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Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности - РИА Новости, 03.04.2023
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19:33 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/peterburg-1862753477.html
Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности
Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности - РИА Новости, 03.04.2023
Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после взрыва в кафе призвал жителей к выдержке, спокойствию и бдительности, отметив, что город умеет быть стойким в РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:33
2023-04-03T19:33
происшествия
санкт-петербург
россия
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после взрыва в кафе призвал жителей к выдержке, спокойствию и бдительности, отметив, что город умеет быть стойким в трудные минуты. Губернатор также отметил, что город в настоящее время "действует в тесном контакте со следствием". "Следствие установит всех причастных к этому убийству. Кем бы они ни были, их цель понятна: напугать, прежде всего, коллег Владлена Татарского, его товарищей по призванию и по профессии, штатных и народных военкоров, заставить замолчать патриотов и запугать Петербург, который поддерживает нашу армию и нашего президента", - сказал Беглов. "Наш город умеет быть стойким, смыкать ряды в трудные минуты. Мы будем только усиливать помощь нашим вооруженным силам, семьям наших бойцов, наращивать выпуск продукции на оборонных предприятиях Петербурга", - добавил он. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пострадали более 30 человек. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщило, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
санкт-петербург
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РИА Новости
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"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека. * Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
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происшествия, санкт-петербург, россия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Беглов
Беглов после взрыва в кафе в Петербурге призвал жителей к бдительности

Губернатор Петербурга Беглов после взрыва в кафе призвал жителей к выдержке и бдительности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после взрыва в кафе призвал жителей к выдержке, спокойствию и бдительности, отметив, что город умеет быть стойким в трудные минуты.
«
"Хотел бы призвать всех петербуржцев к выдержке, спокойствию и бдительности. Петербург был, есть и останется городом-патриотом. Мы продолжим честно служить нашей стране и под руководством нашего президента добьемся победы", - он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Губернатор также отметил, что город в настоящее время "действует в тесном контакте со следствием".
"Следствие установит всех причастных к этому убийству. Кем бы они ни были, их цель понятна: напугать, прежде всего, коллег Владлена Татарского, его товарищей по призванию и по профессии, штатных и народных военкоров, заставить замолчать патриотов и запугать Петербург, который поддерживает нашу армию и нашего президента", - сказал Беглов.
"Наш город умеет быть стойким, смыкать ряды в трудные минуты. Мы будем только усиливать помощь нашим вооруженным силам, семьям наших бойцов, наращивать выпуск продукции на оборонных предприятиях Петербурга", - добавил он.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пострадали более 30 человек. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщило, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Александр Беглов
 
 
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