https://ria.ru/20230403/peterburg-1862753477.html

Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности

Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности - РИА Новости, 03.04.2023

Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после взрыва в кафе призвал жителей к выдержке, спокойствию и бдительности, отметив, что город умеет быть стойким в РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:33

2023-04-03T19:33

2023-04-03T19:33

происшествия

санкт-петербург

россия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после взрыва в кафе призвал жителей к выдержке, спокойствию и бдительности, отметив, что город умеет быть стойким в трудные минуты. Губернатор также отметил, что город в настоящее время "действует в тесном контакте со следствием". "Следствие установит всех причастных к этому убийству. Кем бы они ни были, их цель понятна: напугать, прежде всего, коллег Владлена Татарского, его товарищей по призванию и по профессии, штатных и народных военкоров, заставить замолчать патриотов и запугать Петербург, который поддерживает нашу армию и нашего президента", - сказал Беглов. "Наш город умеет быть стойким, смыкать ряды в трудные минуты. Мы будем только усиливать помощь нашим вооруженным силам, семьям наших бойцов, наращивать выпуск продукции на оборонных предприятиях Петербурга", - добавил он. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пострадали более 30 человек. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщило, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека. * Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом. 2023-04-03T19:33 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), александр беглов