится в сообщении.В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое, 14 – в состоянии средней и легкой степени тяжести, уточнили в пресс-службе.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, россия, украина, владлен татарский, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф)