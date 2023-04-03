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Спецоперация, 3 апреля: Татарского посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 03.04.2023 (обновлено: 22:47 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862776401.html
Спецоперация, 3 апреля: Татарского посмертно наградили орденом Мужества
Спецоперация, 3 апреля: Татарского посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 03.04.2023
Спецоперация, 3 апреля: Татарского посмертно наградили орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя –... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:45
2023-04-03T22:47
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владимир путин
евгений пригожин
нато
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), подозреваемая в теракте была задержана правоохранительными органами, а общее число пострадавших достигло 33. Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку Krab польского производства, заявили в Минобороны РФ. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, на херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу "Акация", рассказали в Минобороны. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией. Пятеро раненых украинских военнослужащих репатриированы на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, это произошло после того, как в конце марта пятеро тяжелораненых российских военнослужащих были переданы украинской стороной. Страны НАТО предоставили Украине военную помощь уже более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. В Мелитополе был взорван автомобиль, пострадал Максим Зубарев, занимавший ранее должность главы администрации поселка Акимовка, сообщили в экстренных службах региона. Награждение Татарского и расследование его гибелиПрезидент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего накануне в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) - военного корреспондента (посмертно)", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.В Петербурге была задержана 26-летняя Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Татарского, заявил, что киевский режим поддерживает террор и стоит за убийствами людей с 2014 года, из-за чего и проводится спецоперация. Число пострадавших при этом взрыве выросло до 33, 22 остаются в больницах, 8 из них - в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. ООН озабочена в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ситуация в Киево-Печерской лавреНеизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), некоторым из них стало плохо, на место прибыли полиция и скорая помощь, заявили в союзе православных журналистов.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
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в мире, россия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, владимир путин, евгений пригожин, нато, оон, следственный комитет россии (ск рф), миг-29, взрыв в кафе в петербурге
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Владимир Путин, Евгений Пригожин, НАТО, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), МиГ-29, Взрыв в кафе в Петербурге, Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 3 апреля: Татарского посмертно наградили орденом Мужества

Президент Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне спецоперации
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), подозреваемая в теракте была задержана правоохранительными органами, а общее число пострадавших достигло 33.

Ход спецоперации

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Вчера, 08:00
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку Krab польского производства, заявили в Минобороны РФ.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, на херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу "Акация", рассказали в Минобороны.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией.
Пятеро раненых украинских военнослужащих репатриированы на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, это произошло после того, как в конце марта пятеро тяжелораненых российских военнослужащих были переданы украинской стороной.
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Страны НАТО предоставили Украине военную помощь уже более чем на 65 миллиардов евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
В Мелитополе был взорван автомобиль, пострадал Максим Зубарев, занимавший ранее должность главы администрации поселка Акимовка, сообщили в экстренных службах региона.

Награждение Татарского и расследование его гибели

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего накануне в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).
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Украина убивает
2 апреля, 22:17
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) - военного корреспондента (посмертно)", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В Петербурге была задержана 26-летняя Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Вчера, 17:21
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Татарского, заявил, что киевский режим поддерживает террор и стоит за убийствами людей с 2014 года, из-за чего и проводится спецоперация.
Число пострадавших при этом взрыве выросло до 33, 22 остаются в больницах, 8 из них - в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
ООН озабочена в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), некоторым из них стало плохо, на место прибыли полиция и скорая помощь, заявили в союзе православных журналистов.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Медведев жестко отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
2 апреля, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСанкт-ПетербургУкраинаВладлен ТатарскийВладимир ПутинЕвгений ПригожинНАТОООНСледственный комитет России (СК РФ)МиГ-29Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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