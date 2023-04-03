https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862551602.html

Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского

Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:43

2023-04-03T07:43

2023-04-03T12:48

санкт-петербург

россия

донбасс

валентина матвиенко

владлен татарский

совет федерации рф

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, произошедшего в кафе в Санкт-Петербурге. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Организатор мероприятия в Петербурге движение "Кибер Фронт Z" сообщало, что они предпринимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно. "Погиб Максим Фомин, известный как блогер и военкор Владлен Татарский. Он защищал Донбасс с 2014 года, но погиб в далеком от зоны боевых действий Санкт-Петербурге в результате подлого взрыва. Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы. Мои соболезнования близким Максима. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862540411.html

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санкт-петербург, россия, донбасс, валентина матвиенко, владлен татарский, совет федерации рф, взрыв в кафе в петербурге