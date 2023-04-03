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Власти рассказали о пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

Власти рассказали о пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

Власти рассказали о пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

Двадцать один житель Санкт-Петербурга и 10 человек из других регионов пострадали при взрыве в кафе, сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:44

2023-04-03T16:44

2023-04-03T16:44

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

пенза

андрей сарана

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Двадцать один житель Санкт-Петербурга и 10 человек из других регионов пострадали при взрыве в кафе, сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Как отметил Сарана, наиболее типичными для пострадавших являются, в частности, баротравмы, повреждение органов зрения, а также мелкие осколочные повреждения и ожоги открытых частей тела – лица, рук, кистей. По его словам, первый автомобиль скорой помощи прибыл на место происшествия через 4 минуты после взрыва в кафе на Университетской набережной. Всего было задействовано 19 машин, а госпитализация пострадавших заняла около 35 минут. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

санкт-петербург

ленинградская область

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, пенза, андрей сарана, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге